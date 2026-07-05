Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP
Ryan Tolmich

翻訳者：

「まさに理にかなっている」――フォラリン・バログンの出場停止処分が解除され、ベルギー戦への出場が可能となった。この展開に、クリスチャン・プリシッチら米国代表のスター選手たちは驚いていた。

Analysis
アメリカ合衆国
フォラリン・バログン
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 ベルギー
ベルギー
ワールドカップ

アメリカのサッカー界を代表するスター選手たちも、日曜日のニュースは一般の人々と同じタイミングで知った。今はベスト16の試合でその恩恵に預かれることを楽しみにしている。

シアトル発――クリス・リチャーズは、当初その投稿をAIによる偽情報だと思った。ハッキングだろうと。だが日曜の練習へ向かう米国男子代表のバスで、そのニュースは広がった。

選手たちは次々と自身のSNSにログインし、それが事実だと確信した。フォラリン・バログンの出場停止が「一時停止」されたのだ。表現は奇妙だが、事実だ。公式決定により、主力のストライカーはワールドカップ決勝トーナメント1回戦のベルギー戦に出場できる。

「バスの中は盛り上がりっぱなしだった」とリチャーズは振り返る。「後ろのスピーカーで音楽を流しながら、みんなが次々と情報を言い合っていたが、誰も確認しようとしなかった。グラウンドに着いた瞬間、それが本当だと分かったんだ。

彼はさらにこう付け加えた。「バロがいつ知ったかは分からない。もし僕たちより先に知っていたとしても、彼は黙っていた。でも、最初はAI（人工知能）の仕業だと思ったメンバーも多かったと思う。みんな本当に興奮しているよ。SNSを通じて知ったんだけど、それがまたクールだった。疑問点はたくさんあるけど、全体としてはただただ嬉しくてワクワクしている」

この決定はすべてを変える。これにより、ワールドカップで一躍脚光を浴びたUSMNTのスター選手は、代表チームにとって最大の試合に出場できるようになった。当初、彼がその試合への出場停止処分を受けた決定は物議を醸していた。そして、その試合に向けた彼の出場資格を回復させるという決定も、間違いなく物議を醸すことになるだろう。

USMNTにとって重要なのは、極めて劇的な状況下でもバログンが戻ってきたことだ。

リチャーズは「強力なベルギー代表と戦う上で、スターティングストライカーの復帰は大きな後押しになる」と語った。

  • USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    そのニュースを聞いて

    信じられない思いを抱いていたのはリチャーズだけではなかった。米国代表チーム内にそのニュースが広まるにつれ、選手たちは複雑な感情を露わにしたが、やがて興奮に変わった。

    「SNSでは見なかったよ」とクリスチャン・プリシッチは語った。「何人かのチームメイトが教えてくれて、それが広まると、みんなが口々に言っていた。『これは本当なんだ』ってね」

    プリシッチとリチャーズが語ったように、その情報はSNSで瞬く間に広がった。その後、FIFAは声明を発表し、大会前にクリスティアーノ・ロナウドの出場停止を解除した際と同じFDC第27条を引用した。米国サッカー協会（U.S. Soccer）も「懲戒委員会と協議していた」と述べ、直後に独自の声明を出した。

    米国サッカー連盟は「懲戒委員会の決定を受け入れ、フォラリン・バログンが明日の試合に出場できることを喜ばしく思う。全注意はシアトルでのベルギー戦に向けられており、ファンの継続的な支援を期待している」と発表した。

    バログン本人はやや冷静だったが、チームはすぐに次の課題に集中した。

    「彼は今のところ冷静を保っていると思う」とこのディフェンダーは語った。「それが本当かどうかまだ不安だったようだが、とても興奮していると思う」

    • 広告
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    決定そのもの

    ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でバログンが退場して以来、米国男子代表チームの雰囲気は変わっていない。選手たちは今週、判定に同意できなくても受け入れると口をそろえた。バログンも金曜、メディアに出場停止について語った。

