まさかの宿敵が利益を得る！サイード・エル・マラの移籍は、波乱を呼ぶ巨額の資金をもたらすだろう

『ケルナー・シュタットアンツァイガー』紙によると、ブライトンに加え、チェルシーFCもエル・マラに強い関心を示している。彼は最近エージェントと契約を解除し、現在は家族が代理人を務めている。ただし同紙の報道では、チェルシーは彼の兄マレクを契約対象にしない見込みだと付記されており、これが19歳の彼の将来を決める上で決定的な要因となるようだ。 さらに、ロンドンの名門クラブにおける競争状況ははるかに厳しいものであり、そのため過去には多くの有望選手がレンタル移籍しており、中でもパートナークラブであるレーシング・ストラスブールへの移籍が顕著だ。

今シーズン、エル・マラはケルンにとって一種の「生命線」となっている。ルカス・クヴァスニオク監督の下では主に途中出場に留まっているものの、わずか19歳の彼はブンデスリーガで9ゴール4アシストを記録している。FCケルンのプロ選手の中で、これ以上の得点関与数を誇る選手はいない。

一方、グラッドバッハではエル・マラは定着できず、2021年には戦力外通告さえ受けたが、その後メアブッシュとヴィクトリア・ケルンを経て、ケルンに加入した。「当時のサイードはまだ非常に小柄で、そのせいで身体能力面で対戦相手に大きく劣り、このレベルでは競争力がなかった。 「成長には、もう少し時間が必要な選手もいるのです」と、当時のU-15監督スヴェン・シューハルトは11月、ビルト紙にこう語った。土曜日には、両ライバルによるブンデスリーガ100回目のダービー戦が行われる。