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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「まさに自分がいたかった場所」――USMNTの“不本意なスーパースター”クリスチャン・プリシッチが、独自のワールドカップの舞台を自らのものにするまでの心境。

Analysis
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クリスティアン・プリシッチ
ワールドカップ
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アメリカ合衆国 対 パラグアイ

ここ数年、米サッカー界はクリスチャン・プリシッチに現実を見据えるよう求めてきた。問いは形を変えながら、自国開催W杯を控える代表の顔としての重圧を感じているのかという一点に尽きる。

プリシッチは揺らがない。不調を口にすることもない。いつもと変わらないと語る。公の場でプレッシャーを受け入れることもない。

「ある意味、キャリアを通じてずっとこれと向き合ってきたような気がします」と彼は2026年大会直前のGOAL独占インタビューで語った「今回の舞台は少し格が違います。でも、準備はいつもと変わりません。

ワールドカップだからみんなプレッシャーを感じてる？ もちろん、でも、だからこそ毎日練習してきた。このプレッシャーこそが僕の夢だった。

「僕はこの立場にいたい。どんなことがあっても状況を変えたくない。これは特権だ。この瞬間を生き、ベストを尽くす。それが伝われば嬉しい。」

つまり彼は、16歳からずっとこの瞬間を目指し、重圧を新たな負担と感じていないだけなのかもしれない。

いずれにせよ、その瞬間は来た。北米開催のワールドカップで、米国代表の顔はプリシッチだ。サッカー界は永久に変革すると期待され、彼はその原動力の一つとなる。

世界は、ホスト国としての米国がどう振る舞うかを見守る。彼が生まれる4年前、最後に米国で開催されたワールドカップ以来、代表チームがどう変わったかも注目される。さらに、国際舞台での立場を変えようとするチームメイトたちにも視線が集まる。

何よりも世界はプリシッチ個人を見ている。正しいかどうかは別として、人々は彼を知り、もっと知りたがっている。米サッカー界は長年、彼に「殻を破れ」と求めてきた。だが彼は殻に閉じこもっていたわけではない。ただ自分らしくあっただけだ。物静かで、内気で、思慮深く、時に引きこもりがち――それがプリシッチだ。

本人がどう思おうと、今こそ彼の大きな瞬間だ。これは彼だけの舞台ではないが、彼が中心にいるのは事実で、決して普通のことではない。

「確かに、時には辛いこともあるよ」と彼は言う。「すべてがすごく速いスピードで動いて、進んでいく気がするんだ。妙な話だけど、まるで代表チームでキャリアを始めたばかりの子供のような気分になる。でも、もう10年も代表でプレーしているなんて考えると、信じられないよ。正気じゃないくらいだ。 W杯も経験し、私生活でも多くの困難を乗り越えた。ただ、成長し続け、今を生きようとしている。

「今、この場に自分がいる。ときどきその瞬間を逃したり、当たり前だと思ったりもする。でも、今はこの瞬間を噛みしめたい。だって、今しかないから。」

その瞬間を言葉で表現できる人は少ない。プリシッチ自身もまだうまく説明できないが、だからこそ彼自身がどう準備し、スポットライトを求めながら逃げ腰になる複雑な内面に迫ってみたい。

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    始まり

    尋ねられても、プリシッチは正確な日や月を特定できない。それでも、ほぼ時期は思い出せる。

    ボルシア・ドルトムントと米国代表でプレーし始めたころ、周囲を見て「すべてが変わった」と実感した。まだ10代ながら、自分のキャリアが米国のサッカー選手の中でも特別になると感じていた。

    「当時はすごくクールだった」と彼は語る。「まだ子供だったから、『これが夢だった』と思った。でも、厳しい現実もある」。

    それでも、彼はその状況を受け入れた。多くの選手と違い、プリシッチはサッカーの「セレブリティ」部分を望んだことはなかった。名声や期待、論争は避けられず、すぐに彼を追いかけた。長年、彼に近い人々は「たとえ観客がいてもいなくても、プレーできるだけで幸せ」と語ってきた。プリシッチを知るほど、その言葉は真実だと感じる。

