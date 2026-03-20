『ラインイッシェ・ポスト』紙が報じたところによると、この卓越した選手が海外に移籍した場合、ボルシア・メンヒェングラートバッハは6桁の移籍金を受け取ることになる。
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まさかの宿敵が利益を得る！サイード・エル・マラの移籍は、波乱を呼ぶ巨額の資金をもたらすだろう
というのも、その場合、FIFAの連帯メカニズムに基づき、フォールン（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）には育成年数1年につき0.25％の分配金が支払われることになるからだ。報道されている移籍金が3500万～4000万ユーロである場合、26万～30万ユーロの支払いが発生し、その金額はグラートバッハの収入となる。 また、エル・マラが海外移籍する場合、所属するヴィクトリア・ケルンとTSVメールブッシュも多額の収入を得ることになるだろう。
ここ数日、エル・マラが夏にケルンを離れる可能性があるという報道が増えている。伝えられるところによると、選手側はすでにブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとの移籍について大筋で合意しているという。 そのため、冬の移籍交渉が破談となった後、両クラブ間の交渉が再開されたという。当時、シーガルズは3000万ユーロのオファーを出したにもかかわらず、ケルンに断られていたが、今回はさらに500万ユーロとボーナスを上乗せして提示する必要があるようだ。
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小さすぎた：グラッドバッハはかつてエル・マラを戦力外とした
『ケルナー・シュタットアンツァイガー』紙によると、ブライトンに加え、チェルシーFCもエル・マラに強い関心を示している。彼は最近エージェントと契約を解除し、現在は家族が代理人を務めている。ただし同紙の報道では、チェルシーは彼の兄マレクを契約対象にしない見込みだと付記されており、これが19歳の彼の将来を決める上で決定的な要因となるようだ。 さらに、ロンドンの名門クラブにおける競争状況ははるかに厳しいものであり、そのため過去には多くの有望選手がレンタル移籍しており、中でもパートナークラブであるレーシング・ストラスブールへの移籍が顕著だ。
今シーズン、エル・マラはケルンにとって一種の「生命線」となっている。ルカス・クヴァスニオク監督の下では主に途中出場に留まっているものの、わずか19歳の彼はブンデスリーガで9ゴール4アシストを記録している。FCケルンのプロ選手の中で、これ以上の得点関与数を誇る選手はいない。
一方、グラッドバッハではエル・マラは定着できず、2021年には戦力外通告さえ受けたが、その後メアブッシュとヴィクトリア・ケルンを経て、ケルンに加入した。「当時のサイードはまだ非常に小柄で、そのせいで身体能力面で対戦相手に大きく劣り、このレベルでは競争力がなかった。 「成長には、もう少し時間が必要な選手もいるのです」と、当時のU-15監督スヴェン・シューハルトは11月、ビルト紙にこう語った。土曜日には、両ライバルによるブンデスリーガ100回目のダービー戦が行われる。
W杯の夢は消えたのか？エル・マラ、ナゲルスマン監督の代表メンバーから外れる
今シーズンの活躍ぶりから、エル・マラはW杯代表入りへのわずかな期待を抱くこともできるだろう。11月にはユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表の招集メンバーに名を連ねていたが、このウイング選手は3月の代表メンバーからは外れてしまった。
その代わりに、エル・マラはU-21代表の欧州選手権予選に向けて招集された。彼は11月の最初の親善試合の後にも、ドイツサッカー連盟（DFB）の若手代表チームに合流していた。しかし、ナゲルスマン監督はA代表での起用は見送った。
また、怪我人が出た場合、エル・マラがスイス戦（3月27日）およびガーナ戦（3月30日）の代表戦に追加招集される可能性も排除できない。木曜日の代表メンバー発表会でナゲルスマン監督が繰り返し強調したように、ワールドカップへの道はまだ誰にとっても閉ざされていない。
サイード・エル・マラ：今シーズンの1. FCケルンにおける成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード 28 9 4 3