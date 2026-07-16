ケインは自身のSNSで敗退の悔しさを率直に綴った。「この空虚さを言葉で表現するのは難しい」と書き、「あと一歩、本当にあと一歩だったのに、決勝へは届かなかった。 7週間、すべてを捧げたのに届かなかった。期待は高いと分かっている。8年間、優勝の扉を叩き続けても、またしても最後のピースが欠けた。」

イングランド代表歴代最多得点記録保持者のストライカーは、チームが「優勝候補」と「優勝者」の差を埋める必要があると強調した。「今は離れて結果を冷静に振り返り、成長する方法を考えなければならない。チームメイトとこの大会で示した姿、厳しい試合や環境を乗り越えたことを、心から誇りに思う」と付け加えた。



