リヴァプールの財政状況を考えると、ボーウェンの獲得は容易ではない。特にウェストハムが降格を免れた場合はなおさらだ。サラーが移籍金なしで去ったため、リヴァプールは移籍市場で工夫が必要になる。これは、マネやフィルミーノを低額で獲得した際の戦略を想起させる。

元リヴァプールのウインガー、ジャーメイン・ペナントもスロット監督の予算に懸念を示し、「巨額の予算はないだろう」と語った。 「2人の優秀なDFが戻るのは天の恵みだ。コナー・ブラッドリーも復帰し、来季に向けて明るい材料だ。彼らには投資が必要だ。今のシステムでは通用しない。現在の陣容を見ると、私は『古き良きリヴァプールのスタイル』という新しいアプローチが、選手の潜在能力を引き出し、より良いパフォーマンスと結果をもたらすと信じている。」