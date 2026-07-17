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Jude BellinghamGetty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

「まさにその通り」――W杯準決勝でアルゼンチンに敗れ、失望を言葉にできなかったイングランド代表MFジュード・ベリンガム。彼はチームのバス運転手が書いた長編詩を共有した。

ジュード・ベリンガム
イングランド
イングランド 対 アルゼンチン
アルゼンチン
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ワールドカップ準決勝でアルゼンチンに2-1で敗れたイングランド代表。ジュード・ベリンガムはファンに団結を呼びかけた。23歳のMFは言葉が見つからなかったと明かしつつ、チームのドライバー、マイケル・チャンドラーから贈られた詩を紹介した。

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ベリンガム、大会敗退を受け止める

    イングランド代表MFベリンガムは、アトランタでのW杯準決勝でアルゼンチンに敗退し、言葉にならない失望を吐露した。55分にはゴードンのゴールで先制したが、終盤にフェルナンデスとマルティネスに2点を許した。

    今大会6得点を挙げたレアル・マドリードの星は、試合後SNSでファンに想いを伝えた。

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  • MFが団結を呼びかける

    ベリンガムはインスタグラムに、チームのバスドライバー・チャンドラーが書いた詩を投稿した。カンザスでの心情を完璧に表現していると語った。

    彼はさらにこう続けた。「故郷からの並外れた支援、そして貴重な時間を割いてアメリカまで駆けつけ、私たちを後押ししてくれた皆さんに感謝します。この大会で示された団結と愛を、ここで終わらせてはいけません。力を合わせれば、大きなことを成し遂げられます……そして、必ず成し遂げます！」


  • 感動的な詩の全文を公開

    ベリンガムが投稿したチャンドラーの長編詩は、逆境に直面したとき、精神の強さ、自制心、チームの一体感の重要性を示した。

    全文は次のとおり。

    「獅子は声高に自慢したりはせず、群衆の称賛を追い求めたりもしない。

    夜を震わせる咆哮は、恐怖に力強く立ち向かう時にこそ生まれると、彼は知っている。

    戦いは敵とのみ行われるものではない。真の戦場は、未知の自己の中にある。

    華麗なパスを放つ前に、心はまず自らの戦いに勝たねばならない。

    なぜなら、強さとは速さや踏み込みだけでは測れないからだ。

    それは、より険しい丘を再び登り切る鉄の意志の中にある。

    体は疲れ、肺は苦しく、足は重くなる。

    それでも揺るぎない心は退却を拒み、疲れ果てた体を再び立ち上がらせる。

    忍耐は忠実な友として最後まで寄り添う。

    他人が痛みに屈する中、「耐えろ」と静かに囁く。

    賢さは、一日中猛スピードで突進する強者をも上回る。

    忍耐強い歩みは、無謀な急ぎを打ち負かす。

    鷹は闇を見通すかもしれないが、獅子は揺るぎない愛で勝つ。

    あらゆる動き、駆け抜けの中で、多くの心が一つになる。

    戦術は隠された小細工ではなく、戦場で磨かれた知恵。

    いつ攻め、いつ耐えるべきかを知っている。

    嵐が吹き荒れようとも。群衆が叫ぼうとも。スコアが天を拒もうとも。

    しかし、それらが目的という魂を支配することはない。

    審判も、あなたの選択を奪えない。敵の歌声も、あなたの声を消せない。

    世界が揺れ、夜が燃えても、君の選択が最後の転機を決める。

    イングランドは「スリー・ライオンズ」をまとった。彼らは栄光の儚い光を追わなかった。

    代わりに、人前で自分を制する高潔な栄光を求めた。

    彼らは鍛えた足と静かな心だけを頼りにした。

    彼らは、終わりが迫っても屈しない心を信じていた

    完璧な動き、無私のパス、積み重ねた努力が結実する一瞬

    ネットが揺れ、観衆が立ち上がり、雷鳴のような歓声が味方にも敵にも響き渡った

    勝利は、打撃にさらされる前に自らを制した者たちのものだ

    彼らはただ試合をこなす者たちより大きな誉れを得た

    笛が鳴り試合終了。スリー・ライオンズの戦いは勝利で幕を閉じた。

    勝利はスコアとなり、金メダルは永遠に掲げられた

    しかし、最も偉大な勝利は、誰の目にも明らかだった。それは静かな自制心であった。

    トロフィーは色あせ、観衆の熱気も冷め、時間はその技量を凌ぐ。

    心と精神を統べ、恐れや疑いを置き去りにする者たちは

    さあ、獅子の古き道を歩み、重荷を静かに背負い続けよ

    試練に真摯に向き合い、自制を力とせよ

    幸運は大きな声を好まず、いつも大勢に味方するわけではない。

    幸運は、最も過酷な戦いに勝った者のそばを歩く。

    それはピッチではなく、眠れぬ夜に心で勝ち取った戦い

    試合終了の笛が鳴り、勝利の翼が広がる瞬間

    その時、最も真実の歓声が響く。鍛え抜かれた揺るぎない魂が。

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  • Tuchel BellinghamGetty Images

    懲戒審査が関与を脅かす

    イングランドはマイアミでのフランスとの3位決定戦に集中するが、ベリンガムにはFIFA懲戒委員会から出場停止の危機が迫る。 これは準決勝でMFがアルゼンチンのバレンティン・バルコを平手打ちしたとされる「暴力行為」への調査で、有罪と判断されれば、トゥヘル監督は帰国前の3位決定戦で中盤の要を欠くことになる。

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