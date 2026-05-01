ドイツ代表ニコ・シュトゥルムの活躍もあり、ミネソタ・ワイルドは2015年以来となる準々決勝進出を決めた。30歳のフォワードは、ダラス・スターズとのプレーオフ1回戦第6戦（5-2で勝利）でアシストを記録。準々決勝では、ロサンゼルス・キングスを4-0で下した第1シードのコロラド・アバランチと対戦する。

シュトゥルムは7分、クイン・ヒューズの先制点をアシスト。ダラスが2-1と逆転したが、38分にウラジミール・タラセンコ、51分にヒューズ、59と60分にマシュー・ボルディが空っぽのネットに決め、ミネソタが勝利した。

ミネソタがプレーオフシリーズで勝ったのは、2012年のセントルイス・ブルース戦以来11年ぶり。過去3年連続でウェスタン・カンファレンス決勝に進んだダラスは、今回も優勝候補とされていた。