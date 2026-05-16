Sport1が報じた。同クラブはデイヴィス巡る対立再燃を回避するため、強硬策に打って出た。 カナダ代表として自国開催のW杯に出場するかどうかの最終判断は、バイエルンの医療部門が下す。選手や協会に決定権はない。
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またもトラブルか？バイエルンはスター選手のW杯出場を自ら決定しようとしている。
問題は、両者の医学的見通しが食い違っている点にある。デイヴィスは左太ももの裏側に重度の筋肉損傷を負っている。ミュンヘン側では、この25歳の選手の離脱期間を内部的に約6週間と見積もっているという。
この診断が正しければW杯出場は絶望的だ。一方、カナダ側は離脱期間がずっと短いと主張。大西洋の向こうでは、デイヴィスが本大会に出場できると確信していると伝えられる。
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エベルルは明言した。「そのためには、デイヴィスが回復しなければならない」
公式には、FCBスポーツ部門は大会前に対立が表面化しないよう穏健な姿勢を保っている。スポーツディレクターのマックス・エベル氏は金曜日、ブンデスリーガ最終節1.FCケルン戦の前会見で、デイヴィスおよびカナダ側と「最善の道を見出したい」と強調した。
左SBのW杯出場についてエベルルは「機会を得られるよう全力を尽くす」と述べた。その上で「ただし、そのためには彼が健康を取り戻す必要がある」と参加の条件を明示した。
バイエルンとカナダの経緯
バイエルン首脳がデイヴィス問題で強硬姿勢を示し、医療部門に最終決定権を与えようとしているのは偶然ではない。前例があるからだ。
2025年3月、このサイドバックが重大な前十字靭帯断裂を負った際、カナダサッカー協会とFCバイエルンの間で激しい公開論争が勃発していた。 バイエルンはカナダ側に重大な過失があったと主張。同協会は、すでに体調を崩していたデイヴィスを、競技的な意義が少ないCONCACAFネーションズリーグ3位決定戦で米国相手に起用し、酷使したと批判した。
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バイエルンは法的措置をちらつかせた
さらに、カナダ側の危機管理対応が事態を悪化させた。同協会は試合直後、「問題なし」と誤って発表していた。 デイヴィスがミュンヘンに戻り精密検査を受けた結果、膝の負傷は当初思われたより深刻であることが判明。これを知った協会会長ヤン＝クリスチャン・ドレーゼンは激怒し、法的措置も辞さない意向を示した。
共催国カナダは6月12日にボスニア・ヘルツェゴビナと初戦を迎え、19日にカタール、24日にスイスと対戦する。
FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合
日時 試合 大会 5月16日（土） FCバイエルン対1.FCケルン ブンデスリーガ 5月23日（土） FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト DFBポカール