    それでも、サッカーは誰にも見られない場所でプレーするスポーツではない。世界中の人々の前でプレーするスポーツなのだ。ペンシルベニア州ハーシー出身の内気で内向的なティーンエイジャーだった彼は、その現実を受け入れ、新世代のアメリカ人スターとして、先人や同世代が経験しない試練に直面することを理解していた。

    その現実を受け入れること自体が最初の試練だった。10年が経った今も27歳の彼はそれを愛しているわけではないが、うまく切り抜ける術を身につけた。だからこそ長く現役であり続け、重圧に押しつぶされる「もしも」のケースにはなっていない。

    「普通のことには思えないけど、ある意味、僕にとってはそれが当たり前になったんだと思う」と彼は言う。「これほど素晴らしい大会やチャンスに恵まれ、大きな大会で代表としてプレーできるなら、こうしたプレッシャーはつきものなんだ。 間違いなく、もう慣れたと言えると思うし、それにうまく対処できるよう最善を尽くしている。でも、常に向き合わなければならないことはある。誰にでもあるように、僕にも確かに苦労はつきものだ。

    今もなお学び続けていますが、この状況を変えたいとは思いません。ずっと望んできた場所だからです。より大きなプレッシャーや注目が集まっても、それがここにいる意味だと感じています。」

    プリシッチは、自分の成功は家族や友人、チームメイトの支えあってのものだと語る。 長年にわたり、彼は米国代表の重要なピースとされてきたが、周囲の支えも理解している。友人であるウェストン・マッケニーやタイラー・アダムスはスポットライトを気楽に受け止め、彼が苦しむときは進んで重荷を引き受けてくれる。

    「僕もみんなと同じように、まだ模索中なんだ」と彼は言う。「すべてが新しい経験だ。もちろん、時間とともに上達してきた」。 似た状況を何度も経験してきたが、まだ乗り越えるべきことはある。厳しいときは家族と電話し、周りに助けを求める。一人でする必要はない。チームメイトやコーチと話し合い、一緒に乗り越えるんだ。」

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    調子を取り戻す

    その団結は、ワールドカップ準備期間中に得点不振が話題になった際にも明らかだった。プリシッチはACミランでシーズン終盤5ヶ月半得点できず、2025年の米国代表でも無得点だったため、コンディションを疑問視する声が出た。

    2025年のゴールドカップ欠場も含め、本大会までの1年は自身の立場を説明することに費やされた。そんな彼を、友人たちも擁護した。

    「クリスチャンがどんな選手かは皆知っている」とマッケニーは3月に語った。「彼は代表でもクラブでも大きな責任を負っている。 危険な選手であり、チームの要であり、苦しい時に頼れる存在だと皆知っている。彼はその役割を受け入れている」

    ワールドカップ合宿初日、プリシッチは疑念をすぐに払拭した。大会前の初親善試合セネガル戦で先制点をアシストし、続けて自身も2点目を決めた。

    不振の間も「問題ない、心配ない」と繰り返した彼は、実際にその言葉を証明した。周囲の疑念にもかかわらず、自身は迷わなかった。 ネットを揺らした瞬間、すべてが爆発した。コーナーフラッグへ駆け寄り叫ぶパフォーマンスは、彼らしくないほどの熱量だった。誰に何を叫んだのかは本人だけが知っているが、メッセージは明確だった。すべてはうまくいく、と。

    「他人がどう思おうと一瞬も気にしない」と彼は言う。「むしろ『後悔ゼロで去れるか？』と考える。全力を出すことは当然だ」

    ここ数か月、彼の生活は「すべて」であり「どこへでも」だった。意図的なことだ。W杯への期待が高まるほど、その顔である彼の露出も増えた。得点がなくても苦しいが、彼はその重圧と向き合う術を身につけた。

