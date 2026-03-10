「ほとんどの9番は彼より強い」―レニー・ヨロが「度重なる乱闘」に巻き込まれる中、マンUDFのリオ・ファーディナンドが助言を送る

ヨロが自分の足場を見つける一方で、マルティネスは、ACL の負傷から 9 ヶ月間にわたる厳しい回復期間中に引退も考えたことを認め、自身の負傷による精神的な負担を明らかにしました。今シーズンは 15 試合の出場にとどまっているアルゼンチン代表選手は、最近のふくらはぎの負傷の前に、リハビリの最も困難な時期を乗り切る上で、結束力の強い代表チームが助けになったと語っています。

「それは最も困難な状況のひとつでした。 皆の助けが必要でした。彼らがいなければ、簡単には乗り越えられなかったでしょう」とマルティネスはDSportsに語った。彼はアルビセレステのチーム内の絆を強調し、「またゼロから始めなければならない。ディブ（エミリアーノ・マルティネス）と（アレクシス）マカリスターが私の家に来て、私を支えてくれた。それが、代表チームでの私たちの姿、お互いを気遣う姿だ」と語った。