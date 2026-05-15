ニューカッスル・ユナイテッドのエディ・ハウ監督は、日曜日に最下位ウェストハム・ユナイテッドとのプレミアリーグ戦を前にした記者会見で、ゴードンの recent benching は股関節の故障だけが理由ではないと強調した。
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またもメンバー外？ 監督がFCバイエルンの獲得候補選手の夏の移籍を示唆
その一方で、25歳の移籍志向もハウ監督の采配に影響している。そのため、ロンドンでの試合でもゴードンがマグパイズのメンバーから外れる可能性は高い。
「シーズンのこの時期になると、自然と来季も見据える。アンソニーは怪我から復帰したばかりだし、彼がいない間もチームはよくやっていた」とニューカッスルの監督は説明した。
出場機会が少ないのは来季を見据えているからかと問われると、ハウ監督は「はい、視線はすでに一部、未来に向けられています」と認めた。
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ゴードンはすでにFCバイエルンと合意に達したとされる
この25歳の攻撃的選手は4月中旬に軽度の股関節を負傷し、AFCボーンマス戦とアーセナル戦を欠場した。すでに回復し出場可能だったにもかかわらず、ハウ監督はブライトン戦とノッティンガム・フォレスト戦でも彼を起用しなかった。
なお、ゴードンは来季からのバイエルン移籍で個人合意済みと報じられるが、クラブ間交渉は平行線だ。
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バイエルンとニューカッスルが移籍金について交渉中
報道によると、マグパイズは攻撃的MFゴードンに8000万ポンド（約9200万ユーロ）の移籍金を要求。しかしバイエルン・ミュンヘンは支払わない見込みだ。
バイエルンは近年、徹底した経費削減を進めており、スポーツ取締役マックス・エバーとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、新シーズンに向けて部分的な補強にとどめ、巨費を投じないよう指示されている。ゴードンの獲得は、この方針に反する。
ただ、オーナーのウリ・ヘーネス氏は獲得に前向きで、バイエルンは移籍金の値下げを狙っている。両クラブは協議中だが、早期合意は難しい見込みだ。