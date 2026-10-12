コモは欧州での戦いで好スタートを切った。先月にはチャンピオンズリーグでRBライプツィヒをホームに迎え、記憶に残る4-1の勝利を収めた。パスはこの歴史的な一夜を、チームにとって忘れられない節目だったと振り返った。

「チャンピオンズリーグのアンセムが流れる中、自分たちのスタジアムのピッチに入っていくのは信じられない気分だった。あのアンセムを聞いて、ついにチャンピオンズリーグで、それも何度もこの大会に出場しているライプツィヒと対戦するのだと実感した。僕たちにとって大きな力になった。プロとしても個人としても、特別な試合だった。子どもなら誰もがチャンピオンズリーグでプレーすることを夢見るし、僕たちのほとんどはそれまで出場したことがなかったから、特別だった。夢がかなった瞬間であり、前進する一歩でもあった」