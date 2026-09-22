27歳のセンターバックは、幼い頃から憧れてきた人物の下で働ける機会を、心からの熱意をもって歓迎した。記者団に対し、指揮官が今なお持つ卓越した技術への称賛を振り返りながら、ウパメカノは「僕たちはみんな、子どもの頃に彼のファンだった。とても光栄だし、彼から学べることを本当にうれしく思っている」と語った。

練習中に見せた指揮官の華麗な足技について冗談交じりに触れ、このDFは「いくつかテクニカルなトレーニングをやったけど、彼がまだその力を持っていることが分かった。ジダンが技術的にできることを再現するのは難しいだろうね。たった今終わったこのトレーニングセッションにはとても満足しているし、この先に何があるのか楽しみだ」と付け加えた。

ジダンの下でピッチに出る前のプレッシャーがあったのではないかという見方を否定し、ウパメカノは「いや、いや、まったくなかった。僕たちはみんな参加するのを楽しみにしていた」と述べた。