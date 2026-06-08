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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「まさに自分がいたかった場所」――USMNTの“渋々”スーパースター、クリスチャン・プリシッチが、ワールドカップの舞台で独自のスポットライトを受け入れるまでの心境。

Analysis
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クリスティアン・プリシッチ
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アメリカ合衆国 対 パラグアイ

ここ数年、米サッカー界はクリスチャン・プリシッチに現実を見据えるよう求めてきた。問いは形を変えながら、自国開催W杯を控える代表の顔としての重圧を感じているのか、という一点に尽きる。

プリシッチは揺らがない。不調を口にすることもない。いつもと変わらないと語る。公の場でプレッシャーを受け入れることもない。

「ある意味、キャリアを通じてずっとこれと向き合ってきたような気がします」と彼は2026年大会直前のGOAL独占インタビューで語った「今回の舞台は少し格が違います。でも、準備はいつもと変わりません。ほとんど何も変わらないんです。

ワールドカップだから、みんなプレッシャーを感じてるって？ もちろん、この舞台のために毎日練習してきたんだ。この重圧こそが僕の夢だった。

「僕はこの立場にいたい。どんなことがあっても状況を変えたくない。これは特権だ。この瞬間を生き、ベストを尽くす。そのことを理解してほしい。」

つまり彼は、16歳からこの瞬間を目指し、常に重圧と向き合ってきた。だからこそ、今が特別な重荷とは思っていないのだ。

本大会は北米開催であり、米国代表の顔として多くのファンが彼に注目する。サッカー界は今大会で新たな段階へ進もうとしており、プリシッチはその先頭に立つ。

世界は、ホスト国としてのアメリカがどう振る舞うかを見守る。彼が生まれる4年前、最後にアメリカで開催されたワールドカップ以来、代表チームがどう変わったかも注目される。さらに、国際サッカー界での立場を変えようとするチームメイトたちにも視線が注がれる。

何よりも世界は彼に注目している。正しいかどうかは別として、人々は彼のことを知り、もっと知りたいと思っている。長年、米サッカー界は彼に「殻を破れ」と求め続けてきた。だが実際、彼は殻に閉じこもっていたわけではない。ただ自分らしく振る舞っていただけだ。物静かで、内気で、思慮深く、時に引きこもりがち――それがプリシッチという人間だ。

本人がどう思おうと、今こそ彼の大きな瞬間だ。これは彼だけのものではないが、彼が中心にいるのは確かであり、普通のことではない。

「確かに、時には辛いこともあるよ」と彼は言う。「すべてがすごく速いスピードで動いて、進んでいく気がするんだ。妙な話だけど、まるで代表チームでキャリアを始めたばかりの子供のような気分になる。でも、もう10年も代表でプレーしているなんて考えると、信じられないよ。本当に信じられないことだ。 ワールドカップにも出場した。多くのことを経験し、私生活でもさまざまな困難を乗り越えた。ただ、成長し続け、今を生きようとしている。

「今、この場に自分がいる。ときどきその瞬間を逃したり、当たり前だと思ったりもする。でも、今はこの瞬間を噛みしめたい。だって、今しかないから。」

その瞬間を言葉で表現できる者はほとんどいない。プリシッチもまだうまく説明できないが、だからこそ彼自身がどう準備し、夏の舞台でスポットライトを求めながら同時にそれを避けようとする姿を追いたい。

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    始まり

    尋ねられても、プリシッチは正確な日や月を特定できない。それでも、ほぼいつ頃かは思い出せる。

    周囲を見渡し、すべてが永遠に変わってしまったと初めて感じたのは、ボルシア・ドルトムントと米国代表でのキャリア初期だった。まだ十代ながら、自分の人生がこれまでとは違い、米国のサッカースターの中でも特別になることを悟っていた。

