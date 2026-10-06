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「ふさわしい最後の締めくくり」 元アーセナルのスター、アンドレイ・アルシャビンがリオネル・メッシのバロンドール受賞を支持
ロシア人プレーメーカーがアルゼンチンの名手を称賛
元アーセナルの攻撃的MFアルシャビンが、2026年のバロンドール受賞者にメッシを公然と推した。39歳のFWは、アルゼンチンを2026年ワールドカップ決勝進出に導く8ゴールの活躍により、キャリア通算17度目となるノミネートを果たした。クラブレベルでも、この主将はマイアミをクラブ史上初のメジャーリーグサッカー優勝とカンペオネス・カップ制覇へ導き、その過程で21ゴール11アシストという見事な成績を記録した。
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「私ならメッシに与える」
明確な本命不在の大混戦だと見ていることを踏まえ、アルシャビンはサッカー界最高の個人賞を誰が手にすべきかについて、断定的な見解を示した。『Sports.ru』に対し、元ロシア代表主将は次のように語っている。「今年のバロンドールには絶対的な本命はいないように思う。だが、私ならメッシに与える。彼はワールドカップで素晴らしいプレーを見せ、ほとんど一人でアルゼンチンを引っ張った」
ベテランが詩的なキャリア賛辞を正当化
アルシャビンは、ベテランの選手が2つの舞台で継続的に見せてきた輝きは、アルゼンチンが最終的に王者スペインに及ばなかったとしても、サッカー界最高の賞に十分値すると主張した。
45歳の同氏は、その選出理由について次のように付け加えた。「残念ながら、彼はチームをタイトルまで導くことはできなかった。だが、いずれにせよ、彼は代表でもインテル・マイアミでも素晴らしいプレーを見せた。何より、クラブを初のリーグ優勝にも導いた。明確な有力候補がいないのだから、これがふさわしい最後の締めくくりになるだろう」
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勝者を待つ歴史的なロンドンでの式典
権威あるバロンドールは、10月26日（月）にロンドン・パラディウム・シアターで開催される豪華な式典で授与される。 10月26日。今回の式典は、同賞の70周年を記念し、初めてパリ以外で行われるという歴史的な伝統からの転換となる。メッシが戴冠を果たすには厳しい競争が待っており、30人の候補者リストにはキリアン・エムバペ、アーリング・ハーランド、ジュード・ベリンガムといった次世代の有力候補たちとともに名を連ねている。
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