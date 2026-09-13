リヴァプールは土曜日、3連勝を目指していたが、フラムと悔しいドローに終わり、その歩みは止められた。クリーンシートは達成したものの、アリソンは決して満足しておらず、勝ち点を落とした最大の理由としてメンタル面の鋭さの欠如を挙げた。GKはチームの課題について率直に語り、全体としてのパフォーマンスがクラブに求められる基準を大きく下回っていたと認めた。

結果、そしてスコアレスドローの中での自身の役割を振り返り、アリソンは次のように語った。「常にチームを助けられる準備ができていることは重要だ。だが、チームとして良くないパフォーマンスだったし、いくつかの場面では自分自身もそうだった。全体として、僕たちは良いプレーができなかった。やろうとした多くのことを、うまくできなかった。相手に対してもうまくプレッシャーをかけられなかった」

「もちろん、水曜の夜に試合をして土曜の夕方にも戦い、さらに火曜にも次の試合があるのは大きなチャレンジだ。でも、それをやり抜くための正しいメンタリティーを持たなければならないし、今日はそれができていなかったと思う」