    「自分に不当なことが起きても、無礼な態度や正しい行動を怠る言い訳にはならない」と彼は語った。「試合のたびに私は全員と握手を交わすようにしている。この試合も例外ではなかった。私にとって最も重要なのは、観戦している人々に正しい手本を示すことでもある。

    「ワールドカップは多くのアメリカ人にとって初めての視聴機会かもしれない。良いことも悪いことも、自分らしくある姿を示すことが大切だ」

    FIFAの決定文には処分内容の詳細は記載されておらず、バログンの出場停止が執行猶予となったことのみが宣言されている。

    FIFAが引用した規約には「司法機関は懲戒措置の全部または一部を停止できる」とあり、執行停止中に同様の違反があれば停止は取り消され、新たな制裁も加えられる。

    この規定が適用されたのは今回が初めてではなく、クリスティアーノ・ロナウドも大会前に同様の措置で出場停止を回避している。

    米代表の選手たちはFIFA規則の細部を知らないと述べ、出場できることになったバログンを喜んでいる。

    「バロはよく対応したし、チームも適切に対処できた」とプリシッチ。「僕たちは文句を言うためにここに来たわけじゃない。前向きであれば良いことが起こる。彼はとてもポジティブだった。この結果が妥当だと思う」

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    バログンの影響

    ピッチ上の米国代表にとって、これほど大きな意味を持つことはない。攻撃エリアではバログンがチーム最高の選手だ。今大会で3得点を挙げ、攻撃とプレスの原動力となっている。彼の復帰は、ベスト16進出への勝算を即座に高める。

    プリシッチは「バロはいつも準備ができている」と語った。「僕がボールを持っても、他の選手が持っても、彼は常に走り込んでいる。彼はタフで速く、多くの良いプレーをする。」

    リチャーズも「彼はモナコで素晴らしいシーズンを過ごし、その勢いをここに持ち込んでいる」と続けた。

    これは米国代表の勢いをさらに後押しする一方で、ベルギー代表にどのような影響を与えるかという疑問も残る。リカルド・ペピやハジ・ライトなど他の選択肢に備えて1週間を費やしてきたベルギー代表は、急きょバログン対策に切り替える必要がある。これは米国代表にとって有利に働くのだろうか？

    「分からないね」とプリシッチ。「メンバーはいつも変わる。試合前でも明日の相手が誰かは分からない。状況は変わるし、今それを聞いた以上、彼らは複数の選択肢に備える必要があるだろう」。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー

  • ベルギー戦の準備

    ニュースが流れた直後、米国代表は練習場へ。バログンは中央でロンダを開始した。最終日の準備が始まり、チームは最高潮。選手たちの足取りはいつもより軽かった。

    チームメイトによると、バログンは今週ずっと練習に参加。出場は確実視されていなかったが、彼は1週間トレーニングを続け、万全を期して仲間を支えた。そのため、彼の準備には何の心配もない。チームメイトは「いつも通り」と口を揃える。

    リチャーズは「他の選手の準備については話したくない」と前置きつつ、「でもフローの精神状態は万全だ。誰が出場しても、明日の試合に備えはできている」と語った。

    アレックス・フリーマンも「精神的には問題ない。彼は逆境に慣れている。この具体的な状況とは限らないが、逆境への対処という点ではね。彼は強い男だ。精神的に準備万端で、試合に出てインパクトを与える準備ができている」と語った。

    インパクトを残せるかはバログン自身にかかっている。騒動はあったが、今は試合に集中するだけだ。米国がベルギーに負ければすべてが水の泡となるが、勝てば意味が生まれる。

    いま、すべての視線はバログンに注がれている。そして、フルメンバーでこの大一番に臨むUSMNTにも、視線は注がれている。

    「彼抜きで戦う覚悟はできていた」とプリシッチは語った。「彼を起用できる機会が与えられたことは我々にとって素晴らしいことだ。何よりも彼のために嬉しく思う。彼のあの笑顔を見れば、彼がプレーするにふさわしい選手だということがわかる」

ワールドカップ
アメリカ合衆国 crest
アメリカ合衆国
USA
ベルギー crest
ベルギー
BEL