シアトル発――クリス・リチャーズは、当初その投稿をAIによる偽情報だと思った。ハッキングだろうと。だが日曜の練習へ向かう米国男子代表のバスで、そのニュースは広がった。

選手たちは次々と自身のSNSにログインし、それが事実だと確信した。フォラリン・バログンの出場停止が「一時停止」されたのだ。表現は奇妙だが、事実だ。公式決定により、主力のストライカーはワールドカップ決勝トーナメント1回戦のベルギー戦に出場できる。

「バスの中は盛り上がりっぱなしだった」とリチャーズは振り返る。「後ろのスピーカーで音楽を流しながら、みんなが次々と情報を言い合っていたが、誰も確認しようとしなかった。グラウンドに着いた瞬間、それが本当だと分かったんだ。

彼はさらにこう付け加えた。「バロがいつ知ったかは分からない。もし僕たちより先に知っていたとしても、彼は黙っていた。でも、最初はAI（人工知能）の仕業だと思ったメンバーも多かったと思う。みんな本当に興奮しているよ。SNSを通じて知ったんだけど、それがまたクールだった。疑問点はたくさんあるけど、全体としてはただただ嬉しくてワクワクしている」

この決定はすべてを変える。これにより、ワールドカップで一躍脚光を浴びたUSMNTのスター選手は、代表チームにとって最大の試合に出場できるようになった。当初、彼がその試合への出場停止処分を受けた決定は物議を醸していた。そして、その試合に向けた彼の出場資格を回復させるという決定も、間違いなく物議を醸すことになるだろう。

USMNTにとって重要なのは、極めて劇的な状況下でもバログンが戻ってきたことだ。

リチャーズは「強力なベルギー代表と戦う上で、スターティングストライカーの復帰は大きな後押しになる」と語った。