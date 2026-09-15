『RMC Sport』の取材に応じたデュガリーは、デ・ゼルビの資質について遠慮なく持論を展開した。元ブライトン監督が最高レベルで指揮を執る力を持っているのかについて、強い疑問を示している。

「彼のレベルが実際にどれほどなのか、私はこれまで本当に理解したことがない」とデュガリーは述べた。「ブライトンやサッスオーロ、そのほかのクラブで結果を残したと聞いているが、私にとって彼は、ビッグクラブを率いる監督としてまだ絶対的な保証のある存在ではない。

「彼は5年契約を結んだ。彼がやったことは、マスクすら必要としない本物の強盗だ。信じられない」