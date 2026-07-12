バルサはフェラン・トーレスの後任を探しており、PSG移籍が噂される同選手に代わる候補としてアスラニをリストアップした。 コソボ代表のアスラニは、レヴァンドフスキの後継候補であるアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの移籍が成立した場合でも加入する見込みだ。バルサがアスラニに関心を寄せているという噂は数週間前から流れており、トーレスの退団の可能性が高まったことでその関心はさらに強まったとされる。

『Sport』紙によると、バルサはすでにアスラニ本人と代理人に接触し、関心を伝えている。ただし、正式オファーを出すかはハンス・フリック監督の判断待ちだ。ホッフェンハイムとの契約は2029年まであるが、23歳の退団は既定路線とみられている。

アスラニには2900万ユーロの契約解除条項があり、トーレスがパリへ移籍すればバルサにとって大きな負担にはならない。これは、セルジュ・グイラシーがクラブを去る場合、BVBにとっても同様だ。 同額（ただし特定の強豪クラブ限定）の解除条項を持つ30歳ストライカーの将来は依然不透明で、条項は7月15日に失効する。大契約を狙う彼は、トルコのフェネルバフチェ・イスタンブールを拒否したと伝えられる。