AFP
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「まさに完璧なサッカー選手」――バルセロナの現役スター、リオネル・メッシとプレーした経験は「特別」で、フレンキー・デ・ヨングを感嘆させた。
生涯にわたるスポーツへの情熱
オランダがスウェーデンに勝利したワールドカップ後、デ・ヨングはオランダメディアNOSの取材に答え、自身の歩みを振り返った。オランダ代表は日本と2-2で引き分け、スウェーデンに5-1で勝ち、グループFで4ポイントを獲得し首位に立つ。
大きなプレッシャーの中でも、このMFはサッカーへの情熱は変わっていないと強調した。「仕事だけど、今でも趣味なんだ」と彼は話した。「ただサッカーをするのが楽しくて、没頭できる。もちろん、友達と遊ぶのとは懸かっているものが違う。でも、プレーし始めたときの感覚は今もほとんど変わらない」。
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アルゼンチンのアイコンへの称賛
話題は自然に、メッシへの並外れた敬意へと移った。アルゼンチン代表の主将である彼は、直近のワールドカップで圧巻のプレーを見せ、アルジェリア戦では3－0の勝利でハットトリックを達成した。
バルセロナの圧倒的な強さを見て育ったデ・ヨングは、カンプ・ノウでこのアルゼンチン人選手とチームメイトになれたことを夢のようだと語った。「僕にとってメッシは完璧な選手だ。タイプは違うが、誰よりも彼を見てきた。 特にグアルディオラ監督時代のバルサをよく観ていて、あのサッカーが最も楽しかった。当時ファンとして憧れた選手たちと今では一緒にプレーでき、本当に特別なことだ」
国際的な栄光を追い求めて
代表活動に話題を戻したデ・ヨングは、ワールドカップで優勝トロフィーを掲げるのが最大の目標だと語った。2022年カタール大会王者のアルゼンチンは連覇を狙うが、オランダもその座を虎視眈々と狙っている。
チームの力を信じるデ・ヨングはこう語った。「誰もが夢見る。私もだ。何度も優勝の瞬間を想像した。代表での決勝トーナメント、特にワールドカップは選手にとって特別だ。勝つこと。それが参加する理由だ。私たちのチームにもその資格がある。」
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国際的なスターたちの次は？
オランダはグループステージ最終戦でチュニジアと対戦し、グループFの首位突破を狙う。一方、メッシ率いるアルゼンチンはオーストリアとヨルダンに連続で挑み、グループJでの圧倒的な強さを維持を目指す。