ZUMA Press Wire
翻訳者：
「まだまだやれる！」。フランス代表のトレーニングでジネディーヌ・ジダンが往年を思わせるプレーを見せ、ダヨ・ウパメカノが驚嘆
アイコンが往年のテクニックを披露
クレールフォンテーヌで行われたフランス代表監督としてのジダンの初練習は、ウパメカノに深く、そして長く残る印象を与えた。伝説的なプレーメーカーであり、新たなフランス代表監督でもあるジダンはピッチで自ら加わり、チームの前で卓越したボール技術を披露した。ウパメカノは、過密な秋の代表日程を前に結束を高めることを目的とした軽めの初回トレーニングで、11人のチームメートとともに汗を流した。
- ABACAPRESS
DFが指揮官の手腕を称賛
27歳のセンターバックは、幼い頃から憧れてきた人物の下で働ける機会を、心からの熱意をもって歓迎した。記者団に対し、指揮官が今なお持つ卓越した技術への称賛を振り返りながら、ウパメカノは「僕たちはみんな、子どもの頃に彼のファンだった。とても光栄だし、彼から学べることを本当にうれしく思っている」と語った。
練習中に見せた指揮官の華麗な足技について冗談交じりに触れ、このDFは「いくつかテクニカルなトレーニングをやったけど、彼がまだその力を持っていることが分かった。ジダンが技術的にできることを再現するのは難しいだろうね。たった今終わったこのトレーニングセッションにはとても満足しているし、この先に何があるのか楽しみだ」と付け加えた。
ジダンの下でピッチに出る前のプレッシャーがあったのではないかという見方を否定し、ウパメカノは「いや、いや、まったくなかった。僕たちはみんな参加するのを楽しみにしていた」と述べた。
チームは監督交代を受け入れる
ジダンの就任は、ディディエ・デシャンの長期政権後の適応初期を進むフランス代表に新たな活力をもたらした。元レアル・マドリー監督は、キャンプ内の緊張を和らげるために温かく協力的な対話を選びつつ、当面のプランも徐々に示している。
新指揮官との最初のグループでの話し合いを振り返り、ウパメカノは「どちらかと言えば意見交換のようなものだった。まだ全員の名前を知っているわけではないから、お互いを知る機会でもあった。今日の予定についても話していた」と説明した。
ジダンとデシャンの比較を避けたDFは、「議論をするつもりはない…。彼が自分の監督でいてくれてとてもうれしい。ディディエ・デシャンには多くの面で大きく成長させてもらった。僕は27歳で、まだ学ぶべきことがたくさんある。助言は歓迎しているし、彼がここにいてくれて僕たちはとてもうれしい」と強調した。
- ZUMA Press Wire
過密な秋の日程が待ち受ける
フランス代表は今後、過酷なUEFAネーションズリーグ4連戦に臨む。初戦は9月25日、敵地での難しいトルコ戦だ。9月28日から2026年10月5日にかけて行われるベルギー戦、イタリア戦という注目カードでは、ウパメカノと他のDF陣に最高レベルの守備規律が求められる。この3週間の集中的なキャンプは、チームがジダンの戦術的な青写真を落とし込み、貴重な勝ち点を確保するための重要な機会となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。