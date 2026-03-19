ハリー・ケインが欧州随一のPKの達人であることは、もはや疑いの余地がない。32歳のこのイングランド人選手ほど、PKを確実に決めるトッププレイヤーは他にいない。彼自身の言葉を信じるなら、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、アタランタ・ベルガモ戦での4-1の勝利において、ケインはPKの技術をさらに新たな次元へと引き上げたと言えるだろう。
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「まさにその通りだった」：バイエルン・ミュンヘン対アタランタ・ベルガモ戦で勝利した際、ハリー・ケインが明かした驚きのPK戦術
前半の半ば、ケインのシュートが手でブロックされたことで、FCバイエルンにPKが与えられた。当然ながら彼自身がキッカーを務めたが、シュートは外れてしまった。しかし、アタランタのGKマルコ・スポルティエロがラインを早く飛び出してしまったため、PKは再蹴りとなり、今度はケインがゴールを決めた。単なる幸運だったと思われるかもしれない。しかし、ケインはその後、「戦術が功を奏した」と語った。
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ハリー・ケインが、再蹴りとなったPKでの戦術について解説する
「もちろん」試合前にスポルティエロのPK時の動きを動画でチェックしていたと、ケインはミックスゾーンで語った。「そこで、彼がラインの端まで出ることが多いと分かった。だから、ボールを止めたら、彼が前に出すぎる可能性が高いと分かっていた。そして、まさにその通りになった。僕の反応を見れば、すぐにやり直そうとしたのが分かるだろう」
実際、ケインは彼にしては珍しく長くボールを保持した。スポルティエロは一歩前に出て、中央に放たれたシュートをセーブした。するとケインは即座に主審のブノワ・バスティアンの方を向き、バスティアンは再キックを指示した。
では、最初からスポルティエロを罠に誘い込むのが彼の計画だったのだろうか？「そうだ」とケインは答えた。2度目のシュートは「どちらかといえば心理戦」だったという。「彼は、僕がまたシュートを止めると思ったかもしれない。でも今回はコーナーキックを選んだんだ」。ケインの視点から見てスポルティエロが左に飛び出したのに対し、彼は右下隅に決めた。 「そのために準備していたんだ」とケインは締めくくった。「幸い、うまくいったよ。」
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ハリー・ケイン、2-0のゴールについて：「キャリアの中でも特に気に入っているゴールのひとつだ」
ベルガモ戦で決めたPKは、今シーズンケインにとって15点目のPKゴールとなった。8月のDFBポカール（ドイツカップ）のヴェーヘン・ヴィースバーデン戦と、1月のチャンピオンズリーグのユニオン・サン＝ジロワーズ戦でのみ、彼はPKを失敗している。今シーズン39試合に出場したケインは、すでに通算47得点を記録している。欧州の得点王を決めるゴールデンシューのランキングでは、現在独走態勢で首位を走っている。
1-0とする見事な戦術的プレーの後、ケインはアタランタ戦の後半開始早々、まさに夢のようなゴールで2-0とした。ペナルティエリアの境界線で、2人のベルガモの選手を相手に力強くボールをキープし、体を回転させて左上隅へ強烈なシュートを叩き込んだ。 「これは私のキャリアの中でもお気に入りのゴールのひとつだ」とケインは語った。「ボールをキープし、体を使ってスペースを作り、そしてハイレベルなフィニッシュを決める――私のスキルセットがすべて詰まったゴールだった」
ケインはベルガモ戦で、3試合ぶりに先発復帰を果たした。ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦ではふくらはぎの故障で欠場し、アタランタとの第1戦ではヴィンセント・コンパニー監督が彼を温存、先週末のバイエル・レバークーゼン戦では途中出場にとどまっていた。 マヌエル・ノイアー（負傷）とヨシュア・キミッヒ（出場停止）が欠場したため、先発復帰を果たしたケインは今季3度目となるキャプテンマークを巻いて、バイエルンを堂々とチャンピオンズリーグの準々決勝へと導いた。
ハリー・ケイン：今シーズンの成績
コンテスト 試合 ゴール アシスト ブンデスリーガ 25 30 5 チャンピオンズリーグ 9 10 - DFBカップ 4 6 - スーパーカップ 1 1 -
よくある質問
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.