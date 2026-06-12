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「まさに最高」――フランス代表のワールドカップ優勝メンバーが、バイエルン・ミュンヘンのウイングを巡るレアル・マドリード移籍の噂に反応。ラミン・ヤマルよりマイケル・オリゼを高く評価。
得点への貢献：バイエルンでのオリゼの驚異的な数字
クリスタル・パレスでプレーしていた元プレイメーカーのオリゼは、ドイツでの素晴らしいシーズンを経て北米に上陸した。ブンデスリーガ32試合で15ゴール19アシストを記録した。
チャンピオンズリーグ準決勝進出とDFBポカール制覇も果たし、バロンドール候補との声も。代表でもタイトルを取れば、受賞への期待はさらに高まる。
ルブーフは「オリゼはすでにエリートだ」と断言する。24歳の彼は、同じポジションのライバルを凌ぐ活躍を見せた。その中には、怪我 despite ながらバルセロナで22ゴール14アシストをマークしリーガ制した10代スター、ヤマルも含まれる。
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オリセ対ヤマル：世界最高の右ウイングは誰か？
オリゼがアルゼンチンの「史上最高の選手（GOAT）」リオネル・メッシと同レベルでプレーしているか問われた元フランス代表DFルブーフは、「ワールドカップ・ベッティング」と提携するGOALの独占インタビューでこう語った。 「現時点では、ラミン（・メッシ）が今シーズン怪我で苦しみ、昨季や序盤のようなパフォーマンスを示せていないこと、そして我々がフランス人であることを踏まえると、マイケル・オリゼが現在このポジションの世界最高選手だと考えるのが自然です。
先週の北アイルランド戦でのハットトリックや、バイエルンや代表での活躍がその証拠だ。このままワールドカップでも勢いを維持してほしい。 とはいえ、2人とも素晴らしいのは確かだ。ラミン・ヤマルはまだ18歳であることを忘れてはいけない。それでも私は、今シーズン右サイドで最高だったマイケル・オリゼをヤマルより上に置く。」
レアル・マドリードは、推定1億5000万ユーロのオリセにオファーを出すか？
アリアンツ・アレーナでのオリゼの活躍はヨーロッパ中で注目されている。2024年に6000万ユーロ（5200万ポンド／6900万ドル）でバイエルンに加入した彼の移籍金は、現在2倍以上に跳ね上がっているとされる。
それでもレアル・マドリードは動じない。彼らは常に“ガラクティコ”級を求めており、フロレンティーノ・ペレス会長は1億5000万ユーロ（1億2900万ポンド／1億7300万ドル）の支払いに準備があると報じられている。
オリゼがマドリードにとって賢明な補強かと問われると、ルブーフは「もちろん」と即答した。 ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エムバペ、オリゼが前線で躍動する姿は魅力的だが、中盤と守備の課題をまず解決すべきだ。得点だけ考えても勝てない。守備が機能しなければ、何度も負けるだろう。
昨季のレアルを見た限り、オリゼが本当に移籍を望むかは分からない。偉大なクラブでプレーできるチャンスはあるが、バイエルンでチャンピオンズリーグを制する可能性も高い。だから、どうだろう。
私はレアル・マドリードへの移籍を断り、今でも少し後悔している。当時チェルシーで幸せだったが、その後キャリアは下降した。挑戦していれば違ったかもしれない。私を欲したジョン・トシャック監督は2か月で解任されたので、移籍してもすぐに放出されていた可能性はある。
レアル・マドリードへの移籍を断れるか？ それが問題だ。歴史的に見ても彼らは世界最高峰のクラブであり、あのスタジアムは圧巻だ。そこでプレーしたいか？ 2試合に1回はサンティアゴ・ベルナベウでプレーしたいか？ 断れるかどうかは分からない。 オリゼが断るかは分からないが、彼がすでに素晴らしいクラブでプレーしていることも忘れてはいけない。移籍しても残留しても、彼の決断を尊重すべきだ。」
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オリゼ、2026年W杯でフランス代表の優勝に貢献したい
オリゼは2029年までバイエルンと契約しており、クラブは彼の移籍金を検討するつもりはない。夏の移籍市場でもすべてのオファーを拒否する見込みだ。
それでも、オリゼが世界最高峰の舞台で存在感を示せば、クラブの意志が試される可能性もある。カタール2022でメッシ率いるアルゼンチンに敗れたフランスは、6月16日に2026年決勝会場となるメットライフ・スタジアムでセネガルと対戦し、新たなワールドカップの旅を始める。