「まさに絶好のタイミングで届いたニュース」：BVBがカリム・アデイエミの退団を正式発表。

BVBはすでにアデイエミスに他クラブとの交渉を許可しており、元ドイツ代表監督ハンス・フリック率いるバルセロナへの移籍は数日前から噂されていた。報道によると、ドルトムントとバルセロナは移籍金2200万ユーロで合意した。 ドルトムントはボーナス最大900万ユーロと、将来的な売却益の35％を受け取る権利も獲得した。アデイエミはドルトムントとの契約を2027年まで残していたが、バルセロナとは5年契約を結ぶ見込みだ。

アデイエミはフリックを良く知っている。フリックは2021年9月、彼をドイツ代表に初招集した。アデイエミは代表で11試合に出場したが、今夏のワールドカップ出場は逃した。