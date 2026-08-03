セメンヨは、イタリア人指揮官の下で自身の役割の早い段階での兆しを示した後、マレスカのプレースタイルを称賛した。香港で行われたマレスカの就任初戦で、シティはインテルにPK戦の末に敗れたが、ペップ・グアルディオラの後任となった新指揮官が打ち出す攻撃的な意図をチームは示した。セメンヨは最初の45分間に出場し、シティのディバイン・ムカサのゴールを演出する形で貢献した。このウインガーは、幅を使い、サイドでの個の力を重視するシステムでプレーする機会を楽しみにしている。

「彼の就任が決まった時、まず最初にそれを考えた。というのも、彼がいた時のチェルシーと以前対戦した時、彼のワイドの選手たちは常に高い位置を取り、かなり自由を与えられていたからだ。だから彼の就任で最もワクワクしたことの一つだったし、ウインガーの自分にとってはとても楽しみだ。試合の大半で1対1の状況になれるし、本当に楽しみにしている」とセメンヨは語った。

「彼とは、どういう形でチームを作りたいのか、ワイドの選手たちをどうプレーさせたいのか、そしてチーム全体について個別に話をした。彼のアイデアは素晴らしいと思うし、かなりペップに似ている。でも、もし［インテル戦を］見ていたなら、彼のアイデアがいくつか実際に表れていたのが分かったはずだし、それは良かった。エンツォの考えは、とにかく［外に］張っていて、ボールを受けたらチャンスを作れ、ということだ。自分にとっては願ってもない話だ」