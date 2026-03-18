ほろ苦い結末を迎えるサクセスストーリーか？VfBシュトゥットガルトで、波乱を呼ぶ移籍の決断が迫っている

ミッテルシュタットの今シーズンのパフォーマンスは決して悪くはないが、VfBのユニフォームを着て過ごした最初の2シーズンと比べると、わずかながら下降傾向が見て取れる。これまでの39試合で10回の得点関与を記録しており、これは確かに立派な数字であり、VfBでのデビューシーズン（7回）の成績を現時点で既に上回っている。 しかし、ミッテルシュテットが挙げた5ゴールのうち4ゴールはPKによるものだ。純粋な攻撃的役割を除けば、ヘンドリクスは多くの面で彼を上回っている。24歳のヘンドリクスは、1対1の局面（69.2％）やパス成功率（87.2％）で優れているだけでなく、足も明らかに速い。 ライプツィヒ戦では、身長1.89メートル（！）という体格にもかかわらず、再び時速35キロの壁を突破したが、ミッテルシュタットの最高速度は約33キロにとどまっている。 また、本来はセンターバックである彼は、アシスト役としても輝いている（3アシスト）。例えば、1.FCケルン戦で一時2-1とリードを広げたエルメディン・デミロヴィッチの重要なゴールをアシストした、模範的なクロスが挙げられる。

統計 マクシミリアン・ミッテルシュタット ラモン・ヘンドリクス 試合数（出場時間） 39 (2,836) 39 (2,534) 得点 5 0 アシスト 5 3 成功したドリブル（ブンデスリーガ） 64.7％（11/17） 100パーセント (7/7) パス成功率（ブンデスリーガ） 82.3％ 87.2％ 1対1の勝率（ブンデスリーガ） 64.5％ 69.2％ クリア数（ブンデスリーガ） 1試合あたり2.73回 1試合あたり3.22回 ボール奪取（ブンデスリーガ） 1.89回/試合 1試合あたり0.59 最高速度 約33 km/h 35.04～35.24 km/h

そのため、スポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムート氏を中心とするクラブ幹部は、左サイドバックの代替選手を移籍市場で模索していると報じられている。その一環として、最近ではサークル・ブルッヘのナジーニョの獲得が頻繁に噂されており、その移籍金はおよそ1000万ユーロになると見られている。特にヘンドリクスの将来も不透明な状況にあるためだ。このオランダ人選手は、複数のトップクラブから高い関心を寄せられているとされる。

報道によると、ミッテルシュタットも同様に、トップクラスのクラブから強い関心を寄せられている。それによると、昨夏と同様にSSCナポリが彼の状況を注視しており、ユヴェントス・トリノもまた、イタリアの別のクラブとして関心を示しているという。 ミッテルシュタット自身も、クリスマス直前に、2028年までの契約があるにもかかわらず、そう遠くない将来に環境の変化が訪れる可能性を示唆した。「いつか、次のステップへ進むことができるかもしれない」

ミッテルシュタットの市場価値は1800万ユーロと報じられており、これを踏まえると、VfBは彼を売却すれば莫大な移籍益を得ることになるだろう。 一方、サッカー選手として全盛期にあるこのドイツ代表選手は、キャリア最後の大型契約を結ぶ可能性もある。純粋に金銭的な観点から見れば、このようなシナリオでの移籍は双方にとって理にかなっている。しかし、ミッテルシュタットのシュヴァーベン地方でのキャリアがこのような形で突然終わることは、どこか後味の悪いものとなるだろう。