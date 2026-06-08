プリシッチは揺らがない。公の場で「調子が悪い」と口にすることも、プレッシャーを受け入れる素振りも見せない。

「ある意味、キャリアを通じてずっとこれと向き合ってきたような気がします」と彼は2026年大会直前のGOAL独占インタビューで語った。「今回の舞台は少し格が違います。でも、準備はいつもと変わりません。ほとんど何も変わらないんです。

ワールドカップだから、みんなプレッシャーを感じてるって？ もちろん、この舞台のために毎日練習してきたんだ。この重圧こそが僕の夢だった。

「僕はこの立場にいたい。どんなことがあっても状況を変えるつもりはない。これは特権だ。この瞬間を生き、ベストを尽くす。そのことを理解してほしい。」

つまり彼は最初から真実を語っていたのだ。現実逃避でも、外界を拒むための答えでもない。16歳からずっとこの瞬間へ準備を重ね、常に重圧を背負ってきたからこそ、今さら新たな重荷とは感じていない。

本大会は北米開催であり、米国代表の多くのファンにとってプリシッチはチームの顔だ。サッカー界は大きな転換点を迎え、彼はその変化を牽引する原動力の一人となることを期待されている。

世界は、ホスト国としてのアメリカがどう振る舞うかを見守る。彼が生まれる4年前、最後にアメリカで開催された大会以来、代表チームがどう変わったかも注目される。さらに、世界的なサッカー界での立場を変えようとするチームメイトたちにも視線が注がれる。

何よりも世界はプリシッチを見ている。正しいかどうかは別として、人々は彼を知り、もっと知りたがっている。米サッカー界は長年、彼に「殻を破れ」と求めてきた。だが彼は殻に閉じこもっていたわけではない。ただ自分らしくあっただけだ。物静かで、内気で、思慮深く、時に引きこもりがち――それがプリシッチだ。

本人がどう思おうと、今こそ彼の大きな瞬間だ。これは彼だけの舞台ではないが、彼が中心にいるのは事実で、決して普通のことではない。

「確かに、時には辛いこともあるよ」と彼は言う。「すべてがすごく速いスピードで動いて、進んでいく気がするんだ。妙な話だけど、まるで代表チームでキャリアを始めたばかりの子供のような気分になる。でも、もう10年も代表でプレーしているなんて考えると、信じられないよ。正気じゃないね。 ワールドカップも経験し、私生活でも多くの困難を乗り越えた。ただ、成長し続け、今を生きようとしている。

「今、この場に自分がいる。ときどきその瞬間を逃したり、当たり前だと思ったりもする。でも、今はこの瞬間を噛みしめたい。なぜなら、今しかないから」

その瞬間を言葉で表現できる者はほとんどいない。プリシッチもまだうまく説明できないが、だからこそ彼自身がどう準備してきたのか、また、スポットライトを求めつつも避けようとする彼の姿を追いたい。