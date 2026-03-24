『Bild』紙および『Münchner Merkur/tz』紙の報道によると、近々新たなトレーニング場が建設される見込みだ。その場所は、かつてカルロ・アンチェロッティが希望していたフィットネスコースが現在ある場所である。このコースには、2種類の傾斜を持つスプリント用坂、バランスビーム、砂や樹皮マルチが敷かれたエリア、バスケットボールのゴール、サッカー・テニスコート、そして器具小屋などが含まれている。
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まさに「巨額の無駄遣い」となった！FCバイエルン、アンチェロッティ時代の名残を撤去か
2016/17シーズンにおけるこの施設の建設費は、総額で約100万ユーロに上ったとされる。当時、アンチェロッティ監督のフィットネス責任者であったジョヴァンニ・マウリがこのプロジェクトに特に尽力した。このイタリア人スタッフはその後、スポーツディレクターのハサン・サリハミジッチによれば、ロッカールームで喫煙していたとして話題となった。 2017年秋にアンチェロッティが解任されて以降、このフィットネスコースは事実上使用されなくなった。ミュンヘナー・メルクール紙およびtz紙によると、唯一の例外は2021年3月のダグラス・コスタのリハビリセッションだった。
FCバイエルン：これは大規模な再編の始まりに過ぎないのだろうか？
写真からもわかるように、月曜日、FCバイエルンの幹部一行が建築図面を手に、現地を視察した。一行には、会長のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏、グリーンキーパーのペーター・ザウアー氏、施設管理責任者のセバスティアン・ファフォルケ氏、そしてFCバイエルンにおいて建築家、建設会社、サービス業者との連絡役を務めるアリアンツ・アレーナ責任者のユルゲン・ムート氏が含まれていた。 他のピッチと同様、新しいプレーエリアも高さ1メートルの目隠しフェンスで囲まれるようだ。
おそらくこの改修は、以前から計画されていた大規模な改修工事の序章に過ぎない。ドレーゼンは2024年のプレスリリースで次のように発表した。「新しいトレーニングセンターは、FCバイエルンが今後も国際的な選手を惹きつけ、最高レベルで競争力を維持し続けるための重要な要素である。」ミュンヘナー・メルクール紙／tzは12月、この計画についてすでに事前承認が得られたと報じた。 建設期間は3年、費用は約1億ユーロと見込まれており、2026年にも工事が開始される可能性がある。
試合日程：FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付 時間 試合 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月7日（火） 21時 レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月15日（水） 21時 FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ） 4月19日（日） 17時30分 FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）