「ひどく外してしまった！」――リオネル・メッシはオーストリア戦で予想外のPK失敗に「激怒」したが、アルゼンチン代表キャプテンはすぐに立ち直り、ワールドカップ通算得点記録を更新した。

ワールドカップ通算17、18ゴール目を決めたメッシは、ミロスラフ・クローゼを抜いてサッカー史の頂点に立った。彼の決定力がアルゼンチンをグループJ首位に導き、最終戦を控えるチームへのプレッシャーを和らげた。

歴史的記録を達成しても謙虚な姿勢は崩さない。彼は「どの試合にも勝つのが我々の目標だ。 我々はアルゼンチンだ。どの相手にも勝つつもりだ。簡単ではないが、ピッチで結果を出すしかない。今日はその目標を達成した。ボールを長く保持するのは消耗が大きい。相手は我々を苦しめなかったが、接戦でペースも速かった。

「試合の展開、特に勝利には満足している。6ポイントを取れた。ベスト32進出は最初の目標だった。しかも1位通過だ。

「最初の目標を達成できたので、今週は少しリラックスできるだろう。次の試合についてはまだ考えていない。もちろん、私はこれを特別な体験だと感じている。いつも通り、プレーすること、ピッチで過ごす時間を楽しんでいる。」