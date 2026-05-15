またもメンバー外？ 監督がFCバイエルンの獲得候補選手の夏の移籍を示唆

その一方で、25歳の移籍志向もハウ監督の采配に影響している。そのため、ロンドンでの試合でもゴードンがマグパイズのメンバーから外れる可能性は高い。

「シーズンのこの時期になると、自然と来季も見据える。アンソニーは怪我から復帰したばかりだし、彼がいない間もチームはよくやっていた」とニューカッスルの監督は説明した。

出場機会が少ないのは来季を見据えているからかと問われると、ハウ監督は「はい、視線はすでに一部、未来に向けられています」と認めた。