ドイツがブラジルを7－1で破ったのは、歴史的に見ても特異な出来事だ。2014年W杯準決勝では、ドイツがホームのブラジルを7－1で下し、優勝した。

2026年W杯開幕戦では、フェリックス・ンメチャが6分に先制。ユリアン・ナーゲルスマン率いるドイツは、下馬評のキュラソーを早々にリードした。しかしキュラソーは21分、リバノ・コメネンシアの同点弾で反撃。4度のW杯制覇を誇るドイツを驚かせた。

しかしドイツは38分、ニコ・シュロッターベックの得点を皮切りに反撃開始。前半終了間際にはカイ・ハヴェルツのPKで3-1とし、試合の行方を決定づけた。

後半はジャマル・ムシアラ、ナサニエル・ブラウン、デニス・ウンダフ、ハーヴェルツの4得点で合計7－1。ドイツが初戦を圧倒的な勝利で飾った。次戦は土曜のコートジボワール戦、最終予選はエクアドル戦となる。