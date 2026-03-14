またもベンチ入り！好調のニコラス・ジャクソンが先発を維持する中、ハリー・ケインは2試合連続でバイエルン・ミュンヘンの控え選手に指名された

中盤の要はヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチが担い、レオン・ゴレツカは今回もベンチスタートとなる。攻撃的ミッドフィールダーとしてレナート・カールが起用されたことは、国内リーグと欧州カップ戦が重なる過密日程の中、コンパニー監督がクラブの若手選手たちに引き続き信頼を寄せていることを示している。

一方、ケインは前回のイタリア戦では出場機会がなかったが、後半に活気を与えるために投入される見込みだ。