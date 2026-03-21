ボルシア・ドルトムントは、困難な時期にあるエムレ・カンを支え、負傷中の主将との契約を2027年までさらに1年延長した。BVBは土曜日朝、ハンブルガーSVとのブンデスリーガ戦（18時30分／Sky）の数時間前にこのことを発表した。
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「まさに模範的なプロ選手」：BVBが主力選手の契約を延長
「エムレは我々のキャプテンであり、まさに模範となるプロ選手だ。彼はリーダーとして先頭に立ち、常にチームのために尽くしてくれる」と、スポーツディレクターのラース・リッケンは語った。「彼が重傷を負った直後、我々が『彼を引き続きサポートしたい』と即座に表明したのは、彼がボルシア・ドルトムントにとって重要な存在だからだ。それは決して無駄なことではなかった」
スポーツディレクターのセバスティアン・ケール氏は、「カンがロッカールームで果たす役割の重要性と、彼がチームにもたらす経験」を認識していると付け加えた。
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エムレ・カンは2023年からBVBのキャプテンを務めている
2023年夏からBVBのキャプテンを務めるカン（32）は、2月末に行われたバイエルン・ミュンヘンとのブンデスリーガのビッグマッチ（2-3）で、左膝の前十字靭帯断裂の怪我を負った。2020年にユヴェントス・トリノからドルトムントへ移籍（移籍金2500万ユーロ）して以来、彼はBVBで公式戦220試合に出場し、通算23得点を挙げている。
カンはクラブからの支援に対し「心から感謝したい」と述べ、「私の目標は、できるだけ早く回復し、チームメイトと共にピッチに立ち、クラブと共に成功を収めることだ」と語った。
BVBでは、これらの契約は2026年に満了する
選手 ポジション 年齢 ニクラス・ズーレ ディフェンダー 30歳 サリフ・オズカン MF 28歳 ユリアン・ブラント MF 29歳
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