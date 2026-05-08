「ひどい質問だ」ACミランと米国代表のプリシッチは、ワールドカップを前に2026年からの得点不足を「気にしていない」

昨年6月のゴールドカップ代表から外された経験など、過去の挫折を振り返り、プリシッチは現在の得点不足がなぜこれほど苛立たしいかを語った。彼はこう話した。「あの時は辛かった。いつもならプレーで批判を黙らせられるのに。キャリアを通じてそうしてきた。でも今はオフシーズンで、みんなが俺の話をしても、さっさとゴールを決めて黙らせるわけにいかないんだ。

ゴールへ突進し、チャンスを作る。それが僕がサッカーをする理由だ。守備や走力も大切だが、僕を熱くするのは得点を生み、ゴールを決め、試合を決める瞬間だ。」