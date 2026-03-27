「まだだ！」――リヴァプールのレジェンド、ジョン・トシャックが、自身が認知症であるという息子の主張を否定し、本人が口を開いた

ウェールズの偉大な名将は、ベサルーにある自宅にレアル・ソシエダッドのトレーニングウェア姿で現れ、上機嫌の様子を見せ、自身の精神状態をめぐる憶測を一蹴した。ウェールズサッカー界の「火山」とも称される彼は、最近の報道が持つ深刻さを即座に軽視し、アンフィールドやヨーロッパ各地での輝かしいキャリアを象徴するあの闘志を今も失っていない。

妻のマイは、世間の憶測が家庭内に大きな苦痛をもたらしていると明かした。ベテラン監督を高まる不安や報道による精神的負担から守るため、彼女は彼の携帯電話を隠すという措置を講じ、自身の状態に関するさらなる憶測を目にするのを防いでいる。