    「当時はすごくクールだった」と彼は振り返る。「まだ子供だったから。『これが夢だった』と感じる一方で、厳しい現実もあるとわかった」。

    それでも、彼はその状況を受け入れた。多くの選手と違い、彼は有名になりたいわけではなかった。名声や期待、論争は避けられない。長年、彼を知る人は「誰にも見られなくても、プレーできれば幸せだろう」と言う。確かに、彼ならそうだろう。

    それでも、サッカーは誰にも見られずプレーするスポーツではない。世界中の前でプレーするスポーツだ。ペンシルベニア州ハーシー出身の内気なティーンエイジャーは、その現実を受け入れ、新世代のアメリカ代表として、多くの選手が経験しない試練に挑む運命にあることも理解していた。

    その現実を受け入れること自体が最初の試練だった。10年が経った今も27歳の彼はそれを愛しているわけではないが、うまく切り抜ける術を身につけた。だからこそ長く現役であり続け、重圧に押しつぶされる「もしも」のケースにはなっていない。

    「普通のことには思えないけど、ある意味、僕にとってはそれが当たり前になったんだと思う」と彼は言う。「これほど素晴らしい大会やチャンスに恵まれ、大きな大会で代表としてプレーできるなら、こうしたプレッシャーはつきものなんだ。 間違いなく、もう慣れたと言えると思うし、それにうまく対処できるよう最善を尽くしている。でも、常に向き合わなければならないことはある。誰にでもあるように、僕にも確かに苦労はつきものだ。

    今もなお学び続けていますが、この状況を変えたいとは思いません。ずっと望んできたことだからです。より大きなプレッシャーや注目が集まっても、それがここにいる意味だと感じています。」

    プリシッチは、自分の成功は家族や友人、チームメイトの支えあってのものだと語る。 長年、代表の重要戦力として期待されてきたが、周囲の支えがあることも理解している。幼馴染のウェストン・マッケニーやタイラー・アダムスはスポットライトを気楽に受け止め、彼が苦しむとすぐに重圧を引き受けてくれる。

    「僕もみんなと同じように、まだ模索中なんだ」と彼は言う。「すべてが新しい経験だ。もちろん、時間とともに上達してきた」。 似た状況を何度も経験してきたが、まだ乗り越えるべきことはある。厳しいときは家族と電話し、周りに助けを求める。一人ですべてを抱える必要はない。チームメイトやコーチと話し合い、一緒に乗り越えるんだ。」

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    調子を取り戻す

    その団結は、ワールドカップ準備期間中に得点不振が話題になった際にも明らかだった。プリシッチはACミランでシーズン終盤5ヶ月半得点できず、2025年の米国代表でも無得点だったため、コンディションを疑問視する声があった。

    2025年のゴールドカップ欠場も含め、この1年の大半を立場を説明することに費やした。そんな彼を、友人たちが擁護した。

    「クリスチャンがどんな選手かは皆分かっている」とマッケニーは3月に語った。「彼は代表でもクラブでも大きな責任を負う選手だ。 彼は危険な選手であり、チームの重要な一員であり、困難な状況で我々が頼れる存在だ。彼はそれを理解し、役割を受け入れている」

    ワールドカップ合宿初日、プリシッチは疑念を即座に払拭した。大会前初親善試合のセネガル戦で先制点をアシストし、続けて自身も2点目を決めた。

    不振の間も「大丈夫、心配ない」と繰り返した彼は、実際にその言葉を証明した。周囲の疑念にもかかわらず、自身は迷わなかった。 ネットを揺らした瞬間、すべてが爆発した。コーナーフラッグへ駆け寄り叫ぶパフォーマンスは、彼らしくないほどの熱量だった。誰に何を叫んだのかは本人だけが知っているが、メッセージは明確だった。すべてはうまくいく、と。

    「他人がどう思おうが一切気にしない」と彼は言う。「むしろ『後悔なくこの場を去れるか』と考える。全力を出すことは当たり前だから」

    ここ数か月、彼の生活は「すべて」であり「至る所」だった。意図的なことだ。ワールドカップへの期待が高まるほど、その顔としての彼の存在感も増した。得点不振より居心地は悪いが、その状況に対処する術は上達している。

