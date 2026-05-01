ドイツ代表の選手は、所属するエドモントン・オイラーズと共にNHLプレーオフ1回戦で敗退した。ジョシュア・サマンスキーも所属するこのカナダのチームは、7戦4勝制のシリーズ第6戦でアナハイム・ダックスに2－5で敗れた。これによりアナハイムがシリーズ4勝2敗とし、逆転不可能なリードを築いた。
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またしても痛恨の敗北！レオン・ドライザイトルの大きな夢が再び砕かれた
サマンスキーは16分、コナー・マーフィーの1-2得点をアシスト。ドライザイトルは42分、ヴァシリー・ポドコルシンの2-4得点をアシスト。
エドモントン・オイラーズは直近2回、決勝に進出している
過去2年連続でスタンレー・カップ決勝に進出したオイラーズだが、両年ともフロリダ・パンサーズに敗れた。エドモントンは1990年の優勝以来、6度目のタイトルを待ち続けている。
ドライザイトルにとっては、この早期敗退はオリンピックに続く大きな失望となった。ミラノで開催された大会で史上最強と目されたドイツ代表の一員として、準々決勝でスロバキアに2－6で完敗していた。
NHLプレーオフ：シュトゥルム、ミネソタと共に次ラウンドへ
ドイツ代表ニコ・シュトゥルムの活躍もあり、ミネソタ・ワイルドは2015年以来となる準々決勝進出を決めた。30歳のフォワードは、ダラス・スターズとのプレーオフ1回戦第6戦（5-2で勝利）でアシストを記録。準々決勝では、ロサンゼルス・キングスを4-0で下した第1シードのコロラド・アバランチと対戦する。
シュトゥルムは7分、クイン・ヒューズの先制点をアシスト。ダラスが2-1と逆転したが、38分にウラジミール・タラセンコ、51分にヒューズ、59と60分にマシュー・ボルディが空っぽのネットに決め、ミネソタが勝利した。
ミネソタがプレーオフシリーズで勝ったのは、2012年のセントルイス・ブルース戦以来11年ぶり。過去3年連続でウェスタン・カンファレンス決勝に進んだダラスは、今回も優勝候補とされていた。