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「まさに強盗だ！」 クリストフ・デュガリーが、トッテナムとの長期契約をめぐってロベルト・デ・ゼルビに痛烈批判
デュガリーがデ・ゼルビを批判
デュガリーがトッテナムのデ・ゼルビ監督を痛烈に批判した。デュガリーは、このイタリア人指揮官がスパーズほどの規模を持つクラブを本当に率いるだけの力を備えているのか疑問を呈した。今回の批判は、北ロンドンで高まるプレッシャーにさらされているデ・ゼルビにとって厳しい時期に出たものだ。スパーズはプレミアリーグ開幕から悲惨なスタートを強いられており、ファンの不満は極めて大きい。
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北ロンドンでの正真正銘の強奪劇
『RMC Sport』の取材に応じたデュガリーは、デ・ゼルビの資質について遠慮なく持論を展開した。元ブライトン監督が最高レベルで指揮を執る力を持っているのかについて、強い疑問を示している。
「彼のレベルが実際にどれほどなのか、私はこれまで本当に理解したことがない」とデュガリーは述べた。「ブライトンやサッスオーロ、そのほかのクラブで結果を残したと聞いているが、私にとって彼は、ビッグクラブを率いる監督としてまだ絶対的な保証のある存在ではない。
「彼は5年契約を結んだ。彼がやったことは、マスクすら必要としない本物の強盗だ。信じられない」
巨額投資とリーグ戦での惨憺たる見返り
デュガリーの厳しい言葉は、北ロンドンのクラブが歴史的な不振に陥っている状況と重なる。トッテナムはプレミアリーグ開幕から4試合で、わずか勝ち点2しか積み上げられていない。
さらに懸念されるのは得点力不足で、チームは今季のプレミアリーグでいまだ1点も挙げていない。ノッティンガム・フォレスト、エヴァートンと2試合連続でスコアレスドローに終わり、無得点の時間は400分を超えた。
フラストレーションは直近のエヴァートン戦で頂点に達し、試合終了のホイッスル後には本拠地の観客がピッチを後にする選手たちに大きなブーイングを浴びせた。この悲惨なスタートは、約3億5000万ユーロという今夏の巨額補強費と並べると、極めて不格好なものとなっている。
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デ・ゼルビに残された時間は少ない
歴史的に見ても、デ・ゼルビの戦術システムは、しっかりと定着させるまで常に時間を要してきた。サッスオーロやブライトンで広く称賛を集めたその緻密なアイデアは、もともと即効性のある解決策として設計されたものではない。
しかし、現代フットボールにおいて、そのようなぜいたくが指揮官に許されることはほとんどない。とりわけ夏に巨額の資金を投じた後であればなおさらだ。デ・ゼルビは高額な戦力をすぐに機能させる方法を見つけなければならない。さもなければ、高給の任期は容赦なく短期間で打ち切られる危険がある。
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