  • PulisicGetty Images

    看板キャラクター

    今年に入ってから、プリシッチがインスタグラムに投稿した24件のうち、スポンサー付きではないのはわずか3件。私生活を示す投稿は1件だけだ。ワールドカップ開催国の顔として、サッカー以上の存在感を求められる彼にとって、これは現実だ。

    最新のパートナーは「ディグリー（Degree）」で、テーマは「プレッシャー」だ。

    「汗は献身の証であり、隠すべきものではない」とプレスリリースは述べている。このメッセージはプリシッチに突き刺さる。もはや隠れる場所はない。スポットライトからも、期待からも、そして大会の顔であることから生じるすべてからも。

    「確かに負担は大きい」とピッチ外での準備について語る。「やるべきことは山積みだが、この瞬間は何物とも交換できない。それがすべての一部だと理解している。Degreeのようなパートナーがいることは幸運だ。大変なこともあるが、ただ感謝している」

    シーズン終盤は特に多忙だった。5月24日のミラン最終戦で途中出場したが、チームは敗れチャンピオンズリーグ出場権を逃した。サン・シーロではブーイングを受けながらピッチを去った。

    その24時間後にはニューヨークで歓迎され、翌日にはW杯に選ばれた26人の米国代表の一員としてチームメイトと再会。その後アトランタ、シャーロット、シカゴと移動し、現在は南カリフォルニアで金曜日のパラグアイ戦に備えている。

    「もちろん忙しいけど、これが今の日常さ。ペースは落ち着いてきて、もっと試合に集中できるはずだ。それが楽しみで、好きなサッカーに没頭できるこの瞬間を味わっている。全部が貴重な経験だよ」 チームメイトと一緒に過ごせるから、大変でも楽しいよ」

    プロモーションの多くは終了したが、今後も看板やCM、テレビ番組を通じて彼の姿は広く露出される。この大会で彼は中心的な存在となり、ある世代の子どもたちにとって、サッカーへの第一歩を踏み出すきっかけとなるだろう。

    その影響力について、彼自身もまだ現実味がないと認めている。しかし、それは新しいことではなく、すでに米国代表（USMNT）に大きな影響を与えているのだ。

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    影響と遺産

    3月、米国代表DFクリス・リチャーズはGOALの取材に、プロになれると確信した瞬間を語った。それは、プリシッチがドルトムントで初得点を挙げた場面を見たときだった。そのゴールは、今夏代表を牽引する2人にとって、人生を変える出来事だった。

    「いつか自分もあの舞台に立ちたいと強く思った瞬間は、一生忘れない」とリチャーズはGOALに語った。「その思いが、あと1％頑張ろうという原動力になった。 「今、クリスチャンと一緒にプレーしているなんて信じられない。彼は僕より少し年上だけど、似た経験をする人を見ると『自分にもできる』と感じるんだ」

    同じ刺激を受けたのはリチャーズだけではない。ユース時代からプリシッチとチームメイトだったマッケニーやアダムスも、2018年のワールドカップ予選敗退後、彼の後を追った。ドルトムント、チェルシー、ミランでプレーするプリシッチがチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げる姿は、新たな世代のアメリカ人若手スターを育んだ。

    代表の将来について熟考中のノアカイ・バンクスは昨秋GOALに「クリスチャン・プリシッチは僕のアイドルだった」と語った。

    今夏以降、プリシッチのレガシーを巡る議論は続くであろう。それでも、彼の影響力はすでに明白だ。本人はその事実をじっくり考える余裕がない。一つの章が終わり、新たな章が始まる今、自身の立ち位置を見定めるのに苦慮している。

