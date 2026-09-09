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「ほとんどハリー・ケインのようだ」 トロイ・パロットにジョー・コールが驚嘆、元トッテナム・ホットスパーのスターがレアル・ベティスで圧巻のチャンピオンズリーグ決勝弾を記録
ハリー・ケインとの比較
24歳のこの選手は、解説陣を驚嘆させるほどの落ち着きと高い技術力を披露した。ゴールから約30ヤードの位置でボールを受けたアイルランド人FWは、明確な意図を持って前進すると、最後は左足で正確な低いシュートをファーサイドへ流し込んだ。このゴールが決勝点となり、ベティスは21年ぶりに欧州最高峰の大会へ復帰した夜を祝った。
TNT Sportsで解説者を務めた元イングランド代表のジョー・コールは、このチャンピオンズリーグの一戦でパロットが見せた落ち着きぶりに明らかに感銘を受けていた。リール戦での決勝ゴールについて、スルーパスに抜け出した後にボールを動かして正確に仕留めた場面を分析したコールは、バイエルン・ミュンヘンのエースとの類似点を指摘した。「これはほとんどハリー・ケインのようだ」とコールは付け加えた。「彼はあの場面を完全にコントロールしている。望むタイミングで肩を落とし、守備者の視界からわずかに外れる位置へボールを持ち出して、サイドネットへ蹴り込んでいる」
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コールが「生粋のフィニッシャー」を称賛
パロットにとって、この数週間はまさに激動だった。マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるチームで即座にインパクトを残し、週末のレアル・マドリー戦での1-0勝利を決める決勝点に続き、チャンピオンズリーグ初戦でも勝利の立ち上がりとなる貴重なゴールを挙げた。下積み時代にはトップレベルの指揮官たちから見過ごされることも多かったこの選手にとって、2試合連続での決勝点は、そのキャリアの軌道における大きな転機を意味している。
「彼はなんという1週間を過ごしたんだ。チャンピオンズリーグで決勝点を挙げ、さらにレアル・マドリー戦でも決勝点を決めた」とコールは語った。「生粋のフィニッシャーだよ。素晴らしいストーリーだ。ブリテン諸島出身の若者がまた一人現れた。アイルランドの少年だということは知っている。彼は自分の技を磨いてきた。他の国々にも出ていった。この地域の選手たちがヨーロッパに出て、自分の力を証明しているのは新鮮だ。今や彼はアイルランドにとって大スターだろう。おそらく彼に望みを託しているはずだ」
ペジェグリーニ、新たなスターの即効性ある影響を称賛
パロットに対する指揮官の信頼は見事に実を結んでおり、FWの移籍金1600万ユーロはベティスにとってすでに掘り出し物に見えている。ペジェグリーニは、フィジカルの強さと繊細な技術の両面で前線をけん引できるストライカーを見いだした。
チャンピオンズリーグ制覇後に取材に応じたペジェグリーニは、このFWの決定力と、チーム加入後の仕事ぶりをすぐさま称賛した。「トロイのことを本当にうれしく思っている。2試合で2ゴールは、彼にとって非常に大きい」とペジェグリーニは語った。
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トッテナムへのレンタル移籍を巡る一連の流れの後の再起
パロットにとって、このチャンピオンズリーグの脚光を浴びるまでの道のりは、決して平坦ではなかった。10代でトッテナムで頭角を現した当初は高く評価されていたものの、さまざまな体制の下でトップチームに定着する道筋を見いだせずに苦しんだ。イングランドのフットボール界の各カテゴリーで複数のローン移籍を経験した後、パロットは最終的に評価を立て直すため、AZアルクマールのあるエールディビジへ移った。
「彼がスパーズにいた時の状況は分からない。自信を失っていたのか？ 適切なチャンスを与えられていたのか？ 才能があることは明らかだ。評価されるべきなのは彼自身だ。離れていって、成長し、自分を証明した。そして、この調子を維持できれば、ビッグクラブが獲得に動くだろう」とコールは締めくくった。
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