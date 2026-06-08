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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「まさに自分がいたかった場所だ」――米国代表の“渋々”スーパースター、クリスチャン・プリシッチが、ワールドカップの舞台で独自のスポットライトを受け入れる心境。

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クリスティアン・プリシッチ
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アメリカ合衆国 対 パラグアイ

ここ数年、米サッカー界はプリシッチに現実を見据えるよう求めてきた。問いは形を変えながら、自国開催W杯を控える代表の顔としての重圧を感じているのかという一点に尽きる。

プリシッチは揺らがない。公の場で「調子が悪い」と口にすることも、プレッシャーを受け入れる素振りも見せない。

「ある意味、キャリアを通じてずっとこれと向き合ってきたような気がします」と彼は2026年大会直前のGOAL独占インタビューで語った「今回の舞台は少し格が違います。でも、準備はいつもと変わりません。ほとんど何も変わらないんです。

ワールドカップだから、みんなプレッシャーを感じてるって？ もちろん、この舞台のために毎日練習してきたんだ。この重圧こそが僕の夢だった。

「僕はこの立場にいたい。どんなことがあっても状況を変えるつもりはない。これは特権だ。この瞬間を生き、ベストを尽くす。そのことを理解してほしい。」

つまり彼は最初から真実を語っていたのだ。現実逃避でも、外界を拒むための答えでもない。16歳からずっとこの瞬間へ準備を重ね、常に重圧を背負ってきたからこそ、今さら新たな重荷とは感じていない。

本大会は北米開催であり、米国代表の多くのファンにとってプリシッチはチームの顔だ。サッカー界は大きな転換点を迎え、彼はその変化を牽引する原動力の一人となることを期待されている。

世界は、ホスト国としてのアメリカがどう振る舞うかを見守る。彼が生まれる4年前、最後にアメリカで開催された大会以来、代表チームがどう変わったかも注目される。さらに、世界的なサッカー界での立場を変えようとするチームメイトたちにも視線が注がれる。

何よりも世界はプリシッチを見ている。正しいかどうかは別として、人々は彼を知り、もっと知りたがっている。米サッカー界は長年、彼に「殻を破れ」と求めてきた。だが彼は殻に閉じこもっていたわけではない。ただ自分らしくあっただけだ。物静かで、内気で、思慮深く、時に引きこもりがち――それがプリシッチだ。

本人がどう思おうと、今こそ彼の大きな瞬間だ。これは彼だけの舞台ではないが、彼が中心にいるのは事実で、決して普通のことではない。

「確かに、時には辛いこともあるよ」と彼は言う。「すべてがすごく速いスピードで動いて、進んでいく気がするんだ。妙な話だけど、まるで代表チームでキャリアを始めたばかりの子供のような気分になる。でも、もう10年も代表でプレーしているなんて考えると、信じられないよ。正気じゃないね。 ワールドカップも経験し、私生活でも多くの困難を乗り越えた。ただ、成長し続け、今を生きようとしている。

「今、この場に自分がいる。ときどきその瞬間を逃したり、当たり前だと思ったりもする。でも、今はこの瞬間を噛みしめたい。なぜなら、今しかないから」

その瞬間を言葉で表現できる者はほとんどいない。プリシッチもまだうまく説明できないが、だからこそ彼自身がどう準備してきたのか、また、スポットライトを求めつつも避けようとする彼の姿を追いたい。

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    始まり

    尋ねられても、プリシッチは正確な日や月を特定できない。それでも、ほぼいつ頃かは思い出せる。

    周囲を見渡し、すべてが永遠に変わってしまったと初めて感じたのは、ボルシア・ドルトムントと米国代表でのキャリア初期だった。まだ十代だった彼でも、自分の人生が米国のサッカースターとしてこれまでとは異なるものになると理解していた。

    「当時はすごくクールだったよ」と彼は名声を初めて味わった瞬間を振り返る。「まだ子供だったから。『うわっ、これが夢だったんだ』って思った。でも、もちろん厳しい現実もある」。

