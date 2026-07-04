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翻訳者：
「まさに魔法のよう！」――アルゼンチンに敗れながらも輝かしい戦いを見せたカーボベルデに、ティエリ・アンリは感嘆し、ズラタン・イブラヒモビッチは「涙が出そうになった」
ワールドカップのレジェンドたちが、歴史的な奮闘に心を動かされた
世界舞台に初登場したカーボベルデは、世界ランク1位のチームに66位も離された圧倒的アンダードッグとしてベスト32の試合に臨んだ。しかし、その恐れ知らずの戦いぶりはアルゼンチンに延長戦の接戦を強いた。FOXスポーツ解説者の伝説的ストライカー、イブラヒモビッチを含む世界中の視聴者も魅了した。
試合終了のホイッスルが鳴ると、イブラヒモビッチは感極まった様子でこう語った。「私はここに立ってカーボベルデに拍手を送りたい。この試合は彼らのものでした。 小さな島国が大きな夢を抱き、巨人をあと一歩まで追い詰めた。彼らはヒーローだ。90分間負けず、この試合でもあと少しだった。」
イブラヒモビッチはさらにこう語った。「この瞬間、これらの映像を見て涙が出そうになる。アルゼンチンは祝っていない。なぜならこれはアルゼンチンやメッシの話ではないからだ。これはカーボベルデの話であり、彼らはあと一歩のところまで迫っていたのだ。」
- imago images / Eibner
ヘンリー、「魔法のような」弱小チームを称賛
ヘンリーもまた、試合を通じて見せたアフリカの国の揺るぎない信念を熱く称えた。延長後半、ディネイ・ボルヘスの腕に当たったヘディングがネットを揺らし、アルゼンチンが勝利した。 「結果はどうであれ、アルゼンチンも同じ気持ちだろう。彼らは祝わず、ただ勝ち進んだことを喜んでいる」とアーセナルレジェンドは語った。
「この物語の主役は、過去も現在も、そしてこれからもずっとカーボベルデだ。今日私が目の当たりにしたのは、まさに『自分たちにできると信じれば、そんなことが起こり得る』という好例だ。確かに、彼らは結局試合に負けてしまった。だが、彼らは私たちの心を勝ち取った。これはまさに魔法のような出来事だ。すごいね。」
メッシ、激しい身体接触も笑い飛ばす
メッシは粘り強い相手に苦戦し、肉体的疲労を覚えた。この試合でW杯通算20得点をマークしたアルゼンチン主将は、それでも決勝トーナメントの合間に相手と冗談を交わし、自撮りまでしていた。
試合後、メッシは「まずボコボコにされたから、その後にユニフォームをねだった」と冗談。インテル・マイアミのスターは「スペインやウルグアイに負けていないのは理由がある。厳しい試合になると分かっていた」と語った。
- AFP
サッカー界の希望の光
ミケル・ジョン・オビもカーボベルデの活躍を称え、「今日目撃したことは信じられないほど素晴らしい」と語った。
ミケルは「今日の勝者は彼らだ。何が起きても、この選手たちは勝者だ。アルゼンチンは大ピンチを免れ、次の戦いに進んだ」と結んだ。アルゼンチンはベスト16でエジプトと対戦し、「ブルー・シャークス」は国民的英雄として帰国する。
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