最初のゴールは安堵をもたらしたが、2点目は不朽の名場面となった。ジョーダン・ピックフォードが前線に飛び出していた隙を突き、ダウマンはボールをクリアすると、息をのむような75ヤードの独走を開始した。「あの瞬間――絶対に見逃さないでほしい」とネヴィンは訴えた。「彼らが走り続け、走り続けるのをじっと見守らなければならない。その緊張感は高まり続け、高まり続け、そしてマックス・ダウマンがボールをネットに流し込んだ。まさにサッカーの美しい瞬間だ。」 16歳73日という年齢で、ダウマンはリーグ史上最年少得点者となった。