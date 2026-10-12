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「ほぼすべてを教わった」ニコ・パス、コモでのキャリアを変えたセスク・ファブレガスを称賛
監督への称賛
UEFAの公式メディアの取材で、『Tuttomercatoweb』が伝えた発言によると、パスはレアル・マドリーからセリエAへの移籍について語った。パスは2024年にコモへ加入した。スペインでトップチーム入りに苦しんだ末の移籍だった。
しかし、ファブレガスの下で、パスはリーグ屈指の創造性豊かな選手へと成長した。「彼は僕に事実上すべてを教えてくれた」とパスは説明した。「ここに来たとき、僕はカスティージャ出身の若手選手だった。レアル・マドリーで数試合に出場したけれど、結局は下部リーグでプレーするリザーブチームの選手だった」
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イタリアで自由を見いだす
パスは、この移籍が自身のキャリアにとっていかに重要だったかを強調した。「ここに来て、トップリーグであるセリエAでプレーしたことで、選手としても人間としても大きく成長できました」とパスは続けた。「すべては、僕を信じてここに連れてきてくれたセスクのおかげです。初日から自分の望むプレーをさせてくれて、多くの自由を与えてくれました。彼からは多くのことを学びました。今の僕があるのは、すべて彼のおかげだと思います」
記憶に残る欧州デビュー
コモは欧州での戦いで好スタートを切った。先月にはチャンピオンズリーグでRBライプツィヒをホームに迎え、記憶に残る4-1の勝利を収めた。パスはこの歴史的な一夜を、チームにとって忘れられない節目だったと振り返った。
「チャンピオンズリーグのアンセムが流れる中、自分たちのスタジアムのピッチに入っていくのは信じられない気分だった。あのアンセムを聞いて、ついにチャンピオンズリーグで、それも何度もこの大会に出場しているライプツィヒと対戦するのだと実感した。僕たちにとって大きな力になった。プロとしても個人としても、特別な試合だった。子どもなら誰もがチャンピオンズリーグでプレーすることを夢見るし、僕たちのほとんどはそれまで出場したことがなかったから、特別だった。夢がかなった瞬間であり、前進する一歩でもあった」
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コモの今後は？
今後を見据え、コモはチャンピオンズリーグでの戦いが激しさを増す中でも成長を続けようとしている。水曜日にはフェイエノールトとの対戦が控える。パスとチームメイトたちが欧州の強豪と渡り合うには、圧倒的な運動量を維持する必要がある。ファブレガスの下でピッチ上のすべてを出し続ければ、コモがさらなる番狂わせを起こす可能性は十分にある。
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