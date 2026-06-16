ひとまず大きな赤字事業だ：BVBが売却候補選手を破格の安値で放出

この売却でBVBは当面、大きな損失を出す。獲得にはRSCアンデルレヒトに1300万ユーロを支払ったからだ。ドルトムントでの3年間、デュランヴィルは怪我に悩まされ、昨季後半はFCバーゼルにレンタル移籍していた。

昨季は17試合で2ゴール1アシストを記録したが、トップチームでの出場は通算27試合（1ゴール1アシスト）にとどまった。

結果として、苦い3年間の一章が幕を閉じた。加入時、BVBや関係者は彼が将来のスーパースターになると期待していただけに、悔しい結末となった。