「まさに完璧なサッカー選手」――バルセロナの現役スター、リオネル・メッシとプレーした経験は「特別」で、フレンキー・デ・ヨングを感嘆させた。

話題は自然に、メッシへの並外れた敬意へと移った。アルゼンチン代表の主将である彼は、直近のワールドカップで圧巻のプレーを見せ、アルジェリア戦では3－0の勝利でハットトリックを達成した。

バルセロナの圧倒的な強さを見て育ったデ・ヨングは、カンプ・ノウでこのアルゼンチン人選手とチームメイトになれたことを夢のようだと語った。「僕にとってメッシは完璧な選手だ。タイプは違うが、誰よりも彼を見てきた。 特にグアルディオラ監督時代のバルサをよく観ていて、あのサッカーが最も楽しかった。当時ファンとして憧れた選手たちと今では一緒にプレーでき、本当に特別なことだ」