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「まさに素晴らしい」――マイケル・オーウェン、リヴァプールでモハメド・サラーの後継者にジャロッド・ボウエンを「理想的な候補」と指名。
オーウェン、ボーウェンの移籍を要望
リヴァプールがサラーの退団に備える中、オーウェンはtalkSPORT Breakfastで、後継者候補としてボウエンが最適と語った。
オーウェンはウェストハムの主将についてこう語った。「昨日、友人に『彼こそ私が欲しい選手だ』と言った。彼は伝説的選手で、ウェストハムも彼を愛している。だがもし降格すれば、リヴァプールに最適だ。」
- AFP
「まさに素晴らしい」才能
オーウェンは、この29歳には、来季アンフィールドでスロット監督の下で活躍する技術と決定力があると語る。
「彼は本当に素晴らしい選手だ」とオーウェンは続けた。「昨シーズン、テレビ番組で彼とストライカーのマスタークラスを行ったが、両足でのプレー、コーナーキックの精度、スピード、決定力に驚いた。ワールドカップに連れて行きたいほどだ。 ウェストハムのファンには悪いが、もし彼らが降格すれば、私はサラーの後継者として彼を選ぶだろう」
リバプールの「手術の夏」
リヴァプールは昨夏4億4600万ポンドを投じたが、パフォーマンスは安定していない。右サイドの攻撃補強が急務だ。コディ・ガクポやフロリアン・ヴィルツがいるものの、オーウェンは「サイドからサラーが与える脅威の代役がいない」と指摘する。
補強についてオーウェンは「大きな投資 already 行ったので、少しの手直しだけで十分だ。だが、サラーの代役は必須であり、それが最優先だ」と語った。
「現在、チームにはサラーのような右サイドの攻撃手はいない。アレクサンダー・イサクやヒューゴ・エキティケは別ポジションの選択肢だが、現在は怪我から回復中だ。 リオ・ングモハ、ガクポ、ヴィルツもいるが、右サイドの候補ではない」
- AFP
財政的な課題とファンの期待
リヴァプールの財政状況を考えると、ボーウェンの獲得は容易ではない。特にウェストハムが降格を免れた場合はなおさらだ。サラーが移籍金なしで去ったため、リヴァプールは移籍市場で工夫が必要になる。これは、マネやフィルミーノを低額で獲得した際の戦略を想起させる。
元リヴァプールのウインガー、ジャーメイン・ペナントもスロット監督の予算に懸念を示し、「巨額の予算はないだろう」と語った。 「2人の優秀なDFが戻るのは天の恵みだ。コナー・ブラッドリーも復帰し、来季に向けて明るい材料だ。彼らには投資が必要だ。今のシステムでは通用しない。現在の陣容を見ると、私は『古き良きリヴァプールのスタイル』という新しいアプローチが、選手の潜在能力を引き出し、より良いパフォーマンスと結果をもたらすと信じている。」