    「ほとんどの場合、僕は完全に集中しているんだ」と彼は言う。「意識がそれて自分が何を考えているのか把握するのは難しい。 僕は「目の前にどんなチャンスがあるか」をよく考える。信じられないほど素晴らしい試合をし、最高の結果で終える姿を想像する。そんな特別なチャンスがあることを考えるだけだ。自国を代表し、何か素晴らしいものを生み出せる。歴史に名を残し、後世に語り継がれることを成し遂げられるんだ。

    そういうことが頭の中を駆け巡るんだ。それ以外は、もう試合の時間だ。集中して、一点に絞っている。それ以外には何も考えていないよ。」

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    好機を逃さず

    クラブ通算400試合、代表86試合を消化しても、プリシッチの試合前の心構えは変わらない。今夏も同様だろう。 今夏がキャリア最大の試合になるのは確かだ。だがそれは、過去何度もあった「最大の試合」の最新版に過ぎない。ドルトムントデビュー、米国代表デビュー、チャンピオンズリーグ決勝、2018年のイラン戦……どれも当時としては最大だった。

    彼の主張はシンプルだ。常に「最大の試合」は存在し、それに甘んじる余地はない。

    「キャリアとはそういうものなんです」と彼は言う。「次の試合がいつも最大の試合であってほしい。前進し続け、その機会を掴みたい。それが僕たちの夢ですから。

    「今回の試合は確かにこれまでで最も大きいかもしれない。でも、大舞台を経験したからこそ、よりリラックスして臨める」

    キーワードは「私たち」だ。26人の代表メンバー中、13人が前回大会を経験し、残る13人のうち6人も欧州の主要大会を戦っている。

    「僕たちは以前にもハイレベルな試合を経験している」とプリシッチは言う。「だから、本番を迎えるにあたって、少し自信と落ち着きが持てるんだ。みんな以前にもやったことがある。成功を目の当たりにしてきたし、今、僕たちは、仕事を成し遂げるために十分に努力し、十分に準備してきたと信じられるんだ。」

    長い準備はまもなく終わり、今週、その成果が問われる。

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    本物のプリシッチ

    2022年ワールドカップ代表の多くの選手が「その瞬間を十分に噛みしめなかった」と振り返り、プリシッチも例外ではありません。しかし今回は違うかもしれません。彼はそのすべてを心に刻む方法を見つけるでしょう。

    「僕は普段、あまり写真を撮らないんだ」と彼は笑いながら言う。「でも今回は、その瞬間をしっかりと味わいたい。 もっと周りを見渡そうと思うんだ。ワールドカップに出場すること自体が日常茶飯事じゃないし、ましてや2度のワールドカップに出場し、世界最大の舞台で自国を代表するなんてことはね。本当に特別なことなんだ」

    この夏は良いにせよ悪いにせよ、誰もが記憶に残すだろう。その記憶を形作る一因が、26人の選手の一人であるプリシッチにある。成功すれば、アメリカ国内でも世界でも彼の歴史的地位は確固たるものになる。失敗？ そんな可能性は彼の視野にはない。彼は失敗を想像して生きてきたわけではない。

    「このチームと瞬間のためにすべてを捧げる。人々がそれを見てくれますように。終わるとき、そう言えたら本望だ。それが私のすべてだから。すべてを出し切り、最善を尽くす」 大会後にそう言えたら後悔はないし、人々がこの大会を成功だったと思ってくれることを願っている」

    この夏、世界はクリスチャン・プリシッチについてもっと知るだろう。性格も、振る舞いも、プレースタイルも、広告やCM、インタビューを通じて伝わっていく。少しは本当の彼が見えるはずだ。

    とはいえ、すべてを明かすわけではない。彼だけが持つ人生の側面もある。プレッシャーは高まるが、それを乗り越えるときも、彼は自分らしいやり方で臨むだろう。

    「それが僕だ」と彼は言う。「家族や親しい友人と過ごす時間、サッカーをする時間、競争する時間が大好きだ。それこそが、一言で言えば僕なんだ。

    「人には知られない部分がたくさんあるけど、それでいい。あえて語らないでおくよ」

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