スペイン紙『スポルト』の報道によると、バルセロナはRBライプツィヒのヤン・ディオマンデの獲得を望んでいるという。バルサの首脳陣は、この若きコートジボワール人選手を、マーカス・ラッシュフォードが退団した場合に空く左サイドの攻撃的ポジションに最適な候補と見なしているようだ。
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「ほぼ不可能！」FCバルセロナがブンデスリーガからの大型移籍を画策しているとの噂
同選手はバルセロナと、マンチェスター・ユナイテッドからのシーズン終了までの期限付き移籍契約を結んでいるに過ぎず、高額な年俸要求を背景に、残留の可能性は低いと見られている。3000万ユーロの買い取りオプションは行使されなかった。
とはいえ、バルサ側もディオマンデの獲得が極めて困難であることを認識している。何しろ、この19歳の選手はライプツィヒと2030年まで契約を結んでいるからだ。報道によると、ライプツィヒの移籍金要求額は1億ユーロを超えるとされており、財政難に陥っているバルサにとって、これを賄うことはほぼ不可能だろう。
さらに、このコートジボワール人選手の獲得に目を向けているのはバルセロナだけではない。バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、そしてスペインのクラブも、いずれも彼をリストアップしているという。そのため、『ディ・スポルト』紙は、バルセロナにとってのこの獲得を「ほぼ不可能な夢の移籍」と報じている。
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ライプツィヒはディオマンデとの契約を何としても延長したいと考えている
スカイの報道によると、ライプツィヒは来夏の移籍を少なくとも1件防ぐため、この19歳の選手との契約延長をすでに計画しているという。これによれば、選手側にはすでに給与アップの計画が伝えられており、ライプツィヒは競技面でも経営面でも安定した状況にある。
ライプツィヒは今シーズン開幕直前に、スペイン2部リーグのCDレガネスからディオマンデを2000万ユーロで獲得したばかりだ。26試合でリーグ戦10ゴール、7アシストを記録し、彼は今シーズンのブンデスリーガにおける注目の新星の一人となっている。
ヤン・ディオマンデ：RBライプツィヒでのブンデスリーガの成績
公式戦
得点
アシスト
26
10
7