ドイツ代表は通算239得点を挙げ、ワールドカップ本大会の最多得点記録を更新した。ブラジル代表は現在238得点である。
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まさかの7対1！ドイツ代表が特別なW杯記録でブラジルを抜き1位に
ドイツがブラジルを7－1で破ったのは、歴史的に見ても特異な出来事だ。2014年W杯準決勝では、ドイツがホームのブラジルを7－1で下し、優勝した。
2026年W杯開幕戦では、フェリックス・ンメチャが6分に先制。ユリアン・ナーゲルスマン率いるドイツは、下馬評のキュラソーを早々にリードした。しかしキュラソーは21分、リバノ・コメネンシアの同点弾で反撃。4度のW杯制覇を誇るドイツを驚かせた。
しかしドイツは38分、ニコ・シュロッターベックの得点を皮切りに反撃開始。前半終了間際にはカイ・ハヴェルツのPKで3-1とし、試合の行方を決定づけた。
後半はジャマル・ムシアラ、ナサニエル・ブラウン、デニス・ウンダフ、ハーヴェルツの4得点で合計7－1。ドイツが初戦を圧倒的な勝利で飾った。次戦は土曜のコートジボワール戦、最終予選はエクアドル戦となる。
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2026年ワールドカップ：ブラジルはハイチ戦でドイツ代表を再び上回るか？
金曜から土曜未明（ドイツ時間）の試合で、ブラジルはワールドカップ通算得点でドイツを再び上回る可能性がある。ビニシウス・ジュニオール率いる代表は、第2戦のハイチ戦で優勝候補の貫禄を示す。
米国、メキシコ、カナダで開催された2026年大会の初戦では1得点のみだったが、ヴィニシウスはモロッコ戦で同点弾をマークした。ハイチ戦の後、ブラジルは最終戦でスコットランドと対戦する。
なお、ドイツ代表は239得点を挙げるまでに21大会113試合を戦った。対するブラジルは23大会115試合に出場している。
ブラジルの『グローボエスポルテ』紙は「また彼らが戻ってきた」と伝え、ドイツがキュラソー相手に苦戦しながらも後半に巻き返したことを「2014年の再現」と評した。『オ・テンポ』紙は「ドイツがキュラソーに『ブラジル・デー』をもたらした」と報じた。