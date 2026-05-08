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「ひどい質問だ」ACミランと米国代表のプリシッチは、ワールドカップを前に2026年からの得点不足を「気にしていない」
国の顔
2026年ワールドカップ共催を控える米国で、プリシッチは代表の顔として注目されている。彼は最近『タイム』誌の表紙を飾り、欧州で活躍する米国人選手としての先駆的地位を示した。一方で、ACミランでの決定力低下を理由に厳しい批判も受けている。
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不振を振り払う
今年、クラブも代表も得点がなく、2026年の不振をどう乗り切るつもりかと『タイム』誌に問われたプリシッチは、ぶっきらぼうに答えた。得点不振は気にならないとし、夏の大会へ自信があると主張した。「得点するつもりだ。くだらない質問だ。気にしてないよ」
雑音を消す
昨年6月のゴールドカップ代表から外された経験など、過去の挫折を振り返り、プリシッチは現在の得点不足がなぜこれほど苛立たしいかを語った。彼はこう話した。「あの時は辛かった。いつもならプレーで批判を黙らせられるのに。キャリアを通じてそうしてきた。でも今はオフシーズンで、みんなが俺の話をしても、さっさとゴールを決めて黙らせるわけにいかないんだ。
ゴールへ突進し、チャンスを作る。それが僕がサッカーをする理由だ。守備や走力も大切だが、僕を熱くするのは得点を生み、ゴールを決め、試合を決める瞬間だ。」
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世界的な栄光を夢見て
アメリカ代表は6月12日、ソフィ・スタジアムでパラグアイとワールドカップ初戦を迎える。ホームの試合ではプリシッチがチームを率いる。27歳のプリシッチは大会結果について具体的な公約は避けているが、子供時代の信念を持ち続けることが重要だと強調する。「そういうやり方は僕には合わないんだ。 でも夜ベッドでトロフィーを掲げる想像はできる。子供の頃から続けてきたし、やめない。信じなきゃ。信じない理由なんてない」