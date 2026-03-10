Goal.com
Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
「ほとんどの9番は彼より強い」―レニー・ヨロが「度重なる乱闘」に巻き込まれる中、マンUDFのリオ・ファーディナンドが助言を送る

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンドがレニー・ヨロに厳しい警告を発した。若きディフェンダーが現在プレミアリーグで身体能力的に劣っていることを示唆するものだ。20歳のセンターバックはマイケル・キャリック監督の下でレギュラーの座を確立し、クラブの過去3試合に先発出場しているが、ファーディナンドは、はるかに身体的に発達したストライカーたちに物理的に対抗しようとするフランス人選手の戦術的判断が誤りだと考えている。

  • フェルディナンドはヨロの身体的苦闘を認識する

    ヨロは、負傷したセンターバックリサンドロ・マルティネスが不在のため、ここ数週間、マンチェスター・ユナイテッドの先発メンバーに復帰している。それ以前は、短い出場時間しか与えられなかったり、90分間ずっとベンチで過ごすこともあった。フランス人選手は、イングランドのトップリーグの要求や、ここ数年にわたってオールド・トラッフォードを悩ませている不安定さにまだ適応している最中であるため、ファーディナンドは、対戦相手と対峙する際には慎重になるべきだと感じている。

    「レニー・ヨロは現在、1試合であまりにも多くの戦いをしようとしているが、身体的にはまだそのレベルに達していない」と、ファーディナンドは自身のポッドキャスト「Rio Ferdinand Presents」で説明している。この10代の選手と、経験豊富なトップクラスのフォワードとの差を評価し、元イングランド代表キャプテンは次のように付け加えた。「彼らは皆、身体的にずっと発達している。彼が対戦する選手、特に9番の選手たちのほとんどは、彼よりも強い」

  • Leny Yoro Morgan Rogers Manchester United Aston Villa 2025-26Getty

    適切な決闘を選ぶ

    ヨロが昨季の32試合出場を上回るペースでプレーしているにもかかわらず、ファーディナンドは若手DFがプレミアリーグで生き残るには単なる努力だけでは不十分だと主張する。リーグの強豪チームから標的にされないよう、伝説的なユナイテッドの背番号5は、ピッチ上で直接的な身体接触を選ぶタイミングをより慎重に判断するようヨロに助言した。

    ファーディナンドは若手選手に具体的な戦術的助言を与え、こう述べた。「だから、戦う相手を選ぶ必要がある。一騎打ちを選ぶんだ。60対40で有利な状況なら、実際にどの相手と戦うか？ そう決めたら、全力を注げ」 

  • マルティネス、引退の考えを明かす

    ヨロが自分の足場を見つける一方で、マルティネスは、ACL の負傷から 9 ヶ月間にわたる厳しい回復期間中に引退も考えたことを認め、自身の負傷による精神的な負担を明らかにしました。今シーズンは 15 試合の出場にとどまっているアルゼンチン代表選手は、最近のふくらはぎの負傷の前に、リハビリの最も困難な時期を乗り切る上で、結束力の強い代表チームが助けになったと語っています。

    「それは最も困難な状況のひとつでした。 皆の助けが必要でした。彼らがいなければ、簡単には乗り越えられなかったでしょう」とマルティネスはDSportsに語った。彼はアルビセレステのチーム内の絆を強調し、「またゼロから始めなければならない。ディブ（エミリアーノ・マルティネス）と（アレクシス）マカリスターが私の家に来て、私を支えてくれた。それが、代表チームでの私たちの姿、お互いを気遣う姿だ」と語った。

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    マンチェスター・ユナイテッドの次なる展開は？

    マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権争いが激化する中、巻き返しを図りプレミアリーグ3位の座をさらに固めたいところだ。レッドデビルズは3月15日にオールド・トラッフォードでアストン・ヴィラを迎え撃つが、大きな試練に直面する見込みだ。

    ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラは順位表でユナイテッドのすぐ下に位置し、差を縮めようと躍起になっているため、この一戦は極めて重要な試合となる見込みだ。

    シーズンが最終局面を迎える中、キャリック率いるチームは勝ち点3の重要性を理解している。勝利はトップ4争いでの優位性維持に寄与するだけでなく、来季のチャンピオンズリーグ出場権をかけた激化する争いにおける立場を強化することにもなる。