  • PulisicGetty Images

    看板キャラクター

    今年に入ってから、プリシッチがインスタグラムに投稿した24件のうち、スポンサー付きではないのはわずか3件で、私生活を示す投稿は1件だけだ。これは、ワールドカップ開催国の顔としてサッカー以上の役割を担う彼の現実だ。

    最新のパートナーシップは「ディグリー（Degree）」とのもので、テーマは「プレッシャー」だ。

    「汗は献身の証であり、隠すべきものではない」とプレスリリースは述べている。このメッセージはプリシッチに突き刺さる。もはや隠れる場所はない。スポットライトからも、期待からも、そして大会の顔であることから生じるすべてからも。

    「確かに負担は大きい」とピッチ外での準備について語る。「やるべきことは山積みだが、この瞬間は代え難い。それがすべての一部だと理解している。Degreeのようなパートナーがいることは幸運だ。大変なこともあるが、ただ感謝している」

    シーズン終盤は特に多忙だった。5月24日のミラン最終戦で途中出場したが、チームは敗れチャンピオンズリーグ出場権を逃した。サン・シーロではブーイングを受けながらピッチを後にした。

    その24時間後にはニューヨークで歓迎され、翌日にはW杯代表26人に選ばれた。その後、アトランタ、シャーロット、シカゴと移動し、現在は南カリフォルニアで金曜日のパラグアイ戦に備えている。

    「もちろん忙しいけど、これが今の日常さ。まもなくペースが落ち着いて、もっと試合に集中できるはず。それが楽しみだ。大好きなサッカーに没頭し、この瞬間を味わう。全部が貴重な経験だよ」 チームメイトと一緒だから、忙しいけど楽しいよ」

    プロモーションの大部分は終了したが、今後も看板やCM、スポーツ番組などで彼の姿は頻繁に紹介される。この大会で彼は中心的な存在となり、ある世代の子供たちにとって、サッカーへの第一歩を踏み出すきっかけとなるだろう。

    その影響力について彼はまだ実感が薄いと言うが、USMNTにはすでに大きな影響を与えている。

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    影響と遺産

    3月、米国代表DFクリス・リチャーズはGOALの取材に、成功を確信した瞬間を語った。それはプリシッチがボルシア・ドルトムントで初得点を挙げた場面だった。そのゴールはプリシッチだけでなく、この夏代表を率いるもう一人のスターにも大きな刺激を与えた。

    「いつか自分もあの舞台に立ちたいと強く思った瞬間は、一生忘れない」とリチャーズはGOALに語った。「その思いが、あと1％頑張ろうという原動力になった。 「今、クリスチャンと一緒のピッチに立てているのがまだ信じられない。彼は僕より少し年上だけど、同じ経験をする人を見ると『自分もあの人たちみたいになれる』と感じるんだ」

    同じ影響を受けたのはリチャーズだけではない。ユース時代からプリシッチとチームメイトだったマッケニーやアダムスも、2018年のワールドカップ予選敗退後、彼の後を追った。ドルトムント、チェルシー、ミランでプレーするプリシッチがチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げる姿は、新しい世代のアメリカ人選手たちに夢を与えた。

    代表の将来について熟考中のノアカイ・バンクスは昨秋GOALに「プリシッチは僕のアイドルだった」と語った。

    今夏以降、プリシッチのレガシーを巡る議論は続くであろう。それでも、彼の影響力はすでに明白だ。本人はその事実をじっくり考える余裕がない。一つの章が閉じ、新たな章が始まる今、自身の立ち位置に悩み続けている。