    それでも、彼はその状況を受け入れた。多くの選手と違い、プリシッチは有名になりたいわけではなかった。名声や期待、論争は避けられない。長年、彼を知る人は「試合に出場できれば、誰に見られなくても彼は幸せだ」と言う。彼を知れば知るほど、その言葉が真実だと感じる。

    それでも、サッカーは観客のいない場所でプレーするスポーツではない。世界中の人々の前でプレーするスポーツなのだ。ペンシルベニア州ハーシー出身の内気で内向的なティーンエイジャーだった彼は、その現実を受け入れ、新世代のアメリカ人スターとして、多くの先人や同世代が経験しない試練に直面することを理解していた。

    その現実を受け入れること自体が最初の試練だった。10年がたった今も、27歳の彼はそれを愛するようになったわけではない。だが、うまく切り抜ける術を身につけた。だからこそ、長く現役でいられ、重圧に押しつぶされる「もしも」のケースにはなっていない。

    「普通のことには思えないけど、ある意味、僕にとってはそれが当たり前になったんだと思う」と彼は言う。「これほど素晴らしい大会やチャンスに恵まれ、大きな大会で代表としてプレーできるなら、こうしたプレッシャーはつきものなんだ。 間違いなく、もう慣れたと言えると思うし、最善を尽くして対処しようとしている。でも、常に向き合わなければならないことはある。誰にでもあるように、僕にも確かに苦労はつきものだ。

    今もなお学び続けていますが、何物にも代えがたい経験です。ずっとこれを望んできたと感じます。より大きなプレッシャーや注目を意味するとしても、それは素晴らしいことです。なぜなら、ここが私が居たい場所だからです」

    プリシッチは、自分の成功は家族や友人、チームメイトの支えあってのものだと語る。 長年にわたり、彼は米国代表の重要なピースとされてきたが、周囲の支えも理解している。友人であるウェストン・マッケニーやタイラー・アダムスはスポットライトを気楽に受け止め、彼が苦しむとそれを引き受けてくれる。

    「僕もみんなと同じように、まだ模索中なんだ」と彼は言う。「すべてが新しい経験だ。もちろん、時間とともに上達してきた」。 似た状況を何度も経験してきたが、まだ乗り越えるべきことはある。厳しい状況では家族と電話をし、周囲に助けを求める。一人ですべてを抱える必要はない。チームメイトやコーチと話し合い、一緒に乗り越えるんだ。」

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    調子を取り戻す

    その団結は、ワールドカップ準備期間中に得点不振が話題になった際にも明らかだった。プリシッチはACミランでシーズン終盤5ヶ月半得点できず、2025年の米国代表戦でも無得点だったため、コンディションを疑問視する声が出た。

    2025年のゴールドカップ欠場も含め、この1年近くは自身の立場を説明することに追われた。そんな彼を、友人たちは擁護した。

    「クリスチャンがどんな選手かは皆知っている」とマッケニーは3月に語った。「彼は代表でもクラブでも大きな責任を負っている。 危険な選手であり、チームの要であり、苦しい時に頼れる存在だと皆知っている。彼はその役割を受け入れている」

    ワールドカップ合宿初日、プリシッチは疑念をすぐに払拭した。大会前の初親善試合・セネガル戦で先制点をアシストし、続けて自身も2点目を決めた。

    不振の間も「大丈夫、心配ない」と繰り返した彼は、実際にその言葉を証明した。周囲の疑念にもかかわらず、自身は迷わなかった。 ネットを揺らした瞬間、すべてが爆発した。コーナーフラッグへ駆け寄り叫ぶパフォーマンスは、彼らしくないほどの熱量だった。誰に何を叫んだのかは本人だけが知っているが、メッセージは明確だった。すべてはうまくいく、と。

