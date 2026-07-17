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「まさにその通り」――W杯準決勝でアルゼンチンに敗れ、失望を言葉にできなかったイングランド代表MFジュード・ベリンガム。彼はチームのバス運転手が書いた長編詩を共有した。
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ベリンガム、大会敗退を受け止める
イングランド代表MFベリンガムは、アトランタでのW杯準決勝でアルゼンチンに敗退し、言葉にならない失望を吐露した。55分にはゴードンのゴールで先制したが、終盤にフェルナンデスとマルティネスに2点を許した。
今大会6得点を挙げたレアル・マドリードの星は、試合後SNSでファンに想いを伝えた。
MFが団結を呼びかける
ベリンガムはインスタグラムに、チームのバスドライバー・チャンドラーが書いた詩を投稿した。カンザスでの心情を完璧に表現していると語った。
彼はさらにこう続けた。「故郷からの並外れた支援、そして貴重な時間を割いてアメリカまで駆けつけ、私たちを後押ししてくれた皆さんに感謝します。この大会で示された団結と愛を、ここで終わらせてはいけません。力を合わせれば、大きなことを成し遂げられます……そして、必ず成し遂げます！」
感動的な詩の全文を公開
ベリンガムが投稿したチャンドラーの長編詩は、逆境に直面したとき、精神の強さ、自制心、チームの一体感の重要性を示した。
全文は次のとおり。
「獅子は声高に自慢したりはせず、群衆の称賛を追い求めたりもしない。
夜を震わせる咆哮は、恐怖に力強く立ち向かう時にこそ生まれると、彼は知っている。
戦いは敵とのみ行われるものではない。真の戦場は、未知の自己の中にある。
華麗なパスを放つ前に、心はまず自らの戦いに勝たねばならない。
なぜなら、強さとは速さや踏み込みだけでは測れないからだ。
それは、より険しい丘を再び登り切る鉄の意志の中にある。
体は疲れ、肺は苦しく、足は重くなる。
それでも揺るぎない心は退却を拒み、疲れ果てた体を再び立ち上がらせる。
忍耐は忠実な友として最後まで寄り添う。
他人が痛みに屈する中、「耐えろ」と静かに囁く。
賢さは、一日中猛スピードで突進する強者をも上回る。
忍耐強い歩みは、無謀な急ぎを打ち負かす。
鷹は闇を見通すかもしれないが、獅子は揺るぎない愛で勝つ。
あらゆる動き、駆け抜けの中で、多くの心が一つになる。
戦術は隠された小細工ではなく、戦場で磨かれた知恵。
いつ攻め、いつ耐えるべきかを知っている。
嵐が吹き荒れようとも。群衆が叫ぼうとも。スコアが天を拒もうとも。
しかし、それらが目的という魂を支配することはない。
審判も、あなたの選択を奪えない。敵の歌声も、あなたの声を消せない。
世界が揺れ、夜が燃えても、君の選択が最後の転機を決める。
イングランドは「スリー・ライオンズ」をまとった。彼らは栄光の儚い光を追わなかった。
代わりに、人前で自分を制する高潔な栄光を求めた。
彼らは鍛えた足と静かな心だけを頼りにした。
彼らは、終わりが迫っても屈しない心を信じていた
完璧な動き、無私のパス、積み重ねた努力が結実する一瞬
ネットが揺れ、観衆が立ち上がり、雷鳴のような歓声が味方にも敵にも響き渡った
勝利は、打撃にさらされる前に自らを制した者たちのものだ
彼らはただ試合をこなす者たちより大きな誉れを得た
笛が鳴り試合終了。スリー・ライオンズの戦いは勝利で幕を閉じた。
勝利はスコアとなり、金メダルは永遠に掲げられた
しかし、最も偉大な勝利は、誰の目にも明らかだった。それは静かな自制心であった。
トロフィーは色あせ、観衆の熱気も冷め、時間はその技量を凌ぐ。
心と精神を統べ、恐れや疑いを置き去りにする者たちは
さあ、獅子の古き道を歩み、重荷を静かに背負い続けよ
試練に真摯に向き合い、自制を力とせよ
幸運は大きな声を好まず、いつも大勢に味方するわけではない。
幸運は、最も過酷な戦いに勝った者のそばを歩く。
それはピッチではなく、眠れぬ夜に心で勝ち取った戦い
試合終了の笛が鳴り、勝利の翼が広がる瞬間
その時、最も真実の歓声が響く。鍛え抜かれた揺るぎない魂が。
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懲戒審査が関与を脅かす
イングランドはマイアミでのフランスとの3位決定戦に集中するが、ベリンガムにはFIFA懲戒委員会から出場停止の危機が迫る。 これは準決勝でMFがアルゼンチンのバレンティン・バルコを平手打ちしたとされる「暴力行為」への調査で、有罪と判断されれば、トゥヘル監督は帰国前の3位決定戦で中盤の要を欠くことになる。
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