「ほぼ不可能！」FCバルセロナがブンデスリーガからの大型移籍を画策しているとの噂

同選手はバルセロナと、マンチェスター・ユナイテッドからのシーズン終了までの期限付き移籍契約を結んでいるに過ぎず、高額な年俸要求を背景に、残留の可能性は低いと見られている。3000万ユーロの買い取りオプションは行使されなかった。

とはいえ、バルサ側もディオマンデの獲得が極めて困難であることを認識している。何しろ、この19歳の選手はライプツィヒと2030年まで契約を結んでいるからだ。報道によると、ライプツィヒの移籍金要求額は1億ユーロを超えるとされており、財政難に陥っているバルサにとって、これを賄うことはほぼ不可能だろう。

さらに、このコートジボワール人選手の獲得に目を向けているのはバルセロナだけではない。バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、そしてスペインのクラブも、いずれも彼をリストアップしているという。そのため、『ディ・スポルト』紙は、バルセロナにとってのこの獲得を「ほぼ不可能な夢の移籍」と報じている。