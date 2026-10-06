アルシャビンは、ベテランの選手が2つの舞台で継続的に見せてきた輝きは、アルゼンチンが最終的に王者スペインに及ばなかったとしても、サッカー界最高の賞に十分値すると主張した。

45歳の同氏は、その選出理由について次のように付け加えた。「残念ながら、彼はチームをタイトルまで導くことはできなかった。だが、いずれにせよ、彼は代表でもインテル・マイアミでも素晴らしいプレーを見せた。何より、クラブを初のリーグ優勝にも導いた。明確な有力候補がいないのだから、これがふさわしい最後の締めくくりになるだろう」