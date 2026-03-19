「まさにその通りだった」：バイエルン・ミュンヘン対アタランタ・ベルガモ戦で勝利した際、ハリー・ケインが明かした驚きのPK戦術

「もちろん」試合前にスポルティエロのPK時の動きを動画でチェックしていたと、ケインはミックスゾーンで語った。「そこで、彼がラインの端まで出ることが多いと分かった。だから、ボールを止めたら、彼が前に出すぎる可能性が高いと分かっていた。そして、まさにその通りになった。僕の反応を見れば、すぐにやり直そうとしたのが分かるだろう」

実際、ケインは彼にしては珍しく長くボールを保持した。スポルティエロは一歩前に出て、中央に放たれたシュートをセーブした。するとケインは即座に主審のブノワ・バスティアンの方を向き、バスティアンは再キックを指示した。

では、最初からスポルティエロを罠に誘い込むのが彼の計画だったのだろうか？「そうだ」とケインは答えた。2度目のシュートは「どちらかといえば心理戦」だったという。「彼は、僕がまたシュートを止めると思ったかもしれない。でも今回はコーナーキックを選んだんだ」。ケインの視点から見てスポルティエロが左に飛び出したのに対し、彼は右下隅に決めた。 「そのために準備していたんだ」とケインは締めくくった。「幸い、うまくいったよ。」