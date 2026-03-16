「まさに信じられないほどの選手」――ジャック・グリーリッシュ、マンチェスター・ユナイテッドのスター選手に感嘆

マンチェスターの2クラブ間の激しいライバル関係にもかかわらず、フェルナンデスのパス精度と視野の広さは、明らかに「マンチェスター・ダービー」という枠を超えている。グレアリッシュは、試合を決定づける活躍を目の当たりにした後、自身のインスタグラム・ストーリーでユナイテッドのキャプテンを「まさに信じられないほどの選手」と称賛した。エバートンのスター選手からのこの称賛は、フェルナンデスがキャリア最高のプレーを見せていると言えるまさにそのタイミングで寄せられたものだ。

Instagram/jackgrealish