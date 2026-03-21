「まさに模範的なプロ選手」：BVBが主力選手の契約を延長

「エムレは我々のキャプテンであり、まさに模範となるプロ選手だ。彼はリーダーとして先頭に立ち、常にチームのために尽くしてくれる」と、スポーツディレクターのラース・リッケンは語った。「彼が重傷を負った直後、我々が『彼を引き続きサポートしたい』と即座に表明したのは、彼がボルシア・ドルトムントにとって重要な存在だからだ。それは決して無駄なことではなかった」

スポーツディレクターのセバスティアン・ケール氏は、「カンがロッカールームで果たす役割の重要性と、彼がチームにもたらす経験」を認識していると付け加えた。