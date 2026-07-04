世界舞台に初登場したカーボベルデは、世界ランク1位のチームに66位も離された圧倒的アンダードッグとしてベスト32の試合に臨んだ。しかし、その恐れ知らずの戦いぶりはアルゼンチンに延長戦の接戦を強いた。FOXスポーツ解説者の伝説的ストライカー、イブラヒモビッチを含む世界中の視聴者も魅了した。

試合終了のホイッスルが鳴ると、イブラヒモビッチは感極まった様子でこう語った。「私はここに立ってカーボベルデに拍手を送りたい。この試合は彼らのものでした。 小さな島国が大きな夢を抱き、巨人をあと一歩まで追い詰めた。彼らはヒーローだ。90分間負けず、この試合でもあと少しだった。」

イブラヒモビッチはさらにこう語った。「この瞬間、これらの映像を見て涙が出そうになる。アルゼンチンは祝っていない。なぜならこれはアルゼンチンやメッシの話ではないからだ。これはカーボベルデの話であり、彼らはあと一歩のところまで迫っていたのだ。」