    「他人がどう思おうと一瞬も気にしない」と彼は言う。「むしろ『後悔ゼロで去れるか？』と考える。全力を出すことは当然だから」

    ここ数か月、彼の生活は「すべて」であり「至る所」だった。意図的なことだ。ワールドカップへの期待が高まるほど、その顔としての彼の存在感も増した。得点不振より居心地は悪いが、その状況に対処する術は上達している。

  • PulisicGetty Images

    看板キャラクター

    今年に入ってから、プリシッチがインスタグラムに投稿した24件のうち、スポンサー付きではないのはわずか3件。私生活を示す投稿は1件だけだ。ワールドカップ開催国の顔として、サッカー以上の存在感を求められる彼にとって、これは現実だ。

    最新のパートナーは「ディグリー（Degree）」で、テーマは「プレッシャー」だ。

    「汗は献身の証であり、隠すべきものではない」とプレスリリースは述べている。このメッセージはプリシッチに共鳴する。もはや隠れる場所はない。スポットライトも期待も、大会の顔としての責任も、すべてが彼に向けられている。

    「確かに負担は大きい」とピッチ外での準備について語る。「やるべきことは山積みだが、この瞬間は何があっても手放したくない。それがすべての一部だと理解している。Degreeのようなパートナーがいることは幸運だ。大変な時もあるが、ただ感謝している」

    シーズン終盤は特に多忙だった。5月24日のミラン最終戦で途中出場したが、チームは敗れチャンピオンズリーグ出場権を逃した。サン・シーロではブーイングを受けながらピッチを後にした。

    その24時間後にはニューヨークで歓迎され、翌日にはW杯に選ばれた26人の米国代表の一員としてチームメイトと再会。その後アトランタ、シャーロット、シカゴと移動し、現在は南カリフォルニアで金曜日のパラグアイ戦に備えている。

    「もちろん忙しいけど、これが今の日常だ。ペースは落ち着いてきて、もっと試合に集中できるだろう。それが楽しみで、好きなサッカーに没頭できる。全部が貴重な経験だ」 チームメイトと一緒に過ごせるから、大変でも楽しいよ」

    プロモーションの多くは終わったが、今後も看板やCM、テレビ番組に登場する。彼は大会の顔となり、若い世代にとってサッカーへの第一歩となるだろう。

    その影響力について彼は「まだ実感が薄い」と語る。それでも、それは新しいことではなく、すでにUSMNTに大きな影響を与えている。

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    影響と遺産

    3月、米国代表DFクリス・リチャーズはGOALの取材に、プロとして成功できると確信した瞬間を語った。それは、チームメイトのプリシッチがドルトムントで初得点を挙げた場面だった。そのゴールは、2人にとって人生を変える出来事となった。

    「いつか自分もあの舞台に立ちたい」と強く思った瞬間は一生忘れないだろう」とリチャーズはGOALに語った。「その思いが、あと1パーセントだけ頑張ろうという原動力になったんだ。 「今、クリスチャンと一緒にプレーしているなんて信じられない。彼は僕より少し年上だけど、似た経験をする人を見ると『自分にもできる』と感じるんだ」

    同じ刺激を受けたのはリチャーズだけではない。ユース時代からプリシッチとチームメイトだったマッケニーやアダムスも、2018年のワールドカップ予選敗退後、すぐに彼の後を追った。ドルトムント、チェルシー、そして現在のミランでプレーするプリシッチがチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げる姿は、新しい世代のアメリカ人若手スターたちを育んだ。

    代表の将来について熟考中のノアカイ・バンクスは昨秋GOALに「クリスチャン・プリシッチは僕のアイドルだった」と語った。

    今夏以降、プリシッチのレガシーを巡る議論は続くだろう。それでも、彼の影響力はすでに明白だ。本人はまだその事実をじっくり考える余裕がない。一つの章が閉じ、新たな章が始まる今、自身の立ち位置を見定めるのに苦慮している。

