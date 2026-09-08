AFP
翻訳者：
「ひと言も話すな！」 バルセロナ、レアル・マドリー復帰後のジョゼ・モウリーニョの心理戦を避けるようハンジ・フリックに警告
バルセロナ、過去を警戒
フリックはカンプ・ノウで指揮を執って以降、スペインメディアへの冷静沈着な対応で称賛を集めてきた。ドイツ人指揮官は一貫して論争を避け、記者会見では外部の騒動に引き込まれるのではなく、対戦相手の話題に厳密に集中する姿勢を貫いている。
しかし、モウリーニョのレアル・マドリーのベンチへの最近の復帰を受け、バルセロナ首脳陣は直接介入した。『SPORT』によると、クラブ幹部はモウリーニョのスペインの首都での最初の在任期間が持っていた不安定な性質について、指揮官に説明したという。
カタルーニャの強豪は、このライバル関係をかつて特徴づけた有害な雰囲気の再来を防ぐことを決意している。幹部は特に、モウリーニョが前指揮官ペップ・グアルディオラと繰り広げた激しい心理戦に加え、故バルセロナ監督ティト・ビラノバの目を突いた悪名高いタッチラインでの衝突についても、フリックに念を押した。
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「一言もない！」
このカードの暗い歴史について説明を受けた後、バルセロナはフリックに対し、自身の指揮官としての相手について明確な指示を出した。報道によれば、首脳陣からの指令は絶対的なものだったという。「モウリーニョやレアル・マドリーについては一言も話すな」
フリックはこの命令を厳格に守っている。モウリーニョがすでに早い段階でけん制球を放っている中でも、その姿勢は変わらない。ポルトガル人指揮官は公の場でネグレイラ事件の進行中の件に言及する一方で、フリックとスポーツディレクターのデコが行ってきた仕事を称賛している。
バルセロナのリーグ開幕戦エルチェ戦を前に、モウリーニョの就任について問われたフリックは、即座にその質問を打ち切った。ぶっきらぼうにこう答えた。「明日対戦するのはレアル・マドリーか？ ならエルチェについて聞いてくれ」
平穏を維持すること
カンプ・ノウの首脳陣による戦略は、モウリーニョが公の場での確執をあおるために必要とする勢いを与えないことにある。応戦を避けることで、バルセロナは注目をピッチ上にしっかりと向けたままにし、不要な外部からのプレッシャーからロッカールームを守ろうとしている。
モウリーニョの現在のアプローチは、前回の在任時と比べればやや対立色が薄いと受け止められているものの、バルセロナはこのポルトガル人指揮官の心理戦を依然として強く警戒している。宿敵を不安定化させる好機があると感じれば、このベテラン指揮官が好戦的なやり方に容易に戻る可能性があるとみている。
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究極の試練が近づく
フリックの外交的な決意は、10月25日にバルセロナが今季最初のエル・クラシコでレアル・マドリーをホームに迎える際、最も厳しい試練に直面することになる。カンプ・ノウでの大一番は、このドイツ人指揮官にモウリーニョと歴史的なライバル関係を巡る疑問に、ついに真正面から向き合うことを強いるはずだ。
この一戦を巡ってメディアが大騒ぎするのは避けられないが、フリックは慎重なアプローチを維持するとみられている。最大の課題は、試合前の記者会見を乗り切りつつ、マドリー陣営に利用されかねないコメントを一切出さないことであり、チームの意識をラ・リーガの重要な勝ち点3獲得だけに完全に向けさせることにある。
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