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「まさに信じられないほどの選手」――ジャック・グリーリッシュ、マンチェスター・ユナイテッドのスター選手に感嘆
オールド・トラッフォードでベッカムの記録が破られる
フェルナンデスにとって、これはまさに歴史的な午後となった。彼は、かつてデビッド・ベッカムが保持していたクラブの長期にわたる記録を塗り替えることに成功したのだ。ウナイ・エメリ率いるチーム戦で2つのゴールをアシストしたことで、このポルトガル人スターの今シーズンのアシスト数は16となり、1999-00シーズンのプレミアリーグでベッカムが記録した15という記録を上回った。 フェルナンデスはわずか27試合でこの偉業を達成したが、ベッカムが自身の最高記録を樹立するには31試合を要していた。マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは現在、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネが共に保持するプレミアリーグのシーズン最多アシスト記録（20アシスト）に、あと一歩のところまで迫っている。残り8試合を残す中、フェルナンデスはあと5アシストを記録すれば、イングランド1部リーグの歴史において単独首位に立つことになる。
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グレイリッシュ、マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンを「まったく信じられないほど素晴らしい」と称賛
マンチェスターの2クラブ間の激しいライバル関係にもかかわらず、フェルナンデスのパス精度と視野の広さは、明らかに「マンチェスター・ダービー」という枠を超えている。グレアリッシュは、試合を決定づける活躍を目の当たりにした後、自身のインスタグラム・ストーリーでユナイテッドのキャプテンを「まさに信じられないほどの選手」と称賛した。エバートンのスター選手からのこの称賛は、フェルナンデスがキャリア最高のプレーを見せていると言えるまさにそのタイミングで寄せられたものだ。
Instagram/jackgrealish
キャリックが「手を出すな」と警告
暫定監督のマイケル・キャリックは、チームの要である彼を即座に称賛するとともに、このプレイメーカーのクラブでの将来をめぐる憶測についても言及した。彼は次のように述べた。「クラブの将来について言えば、私があまり深く関与するのは難しい。 「ブルーノは間違いなく我々が手放したくない選手だ。それは断言できる。しかし、今夏以降のことについては、私としてはあまり深く踏み込むのは難しい。ただ、彼が我々にとって重要であり、決して手放したくない選手であることは確かだ。彼がチームにいてくれることを大変嬉しく思っている。彼は長きにわたり、重要な局面でどれほど大きな影響力を持つかを証明してきた。」
- AFP
ユナイテッドはチャンピオンズリーグへ向けて前進を続ける
この勝利により、ユナイテッドは3位をキープするために不可欠な勝ち点3を確保した。無得点で終わった前半を経て、フェルナンデスのコーナーキックからカゼミーロが先制点を挙げた。その後、ロス・バークリーがヴィラのために同点ゴールを決めたものの、マテウス・クーニャとベンジャミン・セスコのゴールにより、勝ち点はマンチェスターに残った。週半ばに欧州カップ戦の試合がないため、レッドデビルズは金曜日の夜、ボーンマスとのアウェイ戦に臨み、プレミアリーグの戦線に復帰する。
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