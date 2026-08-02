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またも大型補強へ！ トッテナムが総額約2億4000万ポンドの大型投資に続き、6500万ポンドの「世界最高のストライカー」獲得に向けた野心的な動きを加速させる
トッテナムがオシムヘンの衝撃的な獲得を視野に
トッテナムがガラタサライのスター、オシムヘンの獲得に動くゴーサインを得たと、『CaughtOffside』が報じている。報道によれば、スパーズは5000万ポンドから5500万ポンドのパッケージを提示する用意がある一方で、トルコの強豪は6500万ポンドに近い移籍金を求めているという。
個人条件は障害にならないとみられている。トッテナムは正式交渉を開始するためのスポーツ面での承認を得ており、ナイジェリア代表のエリック・シェル監督から「世界最高のストライカー」と評された同選手は、ロベルト・デ・ゼルビのプロジェクト加入に前向きだとされている。
北ロンドンのクラブは今夏の移籍市場ですでに大きな支出をしており、新戦力に2億3000万ポンド超を投じている。サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケらが加わったが、クラブ上層部は期限前にさらなる得点力を加えることを望んでいる。
- AFP
デ・ゼルビ、リシャルリソン起用で難題に直面
新たなストライカー獲得に動く背景には、リシャルリソンの去就をめぐる混乱がある。デ・ゼルビは、元エヴァートンFWが来季もトッテナム・ホットスパー・スタジアムに残るかどうか分からないと認めた。
「分からない。私は彼を選手としても、人としても気に入っているからだ」とデ・ゼルビは説明した。「姿勢や振る舞いという点では信じられないほど素晴らしい。だが最終的には、彼が何をしたいのかを尊重しなければならない。私にはよく理解できなかった。残りたいと言う時もあれば、出て行きたいと言う時もあるからだ」
不透明な状況にもかかわらず、指揮官はブラジル代表の勤勉さとチームへの影響力を称賛した。もし退団が現実となれば、直接的な後継者を見つけるのは簡単ではないだろう。
「彼は昨季12ゴールを決めたが、それは運ではなく、点の取り方を知っているからだ」とデ・ゼルビは付け加えた。「チームメートもクラブもスタッフも、私たちは皆彼を愛している。彼は毎日ハードワークし、毎日本当に真剣に取り組んでいる。ピッチ上の彼について、私たちは何も言うことはない」
降格寸前を受けた大規模な再建
この2億3700万ポンドに及ぶ積極補強は、トッテナムにとって悲惨な国内での時期を受けた直接的な対応である。クラブはプレミアリーグで2シーズン連続の17位に終わり、昨季は最終節でかろうじて降格を免れた。
トッテナム幹部は現在、デ・ゼルビに順位表を駆け上がれるだけの戦力を備えたスカッドを託すことを決意しており、過去2シーズンの失敗を二度と繰り返さないようにする考えだ。
- Getty Images
大型の移籍市場が大詰めを迎える
トッテナムは今後、オシムヘンをノースロンドンに連れてくるため、ガラタサライとの1000万ポンドの評価額の開きを埋めることを目指す。一方でデ・ゼルビは、移籍期限前にリシャルリソンと重要な話し合いを行い、ブラジル人FWの将来を明確にしなければならない。
スパーズがオシムヘンの確保に成功し、放出に関する移籍案件を整理できれば、クラブ史上でも最も積極的な夏の再建の一つを締めくくることになる。
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