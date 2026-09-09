サールは新指揮官ピエール・サージュの下で出場しておらず、鼠径部の問題で足止めされている。その間に多くの関係も悪化している。今や1月の移籍市場で再びどこかが獲得に動くことを、必死に期待しているのだろうか。

その質問を受けたモリソンは、Freebets.comの協力による取材で、betting sites reviewsの提供元として発言し、不運な騒動についてGOALにこう語った。「何が起きているのか分からない。自分は本当にケガをしているのだと思っていたからだ。そして監督もケガをしていると言っていたと思う。彼は別メニューでトレーニングしている。チームと一緒に練習する準備はまだ整っていない。

「気持ちは分かる。リヴァプールが獲得に来れば、移籍したいと思うものだ。ただ、やり方は正しくあるべきだ。結局はいずれ移籍のチャンスは来る。自分はずっとそう言ってきた。そして彼がケガをしているのか、していないのかは分からない。だから現時点では、パレスは彼がケガをしていると言っている。自分はクラブに知り合いがいるから、パレスの言うことを信じる。彼はケガをしている。別メニューで練習している。だから様子を見るしかない。

「もし彼が移籍を望んでいるから練習していない、と人々が考えているなら、確かに移籍が実現しなかったことには失望しているだろう。ただ、マルク・グエイも何度も移籍できなかったことがあった。［エベレチ］エゼも移籍できなかった。最終的には移籍はできる。状況への対処の仕方を変えるべきだ。

「そして一つ確かなのは、会長は間違いなくその移籍を認めるということだ。ただ、オファーがあまりにも遅い時期に届いたから、会長としてはクラブの得点王を手放し、プレミアリーグ残留へかろうじて踏みとどまっているクラブを宙づりの状態にするわけにはいかない。クラブは自分たちを守らなければならない。

「だから、もし誰かがリヴァプールへ移籍したいと思っているなら、ただ座って待っているわけにはいかない。なぜならリヴァプールは『では、もっと若い選手である［ヤンクバ］ミンテを獲得しよう』となるかもしれないからだ。彼のリヴァプール移籍は実現しないかもしれない。彼がすべきなのは、パレスで万全の状態に戻り、ゴールを決め、そして人々に証明することだ。そうすれば1月に、すべてがうまくいけば、その移籍を手にするかもしれない」