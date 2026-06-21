Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP
Moataz Elgammal

翻訳者：

「まさに完璧なサッカー選手」――バルセロナの現役スター、リオネル・メッシとプレーした経験は「特別」で、フレンキー・デ・ヨングを感嘆させた。

リオネル・メッシ
フレンキー・デ・ヨング
バルセロナ
ラ・リーガ
アルゼンチン
ワールドカップ
オランダ

オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングが、リオネル・メッシへの敬意を語った。彼はアルゼンチンのレジェンドを「完璧なサッカー選手」と称えた。バルセロナのスターは、幼少期にペップ・グアルディオラ率いるチームで輝くメッシを見て育った。そしてカンプ・ノウで共にプレーした日々は、憧れと現実が重なる特別な体験だったという。

  • 生涯にわたるスポーツへの情熱

    オランダがスウェーデンに勝利したワールドカップ後、デ・ヨングはオランダメディアNOSの取材に答え、自身の歩みを振り返った。オランダ代表は日本と2-2で引き分け、スウェーデンに5-1で勝ち、グループFで4ポイントを獲得し首位に立つ。

    大きなプレッシャーの中でも、このMFはサッカーへの情熱は変わっていないと強調した。「仕事だけど、今でも趣味なんだ」と彼は話した。「ただサッカーをするのが楽しくて、没頭できる。もちろん、友達と遊ぶのとは懸かっているものが違う。でも、プレーし始めたときの感覚は今もほとんど変わらない」。

    • 広告
  • Juventus v FC Barcelona: Group G - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    アルゼンチンのアイコンへの称賛

    話題は自然に、メッシへの並外れた敬意へと移った。アルゼンチン代表の主将である彼は、直近のワールドカップで圧巻のプレーを見せ、アルジェリア戦では3－0の勝利でハットトリックを達成した。

    バルセロナの圧倒的な強さを見て育ったデ・ヨングは、カンプ・ノウでこのアルゼンチン人選手とチームメイトになれたことを夢のようだと語った。「僕にとってメッシは完璧な選手だ。タイプは違うが、誰よりも彼を見てきた。 特にグアルディオラ監督時代のバルサをよく観ていて、あのサッカーが最も楽しかった。当時ファンとして憧れた選手たちと今では一緒にプレーでき、本当に特別なことだ」

  • 国際的な栄光を追い求めて

    代表活動に話題を戻したデ・ヨングは、ワールドカップで優勝トロフィーを掲げるのが最大の目標だと語った。2022年カタール大会王者のアルゼンチンは連覇を狙うが、オランダもその座を虎視眈々と狙っている。

    チームの力を信じるデ・ヨングはこう語った。「誰もが夢見る。私もだ。何度も優勝の瞬間を想像した。代表での決勝トーナメント、特にワールドカップは選手にとって特別だ。勝つこと。それが参加する理由だ。私たちのチームにもその資格がある。」

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    国際的なスターたちの次は？

    オランダはグループステージ最終戦でチュニジアと対戦し、グループFの首位突破を狙う。一方、メッシ率いるアルゼンチンはオーストリアとヨルダンに連続で挑み、グループJでの圧倒的な強さを維持を目指す。