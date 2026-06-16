スカイ報道によると、デュランヴィルのリヨン移籍が正式に決定。基本移籍金はわずか550万ユーロで、最大300万ユーロのボーナスが付く。ドルトムントは再売却時の利益20％を受け取る権利を確保した。
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ひとまず大きな赤字事業だ：BVBが売却候補選手を破格の安値で放出
この売却でBVBは当面、大きな損失を出す。獲得にはRSCアンデルレヒトに1300万ユーロを支払ったからだ。ドルトムントでの3年間、デュランヴィルは怪我に悩まされ、昨季後半はFCバーゼルにレンタル移籍していた。
昨季は17試合で2ゴール1アシストを記録したが、トップチームでの出場は通算27試合（1ゴール1アシスト）にとどまった。
結果として、苦い3年間の一章が幕を閉じた。加入時、BVBや関係者は彼が将来のスーパースターになると期待していただけに、悔しい結末となった。
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BVBのスター、デュランヴィル？ヴィンセント・コンパニは確信していた。
「彼が15、16歳のとき、アンデルレヒトで一緒に仕事ができる幸運に恵まれました。16歳になったばかりの彼をクラブ・ブルージュ戦でデビューさせました。私たちはすぐに彼の影響力を認識しました。彼は試合の流れを変えたのです。この年齢でそんなことができるのは非常に稀です」と、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は2年前、デュランヴィルについて語りました。
2023年1月には「バロンドールを取れる才能がある」と断言。候補を挙げた後、真剣な表情でこう付け加えた。「もう一人、紹介しよう。デュランヴィルだ。プレッシャーはかけないよ」
だがドルトムントでは期待通りの結果を残せず、現在は新天地を求める準備をしている。
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BVBはコール・キャンベルも放出する可能性がある。
コール・キャンベルにも似た状況が訪れそうだ。スカイスポーツによると、セルティックは昨季ホッフェンハイムへレンタルされたこのアメリカ人選手に関心を示し、すでに初期交渉を行っているという。
ドルトムントは、チームでの将来性が低いと判断したキャンベルの放出に前向きだ。昨季後半戦にホッフェンハイムへレンタルされたが、出場機会は限られ、結果を残せなかった。 TSGは750万ユーロの買い取りオプションを行使せず、キャンベルは今夏ドルトムントに復帰した。
ホッフェンハイムでは5試合74分出場したが、得点もアシストもなかった。