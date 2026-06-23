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「ひどく外してしまった！」――リオネル・メッシはオーストリア戦で予想外のPK失敗に「激怒」したが、アルゼンチン代表キャプテンはすぐに立ち直り、ワールドカップ通算得点記録を更新した。
タリスマン、PK戦の悔しさを乗り越える
前回王者は、キャプテンが8分にPKをポストの外に外す珍ミス despite、テキサスでの試合で決勝トーナメント進出を決めた。これはメッシにとって大会史上3度目となるPK戦以外のPK失敗だったが、彼はすぐに挽回。前半終了前に先制し、後半アディショナルタイムにも冷静に追加点。今大会2試合で計5得点を挙げた。
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キャプテン、シュート外しに激怒
チームの要であるこのプレイメーカーは、12ヤードからのPKを失敗し悔しさを募らせたが、その後チームメイトを鼓舞した。
メッシは「PKを外して一瞬怒ったが、ひどいキックだった。それでも勝ち点3を取れたのが一番大事だ。
「勝つことは予定通りだった。ワールドカップなので簡単ではないと分かっていた。どの試合も厳しく、誰も簡単に譲らない。相手は我々を苦しめなかったが、試合は混戦となり、激しい展開でプレーしにくかった。相手は速いペースで来たが、重要なのは勝ち点だ。」
歴史的な快挙が勝利を飾る
ワールドカップ通算17、18ゴール目を決めたメッシは、ミロスラフ・クローゼを抜いてサッカー史の頂点に立った。彼の決定力がアルゼンチンをグループJ首位に導き、最終戦を控えるチームへのプレッシャーを和らげた。
歴史的記録を達成しても謙虚な姿勢は崩さない。彼は「どの試合にも勝つのが我々の目標だ。 我々はアルゼンチンだ。どの相手にも勝つつもりだ。簡単ではないが、ピッチで結果を出すしかない。今日はその目標を達成した。ボールを長く保持するのは消耗が大きい。相手は我々を苦しめなかったが、接戦でペースも速かった。
「試合の展開、特に勝利には満足している。6ポイントを取れた。ベスト32進出は最初の目標だった。しかも1位通過だ。
「最初の目標を達成できたので、今週は少しリラックスできるだろう。次の試合についてはまだ考えていない。もちろん、私はこれを特別な体験だと感じている。いつも通り、プレーすること、ピッチで過ごす時間を楽しんでいる。」
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ノックアウトの準備は早い段階から始まる
リオネル・スカローニ監督率いるチームは土曜のヨルダン戦でグループステージを締めくくる。大会無敗記録保持を狙い、すでに決勝トーナメント進出を決めたため、コーチ陣は主力選手を回転させ、ノックアウトステージへ体力を温存できる。
次はグループHの2位との32強戦で、その先にはスペインとの早期決戦の可能性もある。