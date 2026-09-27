『L'Equipe』によると、フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、月曜夜にキング・ボードゥアン・スタジアムで行われるベルギー戦のUEFAネーションズリーグに向け、戦術面で入れ替えを行う構えだ。フランスは主将キリアン・エムバペが金曜日にイズミットで行われたトルコ戦の1-0勝利で決勝点を挙げた際に左ひざを負傷したため、22人に減ったスカッドでブリュッセル入りした。

エムバペはベルギーへチームに帯同せず、メディカルチェックを受けるため直接レアル・マドリーへ戻った。

ジダン監督は追加招集を見送り、既存の戦力を信頼することを選んだ。