    「ほとんどの場合、僕は完全に集中しているんだ」と彼は言う。「意識が散漫になることはほとんどなく、自分が何を考えているのかを理解するのは難しい。 僕はよく『目の前にあるチャンスとは何か』と考える。信じられないほど素晴らしい試合をし、最高の結果で終わる姿を想像する。そんな特別なチャンスがあることを考えるだけ。自国を代表し、素晴らしいものを生み出せる。歴史に名を残し、後世に語り継がれることを成し遂げられる。

    そういうことが頭の中を駆け巡るんだ。あとは試合の時間だ。集中して一点に絞っている。それ以外には何も考えていないよ」

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    好機を逃さず

    クラブ通算400試合、代表86試合を消化しても、プリシッチの試合前の心構えは変わらない。今夏も同様だろう。 今夏、彼の人生最大と言われる試合が控えている。だがそれは、過去のドルトムントデビュー戦や米国代表デビュー戦、チャンピオンズリーグ決勝、2018年のイラン戦と同じように、その時点での「最大」に過ぎない。

    プリシッチの考えはシンプルだ。常に「最大の試合」は存在し、それに甘んじる余地はない。

    「キャリアとはそういうものなんです」と彼は言う。「次の試合がいつも一番大切であってほしい。だから僕たちはプレーするんです。前進し続け、大きな舞台に立ちたい。それが夢ですから。

    「今の試合への気持ちは、確かにより大きいかもしれない。でも、最大の舞台を経験したから、もっとリラックスして臨める」

    ここで重要なのは「私たち」だ。26人の代表メンバー中、13人が前回大会を経験済み。残る13人のうち6人は欧州の主要大会でプレーしている。

    「僕たちは以前にもハイレベルな試合を経験している」とプリシッチは言う。「だから、その瞬間を迎えるにあたり、少し自信と落ち着きが持てるんだ。みんな以前にもやったことがある。成功を目の当たりにしてきたし、今、僕たちは、仕事を成し遂げるために十分に努力し、十分に準備してきたと信じられるんだ。」

    長い準備も間もなく終わる。今週、その成果を示す時だ。

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    本物のプリシッチ

    2022年ワールドカップ代表チームの多くの選手が「その瞬間を十分に噛みしめることを怠った」と振り返り、プリシッチも例外ではない。しかし今回は違うかもしれない。彼はそのすべてを心に刻む方法を見つけられるだろう。

    「僕は普段、あまり写真を撮らないんだ」と彼は笑いながら言う。「でも今回は、その瞬間をしっかりと味わいたい。 もっと周りを見渡そうと思う。ワールドカップに出場すること自体が日常的なことじゃないし、ましてや2度も出場して世界最大の舞台で自国を代表するなんて、本当に特別なことだと気づいた。」

    この夏は良いにせよ悪いにせよ、誰もが記憶に残すだろう。その記憶を形作る一因が、26人の選手の一人であるプリシッチにある。成功すれば、アメリカ国内でも世界でも彼の歴史的地位は確固たるものになる。失敗？ そんな可能性は彼の視野にはない。彼は失敗を想像して生きてきたわけではない。

    「このチームと瞬間のためにすべてを捧げる。人々がそれを見てくれますように。終わるとき、そう言えるようになりたい。それが私にできるすべてです。すべてを出し切り、最善を尽くすこと。」 大会後にそう言えたら後悔はないし、みんながこれを成功だったと思ってくれることを願っている」

    この夏、世界はクリスチャン・プリシッチについてもっと知るだろう。性格も、振る舞いも、プレースタイルも、広告やインタビューを通じて伝わっていく。

    とはいえ、すべてが明かされるわけではない。彼にもプライベートは残る。プレッシャーは高まるが、彼は自分らしい方法で乗り越えようとするだろう。

    「それが僕だ」と彼は言う。「家族や親しい友人と過ごす時間、サッカーをする時間、競争する時間が大好きだ。それこそが僕を語る一言だ。

    「人には知られない部分がたくさんあるけど、それでいい。あえて語らないでおくよ」

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