ZUMA Press Wire
翻訳者：
「ひどいピッチが原因だ！」 キリアン・エムバペがフランス代表キャンプを早期離脱した理由。ジネディーヌ・ジダンはベルギー戦へ変更を検討か
エムバペの負傷離脱を受け、ジダンがフランス代表のローテーションを準備へ
『L'Equipe』によると、フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、月曜夜にキング・ボードゥアン・スタジアムで行われるベルギー戦のUEFAネーションズリーグに向け、戦術面で入れ替えを行う構えだ。フランスは主将キリアン・エムバペが金曜日にイズミットで行われたトルコ戦の1-0勝利で決勝点を挙げた際に左ひざを負傷したため、22人に減ったスカッドでブリュッセル入りした。
エムバペはベルギーへチームに帯同せず、メディカルチェックを受けるため直接レアル・マドリーへ戻った。
ジダン監督は追加招集を見送り、既存の戦力を信頼することを選んだ。
- Anadolu Agency
トルコでの主将の膝負傷はピッチをめぐる論争が原因とされた
エムバペが負傷したイズミットのコジャエリ・スタジアムのピッチ状態をめぐっては、フランス代表内で不満が表面化していた。『レキップ』によると、メディカルスタッフは劣悪なピッチ状態を主な要因の一つとして挙げており、それによって主将が足を滑らせ、その後に膝をひねった可能性があるとしている。
メディカルチームは、エムバペがレアル・マドリーで直ちにリハビリを開始するため、スペインへ戻ることを許可した。
ジダンは現在、ブリュッセル遠征に向けて前線の再編に注力している。
カマヴィンガと新たなデビュー組が先発入りへ
ジダンは、クラブレベルで指導したことはないものの高く評価しているレアル・マドリーMFエドゥアルド・カマヴィンガに信頼を託す考えだ。カマヴィンガはクレールフォンテーヌで「レンヌ・ギャング」とともにトレーニング後のドリルに参加し、グループ内の高い活気を維持していた。
インテルのウイングバックアンディ・ディウフは左SBで起用される可能性があり、ルーカス・ダ・クーニャは守備的MFの先発候補となっている。
ジダンは、金曜日にスタッド・ド・フランスで行われるイタリア戦を前に、チームの選手層を見極めたい考えだ。
- PS Images
フランス代表、ネーションズリーグの勢い維持へブリュッセルでの勝利を狙う
フランスは、月曜日20時45分のブリュッセルでのキックオフを前に、ユニオン・サン＝ジロワーズのトレーニング施設で非公開の最終調整を行った。ベルギー戦で好結果を収めれば、ジダン監督率いるチームはグループAで順調な歩みを維持できる。
ベルギーはローマでイタリアに敗れた後、ホームでの早期立て直しを目指す。
フランスは10月2日にパリでイタリアを迎える前に、勝ち点3の確保を狙う。
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