問題は、両者の医学的見通しが食い違っている点にある。デイヴィスは左太ももの裏側に重度の筋肉損傷を負っている。ミュンヘン側では、この25歳の選手の離脱期間を内部的に約6週間と見積もっているという。

この診断が正しければW杯出場は絶望的だ。一方、カナダ側は離脱期間がずっと短いと主張。大西洋の向こうでは、デイヴィスが本大会に出場できると確信していると伝えられる。