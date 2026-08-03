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「まさに朗報だ」 アントワーヌ・セメンヨ、ペップ・グアルディオラ退任後のマンチェスター・シティに向けたエンツォ・マレスカの戦術プランへの興奮を明かす
マレスカの戦術的青写真にセメンヨが興奮
セメンヨは、イタリア人指揮官の下で自身の役割の早い段階での兆しを示した後、マレスカのプレースタイルを称賛した。香港で行われたマレスカの就任初戦で、シティはインテルにPK戦の末に敗れたが、ペップ・グアルディオラの後任となった新指揮官が打ち出す攻撃的な意図をチームは示した。セメンヨは最初の45分間に出場し、シティのディバイン・ムカサのゴールを演出する形で貢献した。このウインガーは、幅を使い、サイドでの個の力を重視するシステムでプレーする機会を楽しみにしている。
「彼の就任が決まった時、まず最初にそれを考えた。というのも、彼がいた時のチェルシーと以前対戦した時、彼のワイドの選手たちは常に高い位置を取り、かなり自由を与えられていたからだ。だから彼の就任で最もワクワクしたことの一つだったし、ウインガーの自分にとってはとても楽しみだ。試合の大半で1対1の状況になれるし、本当に楽しみにしている」とセメンヨは語った。
「彼とは、どういう形でチームを作りたいのか、ワイドの選手たちをどうプレーさせたいのか、そしてチーム全体について個別に話をした。彼のアイデアは素晴らしいと思うし、かなりペップに似ている。でも、もし［インテル戦を］見ていたなら、彼のアイデアがいくつか実際に表れていたのが分かったはずだし、それは良かった。エンツォの考えは、とにかく［外に］張っていて、ボールを受けたらチャンスを作れ、ということだ。自分にとっては願ってもない話だ」
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グアルディオラの影響力
エティハド・スタジアムでのデビューから半年間は、クラブのタイトル獲得に大きな役割を果たし、まさに圧巻の内容だった。セメンヨは昨季、クラブと代表で合計21ゴールを記録し、チェルシーを下したFAカップ決勝では決勝点も挙げた。さらにこう続けた。「自分にとっては、次のステップを大きなものにしたかっただけで、マンチェスター・シティがその選択肢だった。ペップは事前に話をしてくれて、『いいか、ここに来れば、君をもっと良い選手にする』と言ってくれた。
「選手ならもっと良くなりたいし、毎シーズン成長したいと思うものだ。彼は最初の5カ月で間違いなくその助けをしてくれた。でも、彼が去るのはやはり悲しい」
ボーンマスが選手のキャリアをスタートさせる
セメンヨは1月の移籍市場で、6500万ポンドの移籍金でボーンマスからシティに加入した。大きな注目を集める移籍となったが、イングランド1部の舞台で輝く足場を与えてくれたクラブへの深い感謝は今も変わっていない。
「正直に言って、彼らにはすべてを負っている。プレミアリーグでの自分のキャリアを花開かせてくれたし、もちろん首脳陣や舞台裏のスタッフもみんな素晴らしかった。すべてをとてもスムーズにしてくれた」とセメンヨは語った。
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成功の土台としての信念
ピッチ外では、セメンヨは敬虔なキリスト教徒であり、信仰に基づくタトゥーを体中に刻んでいる。精神的な生活への献身は、自身のプロとしてのパフォーマンスに不可欠なものだと考えている。
セメンヨは「今の自分が神とともに歩んでいるのは明らかであり、自分の信仰をできる限り最大限にしたいと思っている。だからこそ、実践することがその機会を与えてくれる」と語った。「神がいなければ今の自分はここにいなかった。だからこそ、常に信仰があり、その後にフットボールがある」
「神が自分にフットボーラーとしての才能を与えてくれたのだと思う。あらゆるスキルを与え、考え方とメンタリティーも与えてくれた。だから、自分が結果を出し、その言葉を世界に最大限届けることで恩返ししなければならない」
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