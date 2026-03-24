まさに「巨額の無駄遣い」となった！FCバイエルン、アンチェロッティ時代の名残を撤去か

写真からもわかるように、月曜日、FCバイエルンの幹部一行が建築図面を手に、現地を視察した。一行には、会長のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏、グリーンキーパーのペーター・ザウアー氏、施設管理責任者のセバスティアン・ファフォルケ氏、そしてFCバイエルンにおいて建築家、建設会社、サービス業者との連絡役を務めるアリアンツ・アレーナ責任者のユルゲン・ムート氏が含まれていた。 他のピッチと同様、新しいプレーエリアも高さ1メートルの目隠しフェンスで囲まれるようだ。

おそらくこの改修は、以前から計画されていた大規模な改修工事の序章に過ぎない。ドレーゼンは2024年のプレスリリースで次のように発表した。「新しいトレーニングセンターは、FCバイエルンが今後も国際的な選手を惹きつけ、最高レベルで競争力を維持し続けるための重要な要素である。」ミュンヘナー・メルクール紙／tzは12月、この計画についてすでに事前承認が得られたと報じた。 建設期間は3年、費用は約1億ユーロと見込まれており、2026年にも工事が開始される可能性がある。