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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

「またしてもパズルの最後のピースが欠けてしまった」―イングランド代表のワールドカップ敗退を受け、ハリー・ケインが「虚しさ」を吐露した。

ハリー・ケイン
イングランド
ワールドカップ
アルゼンチン
イングランド 対 アルゼンチン

ハリー・ケインは、アルゼンチンに敗れワールドカップ準決勝でイングランドが敗退したことを受け、「虚しさ」を感じていると認めた。スリー・ライオンズの主将はSNSで落胆を明かし、イングランドが60年間主要タイトルから遠ざかっている現実を突き付けた。

  • 準決勝での悔しい敗戦

    イングランドは1966年以来となるW杯決勝進出を逃した。アルゼンチンが終盤に2-1で逆転した。後半早々、モーガン・ロジャースのクロスをアンソニー・ゴードンが決め先制したが、エンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスのゴールで試合は逆転した。

    この敗戦でチーム、特にキャプテンのケインは大きな衝撃を受けた。バイエルン・ミュンヘン所属のストライカーは、またも国際舞台で届かなかった無念をにじませつつ、ファンとチームメイトにメッセージを寄せた。

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  • ケインの感動的な演説

    ケインは自身のSNSで敗退の悔しさを率直に綴った。「この空虚さを言葉で表現するのは難しい」と書き、「あと一歩、本当にあと一歩だったのに、決勝へは届かなかった。 7週間、すべてを捧げたのに届かなかった。期待は高いと分かっている。8年間、優勝の扉を叩き続けても、またしても最後のピースが欠けた。」

    イングランド代表歴代最多得点記録保持者のストライカーは、チームが「優勝候補」と「優勝者」の差を埋める必要があると強調した。「今は離れて結果を冷静に振り返り、成長する方法を考えなければならない。チームメイトとこの大会で示した姿、厳しい試合や環境を乗り越えたことを、心から誇りに思う」と付け加えた。


  • 不屈の精神

    32歳のケインにとって、今回のW杯が最後のチャンスだったのかという声もある。だが彼は、今後も成功へ歩み続けると語り、最高峰で勝つには不屈の精神が必要だと強調した。

    「栄光を追い求めれば必ず手に入るわけではない。戦って、打ちのめされて、立ち上がり、また挑む。それが私たちの使命だ。信じ、突き進むしかない」とケインは語った。最後に彼はイングランドのファンに感謝を述べた。「スタジアムまで来てくれたすべての人に感謝する。 故郷で信じてくれたファンにも感謝します。チームメイト、スタッフ、支えてくれたすべての人に感謝します。いつも通り、勝っても負けても学び、また立ち向かいます！」

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    あと1試合残っている

    準決勝敗退の失望は大きい。それでもイングランドの大会はまだ終わっていない。チームは土曜の3位決定戦でフランスと対戦する。

    敗戦後、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は「両チームともこの試合を望んでいなかった」と準備の難しさを認めた。「選手たちは決勝を戦いたかった。我々も全力で向かった。 誰もが優勝を目指していたが、これが現実だ。フランスより回復時間が1日少ないが、プロとして臨む。」

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