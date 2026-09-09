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「ひどい助言を受けている」 イスマイラ・サールとジャン＝フィリップ・マテタを巡る一連の騒動に、リヴァプール移籍の噂と奇妙な契約主張を受けて、クリスタル・パレスのレジェンド、クリントン・モリソンが困惑
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サールはリヴァプール移籍報道の中、トレーニング参加を拒否したと報じられている
かつてワトフォードで注目を集めたサールは、マルセイユへの1シーズンの在籍を経て、2024年にイングランドサッカーへ復帰した。前季は公式戦全体で21ゴールを記録し、クリスタル・パレスはFAカップ、コミュニティ・シールドに続いてカンファレンスリーグのトロフィーも加えた。
28歳のウインガーは2026年ワールドカップでセネガル代表の一員として得点を挙げ、その評価は急上昇。高額移籍金でアンフィールドへ移る可能性が取り沙汰されるまでになった。サール本人もその移籍を望んでおり、パレスがオファーを受け入れるのを待つ間、ある時点ではトレーニング参加を拒否したとも報じられた。しかし、合意に達することはなかった。
セルハースト・パークでのサールを巡る騒動は、どのような展開を見せるのか。
サールは新指揮官ピエール・サージュの下で出場しておらず、鼠径部の問題で足止めされている。その間に多くの関係も悪化している。今や1月の移籍市場で再びどこかが獲得に動くことを、必死に期待しているのだろうか。
その質問を受けたモリソンは、Freebets.comの協力による取材で、betting sites reviewsの提供元として発言し、不運な騒動についてGOALにこう語った。「何が起きているのか分からない。自分は本当にケガをしているのだと思っていたからだ。そして監督もケガをしていると言っていたと思う。彼は別メニューでトレーニングしている。チームと一緒に練習する準備はまだ整っていない。
「気持ちは分かる。リヴァプールが獲得に来れば、移籍したいと思うものだ。ただ、やり方は正しくあるべきだ。結局はいずれ移籍のチャンスは来る。自分はずっとそう言ってきた。そして彼がケガをしているのか、していないのかは分からない。だから現時点では、パレスは彼がケガをしていると言っている。自分はクラブに知り合いがいるから、パレスの言うことを信じる。彼はケガをしている。別メニューで練習している。だから様子を見るしかない。
「もし彼が移籍を望んでいるから練習していない、と人々が考えているなら、確かに移籍が実現しなかったことには失望しているだろう。ただ、マルク・グエイも何度も移籍できなかったことがあった。［エベレチ］エゼも移籍できなかった。最終的には移籍はできる。状況への対処の仕方を変えるべきだ。
「そして一つ確かなのは、会長は間違いなくその移籍を認めるということだ。ただ、オファーがあまりにも遅い時期に届いたから、会長としてはクラブの得点王を手放し、プレミアリーグ残留へかろうじて踏みとどまっているクラブを宙づりの状態にするわけにはいかない。クラブは自分たちを守らなければならない。
「だから、もし誰かがリヴァプールへ移籍したいと思っているなら、ただ座って待っているわけにはいかない。なぜならリヴァプールは『では、もっと若い選手である［ヤンクバ］ミンテを獲得しよう』となるかもしれないからだ。彼のリヴァプール移籍は実現しないかもしれない。彼がすべきなのは、パレスで万全の状態に戻り、ゴールを決め、そして人々に証明することだ。そうすれば1月に、すべてがうまくいけば、その移籍を手にするかもしれない」
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リヴァプールは1月の移籍市場でサールの獲得を検討すべきか？
ブライトンのウインガー、ミンテへの関心を引き続き強く持っているリヴァプールは、この夏、1億2300万ポンド（1億6700万ドル）のチャンピオンズリーグ優勝メンバーであるブラッドリー・バルコラに加え、有望なスペイン人のビクトル・ムニョスも陣容に加えた。さらにコーディ・ガクポを引き留め、18歳の逸材リオ・ングモハに継続的な出場機会を与えることも期待している。
そうした状況をすべて踏まえても、年明けの時点でなおサールに目を向けるのだろうか。モリソンは次のように付け加えた。「彼らが右サイドの選手を求めているのは知っている。そして第一候補はミンテだった。だがブライトンはそれを拒んだ。6500万ポンドを提示したんだ。
「サールがあそこへの移籍を望んでいるのも分かる。理解できるよ。だってリヴァプール・フットボールクラブだからね。誰だってリヴァプールには行きたいはずだ。ただ、移籍は今のところ実現していない。だから一番いいのは、気持ちを切り替えて、コンディションを整え、今季のパレスの好成績に大きく貢献することだ」
マテタ、契約最終年は無効だと主張
セルハースト・パークで歓迎されない見出しを数多く生んでいるもう1人の著名なスターが、屈強な前線のマテタである。1月にセリエAの強豪ACミラン加入に迫っていたフランス代表は、契約で行使された12カ月の延長オプションは無効だと主張している。
このやや奇妙な状況について問われたモリソンは、こう続けた。「JPについては理解できない。私は彼のことを本当によく知っている。だから不思議なんだ。彼はひどい助言を受けているように感じる。それだけのことだ。彼はいい人だよ。私はJPをとても高く評価している。そして、彼は良くない助言を受けていると感じている。
「ただ、JPについて1つあるのは、彼は今けがをしているということだ。1週間か2週間で戻ってくるはずだ。戻ってきたら、あのクラブのために全力を尽くすだろう。昨季もそうだったように、退団するだろうという騒ぎがかなりあって、ACミランに行けたかもしれなかった。もちろん、メディカルのことで実現しなかった。でも戻ってきて、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝でゴールを決めた。
「だから今、パレスのファンがおそらくいら立っている2人の選手は、サールとマテタだろう。ただ、それでも私は、彼らが戻ってくればクラブに大きな影響をもたらす2人の選手だと思っている」
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マテタとサールはともに新たな挑戦に前向きだ
マテタは2021年1月にクラブへ加入して以降、パレスで203試合に出場して62ゴールを記録している。現在29歳で、自身にはもう一度のビッグムーブ、そして新たな挑戦の機会が残されていると考えているはずだ。
同じことはサールにも言える。サールは自身の好調な時期を最大限に生かす必要があるが、提示される条件がクラブにとって適切でなければ、パレスが圧力に屈することはない。2027年の移籍市場が何をもたらすかは、まだ分からない。
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