    「ほとんどの場合、僕は完全に集中しているんだ」と彼は言う。「意識が散漫になることはほとんどなく、自分が何を考えているのかを理解するのは難しい。 僕は「目の前にどんなチャンスがあるか」をよく考える。信じられないほど素晴らしい試合をし、最高の結果で終える姿を想像する。そんな特別なチャンスがあることを考えるだけ。自国を代表し、何か素晴らしいものを生み出せる。歴史に名を残し、後世に語り継がれることを成し遂げられるんだ。

    そういうことが頭の中を駆け巡るんだ。あとは、もう試合の時間だ。集中して、一点に集中している。それ以外には、特に何も考えていないよ。」

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    好機を逃さず

    クラブで400試合、代表で86試合を戦った今も、プリシッチの試合前の心構えはほとんど変わっていない。今年の夏もきっと同じだ。 今夏、彼の人生最大と言われる試合が控えている。だがそれは単に「最新の最大試合」に過ぎない。過去にはドルトムントでのデビュー戦、米国代表デビュー戦、チャンピオンズリーグ決勝、2018年のイラン戦など、その時々で「最大」があった。

    彼の考えはシンプルだ。常に「最大の試合」があり、それに甘んじる余裕はない。

    「キャリアとはそういうものなんです」と彼は言う。「次の試合がいつも一番大切であってほしい。だから僕たちはプレーするんです。前進し続け、大きな舞台に立ちたい。それが夢ですから。

    「今の試合への気持ちは、確かにより大きいかもしれない。でも、最大の舞台を経験したから、むしろリラックスして臨める」

    キーワードは「私たち」だ。26人の代表メンバー中、13人が前回大会を経験し、残る13人のうち6人も欧州の主要大会でプレーしている。

    「僕たちは以前にもハイレベルな試合を経験している」とプリシッチは言う。「だから、本番を迎えるにあたって、少し自信と落ち着きが持てるんだ。みんな以前にもやったことがある。成功も経験済みだし、今、僕たちは、仕事を成し遂げるために十分に努力し、十分に準備してきたと信じられるんだ。」

    長い準備も間もなく終わる。今週、その成果を示す時が来る。

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    本物のプリシッチ

    2022年ワールドカップ代表チームの多くの選手が「その瞬間を十分に噛みしめることを怠った」と振り返り、プリシッチも例外ではない。しかし今回は違うかもしれない。彼はそのすべてを心に刻む方法を見つけられるかもしれない。

    「僕は普段、あまり写真を撮らないんだ」と彼は笑いながら言う。「でも今回は、その瞬間をしっかりと味わいたい。 もっと周りを見渡そうと思う。ワールドカップに出場するのは日常茶飯事じゃないし、2度目の出場ならなおさら。世界最大の舞台で自国を代表できるのは本当に特別だ」

    この夏は良いにせよ悪いにせよ、誰もが記憶に残すだろう。その記憶を形作る一因が、26人の選手の一人であるプリシッチにある。成功すれば、アメリカ国内でも世界でも彼の歴史的地位は確固たるものになる。失敗？ そんな可能性は彼の視野にはない。彼は失敗を想像して生きてきたわけではないのだ。

    「このチームと瞬間のためにすべてを捧げる。人々がそれを見てくれますように。終わるとき、そう言えたら本望です。それが私のすべて。力を出し切り、最善を尽くします。 大会後にそう言えたら後悔はない。将来、人々がこの大会を成功だったと言ってくれることを願っている」

    この夏、世界は広告やCM、インタビューを通じてプリシッチの人柄とプレーを知り、本当の彼に少し近づくだろう。

    とはいえ、すべてが明かされるわけではない。彼にも他人には見せたくない領域がある。プレッシャーは高まるが、それでも彼は自分らしい方法で乗り越えようとする。

    「それが僕だ」と彼は言う。「家族や親しい友人と過ごす時間、サッカーをする時間、競争する時間が大好きだ。それこそが僕を語る一言だ。

    「人には知られない部分がたくさんあるけど、それでいい。あえて語らないでおくよ」

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