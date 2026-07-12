カタルーニャ紙『スポルト』によると、FCバルセロナがホッフェンハイムFWの争奪戦に参入した。ドルトムントと選手側が合意できないのは、この「Blaugrana」の存在が原因だという。
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まさかの強豪が割り込みか。フィスニク・アスラニ争奪戦でBVBに強力なライバル出現。
バルサはフェラン・トーレスの後任を探しており、PSG移籍が噂される同選手に代わる候補としてアスラニをリストアップした。 コソボ代表のアスラニは、レヴァンドフスキの後継候補であるアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの移籍が成立した場合でも加入する見込みだ。バルサがアスラニに関心を寄せているという噂は数週間前から流れており、トーレスの退団の可能性が高まったことでその関心はさらに強まったとされる。
『Sport』紙によると、バルサはすでにアスラニ本人と代理人に接触し、関心を伝えている。ただし、正式オファーを出すかはハンス・フリック監督の判断待ちだ。ホッフェンハイムとの契約は2029年まであるが、23歳の退団は既定路線とみられている。
アスラニには2900万ユーロの契約解除条項があり、トーレスがパリへ移籍すればバルサにとって大きな負担にはならない。これは、セルジュ・グイラシーがクラブを去る場合、BVBにとっても同様だ。 同額（ただし特定の強豪クラブ限定）の解除条項を持つ30歳ストライカーの将来は依然不透明で、条項は7月15日に失効する。大契約を狙う彼は、トルコのフェネルバフチェ・イスタンブールを拒否したと伝えられる。
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フィスニク・アスラニ争奪戦：BVBに決定的な優位はあるか？
アスラニ争奪戦は興味深い展開だ。カリム・アデイエミがドルトムントからバルセロナへの移籍目前で、クラブは日曜に交渉のため彼を離脱させた。移籍金は2200万ユーロ＋ボーナス、さらに35％の再売却条項が付く見込み。
それでもBVBにはアスラニ獲得で決定的な優位がある。昨季終盤にスポーツディレクターに就任したオーレ・ブックは、ブンデスリーガ昇格組SVエルバースベルクでアスラニを指導した経験があり、2024/25シーズンのレンタル移籍も彼が主導した。
エルバースベルクでは37試合に出場し19ゴール10アシストを記録。ホッフェンハイムでは昨季11ゴール10アシストの計21得点関与をマークした。
ボルシア・ドルトムントの移籍履歴：BVBの史上最高額移籍
選手 ポジション 移籍先 年 移籍金 ウスマン・デンベレ フォワード FCバルセロナ 2017年 1億4800万ユーロ ジュード・ベリンガム MF レアル・マドリード 2023 1億2700万ユーロ ジャドン・サンチョ フォワード マンチェスター・ユナイテッド 2021 8500万ユーロ クリスチャン・プリシッチ フォワード チェルシーFC 2019 6400万ユーロ ピエール＝エメリック・オーバメヤン フォワード アーセナルFC 2018 637万5000ユーロ
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