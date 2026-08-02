新たなストライカー獲得に動く背景には、リシャルリソンの去就をめぐる混乱がある。デ・ゼルビは、元エヴァートンFWが来季もトッテナム・ホットスパー・スタジアムに残るかどうか分からないと認めた。

「分からない。私は彼を選手としても、人としても気に入っているからだ」とデ・ゼルビは説明した。「姿勢や振る舞いという点では信じられないほど素晴らしい。だが最終的には、彼が何をしたいのかを尊重しなければならない。私にはよく理解できなかった。残りたいと言う時もあれば、出て行きたいと言う時もあるからだ」

不透明な状況にもかかわらず、指揮官はブラジル代表の勤勉さとチームへの影響力を称賛した。もし退団が現実となれば、直接的な後継者を見つけるのは簡単ではないだろう。

「彼は昨季12ゴールを決めたが、それは運ではなく、点の取り方を知っているからだ」とデ・ゼルビは付け加えた。「チームメートもクラブもスタッフも、私たちは皆彼を愛している。彼は毎日ハードワークし、毎日本当に真剣に取り組んでいる。ピッチ上の彼について、私たちは何も言うことはない」



