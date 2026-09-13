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「ひどいパフォーマンスだった」。アリソン・ベッカーがフラムとの消化不良の引き分け後、リヴァプールのメンタリティーに疑問を呈す
アンフィールドでメンタリティへの懸念
リヴァプールは土曜日、3連勝を目指していたが、フラムと悔しいドローに終わり、その歩みは止められた。クリーンシートは達成したものの、アリソンは決して満足しておらず、勝ち点を落とした最大の理由としてメンタル面の鋭さの欠如を挙げた。GKはチームの課題について率直に語り、全体としてのパフォーマンスがクラブに求められる基準を大きく下回っていたと認めた。
結果、そしてスコアレスドローの中での自身の役割を振り返り、アリソンは次のように語った。「常にチームを助けられる準備ができていることは重要だ。だが、チームとして良くないパフォーマンスだったし、いくつかの場面では自分自身もそうだった。全体として、僕たちは良いプレーができなかった。やろうとした多くのことを、うまくできなかった。相手に対してもうまくプレッシャーをかけられなかった」
「もちろん、水曜の夜に試合をして土曜の夕方にも戦い、さらに火曜にも次の試合があるのは大きなチャレンジだ。でも、それをやり抜くための正しいメンタリティーを持たなければならないし、今日はそれができていなかったと思う」
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戦術的な苦戦とプレスの失敗
この試合では、プレッシャー下でも落ち着いていた組織的なフラムを相手に、リバプールはなかなか守備を崩せなかった。アリソンは、チームが戦術プランを効果的に遂行できなかったことで、フラムに自信を与えてしまったと指摘した。特にボール保持時のリスクの取り方が懸念材料で、前半にはリバプールが自陣深くでボールを失い、あわやフラムにゴールを献上しかける場面もあった。
「プレーしようとするチームは、時にリスクを負うものだ。思い描いた通りにいかないこともある。完璧なパスではないのかもしれないし、リスクが大きすぎるのかもしれない。でも、その後に何をするかが重要で、適応しなければならない。試合に向けて準備してきたことがうまくいかなかった時、それが直面する課題になる。次にボールを持った瞬間に何をするのか、ということだ。非常に組織された、ハイプレスをかけてくる相手に対して、できる限りベストを尽くそうとしたことは、自分にとってもチームにとっても重要だった」とアリソンは説明した。
「相手はボールを持てば質があり、ボール扱いにも慣れている。こちらは相手に楽にボールを持たせないようにしようとしたが、相手には相手の良さがある。そして、自分たちは期待していたほど、多くのチャンスを作れなかったし、作れたはずでもあった。次の試合では、そこをもっと改善しなければならない」
過密日程への対応
このスコアレスドローは、アトレティコ・マドリーとの激闘を制してからわずか数日後の出来事であり、チームが疲労の影響を感じ始めているのではないかとの疑問を呼んだ。アリソンは、トップレベルのフットボールが身体に与える負担を認めつつも、アンフィールドでの精彩を欠いたパフォーマンスを日程のせいにはしなかった。今季、リバプールが主要タイトル争いに加わるためには、複数の大会を通じて安定して戦う回復力を身につけなければならないと強調した。
「消耗はする。だが、できる限りベストな形で回復した。これは、すべての大会を戦うビッグクラブにとっての挑戦だ。今季、何か特別なことを成し遂げたいなら、それに対処しなければならない。水曜の夜に大一番を戦い、土曜にまた試合があり、その次の火曜にもまたあって、さらに日曜にもある。それが僕たちの望んでいることだ。でも、正しいメンタリティーを持たなければならない。この日の午後に僕たちが見せたものを見る限り、それができていなかったと思う。自分たちの内側にはそれがある。ただ、それを表に出す必要がある」と同選手は述べた。
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アンドニ・イラオラの下での生活への適応
その失点にもかかわらず、アリソンはイラオラ体制の下で進んでいる前進について前向きに語った。新たなコーチングスタッフへの移行はまだ進行中の作業だが、このGKは将来の成功に向けた土台が築かれつつあると確信している。ただし、今季の高い目標を達成したいのであれば、リヴァプールは勝ち点を落とす余裕はないとも警鐘を鳴らした。
「簡単ではない。それもまた、監督が代わる時にはチャレンジになることの一つだ。でも、彼は本当にうまくやっているし、いろいろな面で僕たちを助けてくれている。日々の部分でも、できる限りベストな形でチームを準備してくれている。彼のスタッフも同様にみんなを助けてくれているし、僕たちには良い環境がある。トレーニンググラウンドの雰囲気もいい。新加入選手のことでも、僕たちのスカッドにあるクオリティーのことでも、みんなが興奮している」とアリソンは語った。
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