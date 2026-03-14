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「まさに驚異的」――アーセナル対エバートン戦で鮮烈な活躍を見せたマックス・ダウマン、元チェルシーのスターから絶賛される
画期的な導入
アーセナルは、粘り強いエバートンの守備を崩すのに89分間苦戦した。ブカヨ・サカやノニ・マドゥエケが序盤から攻め込んだものの、ガナーズには決定力に欠けていた。しかし、ミケル・アルテタ監督が16歳のダウマンを投入したことで状況は一変した。ダウマンは、終盤にヴィクトル・ギョケレスの先制点をアシストする重要な役割を果たすと、自らも独走してエバートンの守備を突破し、空いたゴールに流し込んだ。 BBCラジオ5のインタビューで、ネヴィンは試合の流れが一瞬で変わったことに触れ、次のように語った。「マックス・ダウマンの創造性……彼は先制点を演出した。ピッチに入った瞬間に試合の流れを変えたんだ。ピッチを縦断したあの最後の瞬間は、まさに驚異的だった。それはこれから何年も、何十年も語り継がれることになるだろう。」
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歴史的な単独航海
最初のゴールは安堵をもたらしたが、2点目は不朽の名場面となった。ジョーダン・ピックフォードが前線に飛び出していた隙を突き、ダウマンはボールをクリアすると、息をのむような75ヤードの独走を開始した。「あの瞬間――絶対に見逃さないでほしい」とネヴィンは訴えた。「彼らが走り続け、走り続けるのをじっと見守らなければならない。その緊張感は高まり続け、高まり続け、そしてマックス・ダウマンがボールをネットに流し込んだ。まさにサッカーの美しい瞬間だ。」 16歳73日という年齢で、ダウマンはリーグ史上最年少得点者となった。
プレッシャーの中でも信じられないほどの冷静さ
観戦者たちの目を最も引いたのは、このアカデミー出身選手が示した成熟ぶりだった。優勝争いが激化する中、プレミアリーグのディフェンダーたちを相手に、ダウマンはまるでベテランのような落ち着きを見せていた。「監督として重大な決断を下すことがあるが、この若者［マックス・ダウマン］を投入するという決断が、試合の流れを一変させた」とネヴィンは語った。
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優勝争いへの影響
記録以上に、ダウマンの活躍はアーセナルに貴重な3ポイントをもたらし、マンチェスター・シティとの差をさらに広げた。ネヴィンは、この10代の選手の台頭が、クラブのタイトル獲得への野望における転機になると考えている。 「あの若者がもたらした影響は計り知れない。この一戦だけでなく、アーセナルのシーズン全体に大きな変化をもたらした」と、この解説者は締めくくった。勢いが最高潮に達したガンナーズは、今やチャンピオンズリーグと、重要なカラバオ・カップ決勝へと視線を向けている。
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