ベリンガムが投稿したチャンドラーの長編詩は、逆境に直面したとき、精神の強さ、自制心、チームの一体感の重要性を示した。

全文は次のとおり。

「獅子は声高に自慢したりはせず、群衆の称賛を追い求めたりもしない。

夜を震わせる咆哮は、恐怖に力強く立ち向かう時にこそ生まれると、彼は知っている。

戦いは敵とのみ行われるものではない。真の戦場は、未知の自己の中にある。

華麗なパスを放つ前に、心はまず自らの戦いに勝たねばならない。

なぜなら、強さとは速さや踏み込みだけでは測れないからだ。

それは、より険しい丘を再び登り切る鉄の意志の中にある。

体は疲れ、肺は苦しく、足は重くなる。

それでも揺るぎない心は退却を拒み、疲れ果てた体を再び立ち上がらせる。

忍耐は忠実な友として最後まで寄り添う。

他人が痛みに屈する中、「耐えろ」と静かに囁く。

賢さは、一日中猛スピードで突進する強者をも上回る。

忍耐強い歩みは、無謀な急ぎを打ち負かす。

鷹は闇を見通すかもしれないが、獅子は揺るぎない愛で勝つ。

あらゆる動き、駆け抜けの中で、多くの心が一つになる。

戦術は隠された小細工ではなく、戦場で磨かれた知恵。

いつ攻め、いつ耐えるべきかを知っている。

嵐が吹き荒れようとも。群衆が叫ぼうとも。スコアが天を拒もうとも。

しかし、それらが目的という魂を支配することはない。

審判も、あなたの選択を奪えない。敵の歌声も、あなたの声を消せない。

世界が揺れ、夜が燃えても、君の選択が最後の転機を決める。

イングランドは「スリー・ライオンズ」をまとった。彼らは栄光の儚い光を追わなかった。

代わりに、人前で自分を制する高潔な栄光を求めた。

彼らは鍛えた足と静かな心だけを頼りにした。

彼らは、終わりが迫っても屈しない心を信じていた

完璧な動き、無私のパス、積み重ねた努力が結実する一瞬

ネットが揺れ、観衆が立ち上がり、雷鳴のような歓声が味方にも敵にも響き渡った

勝利は、打撃にさらされる前に自らを制した者たちのものだ

彼らはただ試合をこなす者たちより大きな誉れを得た

笛が鳴り試合終了。スリー・ライオンズの戦いは勝利で幕を閉じた。

勝利はスコアとなり、金メダルは永遠に掲げられた

しかし、最も偉大な勝利は、誰の目にも明らかだった。それは静かな自制心であった。

トロフィーは色あせ、観衆の熱気も冷め、時間はその技量を凌ぐ。

心と精神を統べ、恐れや疑いを置き去りにする者たちは

さあ、獅子の古き道を歩み、重荷を静かに背負い続けよ

試練に真摯に向き合い、自制を力とせよ

幸運は大きな声を好まず、いつも大勢に味方するわけではない。

幸運は、最も過酷な戦いに勝った者のそばを歩く。

それはピッチではなく、眠れぬ夜に心で勝ち取った戦い

試合終了の笛が鳴り、勝利の翼が広がる瞬間

その時、最も真実の歓声が響く。鍛え抜かれた揺るぎない魂が。