Getty Images Sport
翻訳者：
まさに比類なき存在！ ライバルとチームメートがケインを「地球上最高のストライカー」と称賛
イングランドの記録的主将に広範な称賛
ハリー・ケインは、チェコ戦で決定力あふれる2ゴールを決め、ピーター・シルトンの代表125試合出場記録に並んだ後、チームメートや対戦相手から惜しみない賛辞を受けた。33歳のFWには、そのリーダーシップ、謙虚さ、そして驚異的な得点力に対して満場一致の称賛が寄せられた。
イングランド代表内部からの称賛の先頭に立ったのは、ジュード・ベリンガムだった。
ウェンブリーでの3-0という結果を受け、相手選手や指導者たちも同様の思いを口にした。
- Getty Images Sport
ベリンガム、ケインをイングランド史上最高と称賛
ジュード・ベリンガムは、ピッチ内外での主将の影響力について感情のこもった評価を口にした。「彼は何よりもまず、信じられないほど素晴らしい人間だ。キャプテンとしても、1人の人間としても、彼は一人ひとり全員のことを気にかけている」と、ベリンガムは『ITV』に語った。
「そしてピッチ上での彼については、もう賛辞の言葉が尽きる。彼はこのユニフォームに袖を通した中で史上最高のイングランド人選手であり、一緒にプレーできるのは光栄だ」
「彼は、ほとんど比肩する者がいないレベルでプレーしている。楽しむようにゴールを決め、非常に多くの面で貢献している」
チェコ代表主将クーファル、ケインの実力に脱帽
イングランドのケインにプレッシャーをかけられた末にオウンゴールを献上したチェコ代表主将ヴラディミール・ツォウファルは、このFWの容赦ない決定力を認めた。「ここ5試合か6試合ほど、彼と対戦してきたが、彼はおそらく12ゴールくらい決めていると思う」とツォウファルは認めた。
「代表チームへの献身、プロフェッショナリズム、得点力、そしてチャンスメーク能力……彼は世界最高のストライカーだ。だからただただ、大きな敬意を抱いている」
ツォウファルは、ケインの動きは90分間抑え込むことが不可能だと強調した。
- Getty Images Sport
デニアがFWを「真の紳士」と評す
チェコ代表のサンティ・デニア監督も称賛の輪に加わり、ケインのサッカーに対する根源的な情熱を称えた。「彼はサッカーを愛している。これが彼の秘訣だ」とデニア監督は語った。「信じられないような選手だ。試合のすべてを理解している」
「イングランドのサポーターは、この選手を大いに誇るべきだ。経験、クオリティー、人格という点で世界最高クラスの選手の一人であり、しかも紳士だ」
世界屈指のアイコンとしてのケインの地位は、今なお広く認められている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。