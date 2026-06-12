「まさに最高」――フランス代表のワールドカップ優勝メンバーが、バイエルン・ミュンヘンのウイングを巡るレアル・マドリード移籍の噂に反応。ラミン・ヤマルよりマイケル・オリゼを高く評価。

アリアンツ・アレーナでのオリゼの活躍はヨーロッパ中で注目されている。2024年に6000万ユーロ（5200万ポンド／6900万ドル）でバイエルンに加入した彼の移籍金は、現在2倍以上に跳ね上がっているとされる。

それでもレアル・マドリードは動じない。彼らは常に“ガラクティコ”級を求めており、フロレンティーノ・ペレス会長は1億5000万ユーロ（1億2900万ポンド／1億7300万ドル）の支払いに準備があると報じられている。

オリゼがマドリードにとって賢明な補強かと問われると、ルブーフは「もちろん」と即答した。 ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エムバペ、オリゼが前線で躍動する姿は魅力的だが、中盤と守備の課題をまず解決すべきだ。得点だけ考えても勝てない。守備が機能しなければ、何度も負けるだろう。

昨季のレアルを見た限り、オリゼが本当に移籍を望むかは分からない。偉大なクラブでプレーできるチャンスはあるが、バイエルンでチャンピオンズリーグを制する可能性も高い。だから、どうだろう。

私はレアル・マドリードへの移籍を断り、今でも少し後悔している。当時チェルシーで幸せだったが、その後キャリアは下降した。挑戦していれば違ったかもしれない。私を欲したジョン・トシャック監督は2か月で解任されたので、移籍してもすぐに放出されていた可能性はある。

レアル・マドリードへの移籍を断れるか？ それが問題だ。歴史的に見ても彼らは世界最高峰のクラブであり、あのスタジアムは圧巻だ。そこでプレーしたいか？ 2試合に1回はサンティアゴ・ベルナベウでプレーしたいか？ 断れるかどうかは分からない。 オリゼが断るかは分からないが、彼がすでに素晴らしいクラブでプレーしていることも忘れてはいけない。移籍しても残留しても、彼の決断を尊重すべきだ。」