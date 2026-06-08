プリシッチは揺らがない。不調を口にすることもない。いつもと変わらないと語る。公の場でプレッシャーを受け入れることもない。

「ある意味、キャリアを通じてずっとこれと向き合ってきたような気がします」と彼は2026年大会直前のGOAL独占インタビューで語った。「今回の舞台は少し格が違います。でも、準備はいつもと変わりません。ほとんど何も変わらないんです。

ワールドカップだから、みんなプレッシャーを感じてるって？ もちろん、この舞台のために毎日練習してきたんだ。この重圧こそが僕の夢だった。

「僕はこの立場にいたい。どんなことがあっても状況を変えたくない。これは特権だ。この瞬間を生き、ベストを尽くす。そのことを理解してほしい。」

つまり彼は、16歳からこの瞬間を目指し、常に重圧と向き合ってきた。だからこそ、今が特別な重荷とは思っていないのだ。

本大会は北米開催であり、米国代表の顔として多くのファンが彼に注目する。サッカー界は今大会で新たな段階へ進もうとしており、プリシッチはその先頭に立つ。

世界は、ホスト国としてのアメリカがどう振る舞うかを見守る。彼が生まれる4年前、最後にアメリカで開催されたワールドカップ以来、代表チームがどう変わったかも注目される。さらに、国際サッカー界での立場を変えようとするチームメイトたちにも視線が注がれる。

何よりも世界は彼に注目している。正しいかどうかは別として、人々は彼のことを知り、もっと知りたいと思っている。長年、米サッカー界は彼に「殻を破れ」と求め続けてきた。だが実際、彼は殻に閉じこもっていたわけではない。ただ自分らしく振る舞っていただけだ。物静かで、内気で、思慮深く、時に引きこもりがち――それがプリシッチという人間だ。

本人がどう思おうと、今こそ彼の大きな瞬間だ。これは彼だけのものではないが、彼が中心にいるのは確かであり、普通のことではない。

「確かに、時には辛いこともあるよ」と彼は言う。「すべてがすごく速いスピードで動いて、進んでいく気がするんだ。妙な話だけど、まるで代表チームでキャリアを始めたばかりの子供のような気分になる。でも、もう10年も代表でプレーしているなんて考えると、信じられないよ。本当に信じられないことだ。 ワールドカップにも出場した。多くのことを経験し、私生活でもさまざまな困難を乗り越えた。ただ、成長し続け、今を生きようとしている。

「今、この場に自分がいる。ときどきその瞬間を逃したり、当たり前だと思ったりもする。でも、今はこの瞬間を噛みしめたい。だって、今しかないから。」

その瞬間を言葉で表現できる者はほとんどいない。プリシッチもまだうまく説明できないが、だからこそ彼自身がどう準備し、夏の舞台でスポットライトを求めながら同時にそれを避けようとする姿を追いたい。