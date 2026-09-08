このカードの暗い歴史について説明を受けた後、バルセロナはフリックに対し、自身の指揮官としての相手について明確な指示を出した。報道によれば、首脳陣からの指令は絶対的なものだったという。「モウリーニョやレアル・マドリーについては一言も話すな」

フリックはこの命令を厳格に守っている。モウリーニョがすでに早い段階でけん制球を放っている中でも、その姿勢は変わらない。ポルトガル人指揮官は公の場でネグレイラ事件の進行中の件に言及する一方で、フリックとスポーツディレクターのデコが行ってきた仕事を称賛している。

バルセロナのリーグ開幕戦エルチェ戦を前に、モウリーニョの就任について問われたフリックは、即座にその質問を打ち切った。ぶっきらぼうにこう答えた。「明日対戦するのはレアル・マドリーか？ ならエルチェについて聞いてくれ」



