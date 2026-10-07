ハリー・ケインは、チェコ戦で決定力あふれる2ゴールを決め、ピーター・シルトンの代表125試合出場記録に並んだ後、チームメートや対戦相手から惜しみない賛辞を受けた。33歳のFWには、そのリーダーシップ、謙虚さ、そして驚異的な得点力に対して満場一致の称賛が寄せられた。

イングランド代表内部からの称賛の先頭に立ったのは、ジュード・ベリンガムだった。

ウェンブリーでの3-0という結果を受け、相手選手や指導者たちも同様の思いを口にした。