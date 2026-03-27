AFP
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「まだだ！」――リヴァプールのレジェンド、ジョン・トシャックが、自身が認知症であるという息子の主張を否定し、本人が口を開いた
レジェンド、健康に関する噂に反論
ウェールズの偉大な名将は、ベサルーにある自宅にレアル・ソシエダッドのトレーニングウェア姿で現れ、上機嫌の様子を見せ、自身の精神状態をめぐる憶測を一蹴した。ウェールズサッカー界の「火山」とも称される彼は、最近の報道が持つ深刻さを即座に軽視し、アンフィールドやヨーロッパ各地での輝かしいキャリアを象徴するあの闘志を今も失っていない。
妻のマイは、世間の憶測が家庭内に大きな苦痛をもたらしていると明かした。ベテラン監督を高まる不安や報道による精神的負担から守るため、彼女は彼の携帯電話を隠すという措置を講じ、自身の状態に関するさらなる憶測を目にするのを防いでいる。
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「自分が決めたゴールは覚えている」
「認知症？ まだだよ」とトシャックは『エル・ムンド』紙に苦笑いしながら語った。元ストライカーは短期記憶に多少の欠如があることを認めつつも、自身のサッカーでの功績について語る際には依然として頭は冴えている。「外したゴールはすべて忘れてしまったが、決めたゴールは完璧に覚えているよ」
この混乱は、息子のキャメロンが「父は毎日記憶との闘いを強いられている」と主張したインタビューに端を発している。しかし、マイは二人が2年間会っていないことを明らかにし、その主張の信憑性に疑問を投げかけた。「彼は午前2時に泣きながら眠りについた」と彼女は語り、長男の発言による心配を口にした。「彼は2年間、父親に会っていないのよ」
命にかかわる病気との闘い
6年前に新型コロナウイルスに感染し、命の危険にさらされて以来、トシャックの健康状態は懸念材料となっていた。このウェールズ出身の男性は、バルセロナの集中治療室で16日間を過ごし、その間、気管挿管を余儀なくされ、一時的に車椅子生活を送るという過酷な体験をした。
「生き延びられたのは幸運だった」とトシャックはその経験を振り返った。「医師からは、もし私がアスリートでなかったら、生き延びられなかっただろうと言われた」
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カタルーニャでの静かな暮らし
現在77歳のトシャックは、5匹の犬に囲まれてジローナで平穏な日々を送っている。彼は、数十年前にスペイン語に翻訳して有名になったあの定番の言い回しを引用し、年齢を感じていると認めた。「もう若くはないんだ」