あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1083647825.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
翻訳者：

「まだまだやれる！」。フランス代表のトレーニングでジネディーヌ・ジダンが往年を思わせるプレーを見せ、ダヨ・ウパメカノが驚嘆

ダヨ・ウパメカノ
Z. Zidane
フランス
UEFAネーションズリーグ リーグA
バイエルン
ブンデスリーガ

ダヨ・ウパメカノは、フランス代表の初練習でジネディーヌ・ジダンが持ち味のクオリティーを披露する姿を目の当たりにし、感嘆を隠せなかった。バイエルンのセンターバックは月曜日、クレールフォンテーヌで23人の代表メンバーのうち12人とともに合流し、新たに就任した名将から学べる機会を満喫した。

  • アイコンが往年のテクニックを披露

    クレールフォンテーヌで行われたフランス代表監督としてのジダンの初練習は、ウパメカノに深く、そして長く残る印象を与えた。伝説的なプレーメーカーであり、新たなフランス代表監督でもあるジダンはピッチで自ら加わり、チームの前で卓越したボール技術を披露した。ウパメカノは、過密な秋の代表日程を前に結束を高めることを目的とした軽めの初回トレーニングで、11人のチームメートとともに汗を流した。


    • 広告
  • imago-sport-1083647922.jpgABACAPRESS

    DFが指揮官の手腕を称賛

    27歳のセンターバックは、幼い頃から憧れてきた人物の下で働ける機会を、心からの熱意をもって歓迎した。記者団に対し、指揮官が今なお持つ卓越した技術への称賛を振り返りながら、ウパメカノは「僕たちはみんな、子どもの頃に彼のファンだった。とても光栄だし、彼から学べることを本当にうれしく思っている」と語った。

    練習中に見せた指揮官の華麗な足技について冗談交じりに触れ、このDFは「いくつかテクニカルなトレーニングをやったけど、彼がまだその力を持っていることが分かった。ジダンが技術的にできることを再現するのは難しいだろうね。たった今終わったこのトレーニングセッションにはとても満足しているし、この先に何があるのか楽しみだ」と付け加えた。

    ジダンの下でピッチに出る前のプレッシャーがあったのではないかという見方を否定し、ウパメカノは「いや、いや、まったくなかった。僕たちはみんな参加するのを楽しみにしていた」と述べた。

  • チームは監督交代を受け入れる

    ジダンの就任は、ディディエ・デシャンの長期政権後の適応初期を進むフランス代表に新たな活力をもたらした。元レアル・マドリー監督は、キャンプ内の緊張を和らげるために温かく協力的な対話を選びつつ、当面のプランも徐々に示している。

    新指揮官との最初のグループでの話し合いを振り返り、ウパメカノは「どちらかと言えば意見交換のようなものだった。まだ全員の名前を知っているわけではないから、お互いを知る機会でもあった。今日の予定についても話していた」と説明した。

    ジダンとデシャンの比較を避けたDFは、「議論をするつもりはない…。彼が自分の監督でいてくれてとてもうれしい。ディディエ・デシャンには多くの面で大きく成長させてもらった。僕は27歳で、まだ学ぶべきことがたくさんある。助言は歓迎しているし、彼がここにいてくれて僕たちはとてもうれしい」と強調した。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1083647708.jpgZUMA Press Wire

    過密な秋の日程が待ち受ける

    フランス代表は今後、過酷なUEFAネーションズリーグ4連戦に臨む。初戦は9月25日、敵地での難しいトルコ戦だ。9月28日から2026年10月5日にかけて行われるベルギー戦、イタリア戦という注目カードでは、ウパメカノと他のDF陣に最高レベルの守備規律が求められる。この3週間の集中的なキャンプは、チームがジダンの戦術的な青写真を落とし込み、貴重な勝ち点を確保するための重要な機会となる。

UEFAネーションズリーグ リーグA
トルコ crest
トルコ
TUR
フランス crest
フランス
FRA
ブンデスリーガ
アウクスブルク crest
アウクスブルク
FCA
バイエルン crest
バイエルン
FCB