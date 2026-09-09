パロットにとって、この数週間はまさに激動だった。マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるチームで即座にインパクトを残し、週末のレアル・マドリー戦での1-0勝利を決める決勝点に続き、チャンピオンズリーグ初戦でも勝利の立ち上がりとなる貴重なゴールを挙げた。下積み時代にはトップレベルの指揮官たちから見過ごされることも多かったこの選手にとって、2試合連続での決勝点は、そのキャリアの軌道における大きな転機を意味している。

「彼はなんという1週間を過ごしたんだ。チャンピオンズリーグで決勝点を挙げ、さらにレアル・マドリー戦でも決勝点を決めた」とコールは語った。「生粋のフィニッシャーだよ。素晴らしいストーリーだ。ブリテン諸島出身の若者がまた一人現れた。アイルランドの少年だということは知っている。彼は自分の技を磨いてきた。他の国々にも出ていった。この地域の選手たちがヨーロッパに出て、自分の力を証明しているのは新鮮だ。今や彼はアイルランドにとって大スターだろう。おそらく彼に望みを託しているはずだ」