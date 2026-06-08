「まさに自分がいたかった場所」――USMNTの“不本意なスーパースター”クリスチャン・プリシッチが、独自のワールドカップの舞台を自らのものにするまでの心境。

プリシッチは揺らがない。不調を口にすることもない。いつもと変わらないと語る。公の場でプレッシャーを受け入れることもない。

「ある意味、キャリアを通じてずっとこれと向き合ってきたような気がします」と彼は2026年大会直前のGOAL独占インタビューで語った。「今回の舞台は少し格が違います。でも、準備はいつもと変わりません。

ワールドカップだからみんなプレッシャーを感じてる？ もちろん、でも、だからこそ毎日練習してきた。このプレッシャーこそが僕の夢だった。

「僕はこの立場にいたい。どんなことがあっても状況を変えたくない。これは特権だ。この瞬間を生き、ベストを尽くす。それが伝われば嬉しい。」

つまり彼は、16歳からずっとこの瞬間を目指し、重圧を新たな負担と感じていないだけなのかもしれない。

いずれにせよ、その瞬間は来た。北米開催のワールドカップで、米国代表の顔はプリシッチだ。サッカー界は永久に変革すると期待され、彼はその原動力の一つとなる。

世界は、ホスト国としての米国がどう振る舞うかを見守る。彼が生まれる4年前、最後に米国で開催されたワールドカップ以来、代表チームがどう変わったかも注目される。さらに、国際舞台での立場を変えようとするチームメイトたちにも視線が集まる。

何よりも世界はプリシッチ個人を見ている。正しいかどうかは別として、人々は彼を知り、もっと知りたがっている。米サッカー界は長年、彼に「殻を破れ」と求めてきた。だが彼は殻に閉じこもっていたわけではない。ただ自分らしくあっただけだ。物静かで、内気で、思慮深く、時に引きこもりがち――それがプリシッチだ。

本人がどう思おうと、今こそ彼の大きな瞬間だ。これは彼だけの舞台ではないが、彼が中心にいるのは事実で、決して普通のことではない。

「確かに、時には辛いこともあるよ」と彼は言う。「すべてがすごく速いスピードで動いて、進んでいく気がするんだ。妙な話だけど、まるで代表チームでキャリアを始めたばかりの子供のような気分になる。でも、もう10年も代表でプレーしているなんて考えると、信じられないよ。正気じゃないくらいだ。 W杯も経験し、私生活でも多くの困難を乗り越えた。ただ、成長し続け、今を生きようとしている。

「今、この場に自分がいる。ときどきその瞬間を逃したり、当たり前だと思ったりもする。でも、今はこの瞬間を噛みしめたい。だって、今しかないから。」

その瞬間を言葉で表現できる人は少ない。プリシッチ自身もまだうまく説明できないが、だからこそ彼自身がどう準備し、スポットライトを求めながら逃げ腰になる複雑な内面に迫ってみたい。