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ひとつの時代が終わる。感極まったリオネル・メッシが涙、レジェンドが代表キャリアに終止符を打つ
伝説的主将、代表での章に幕を下ろす
リオネル・メッシは火曜日の夜、アルゼンチンのフル代表として20年以上にわたってプレーした特別な代表キャリアに終止符を打った。39歳のFWはモヌメンタル・スタジアムで行われたベナン戦の3-0の勝利で最後のゴールを決め、207試合出場125得点を記録した歩みに幕を下ろした。
この歴史的な出場は、母国のサポーターの前で戦う最後の試合となった。
その代表キャリアは、アルゼンチン代表の歴代最多得点者かつ最多出場者として締めくくられた。
- AFP
主将が感動的な別れのメッセージを送る
試合終了の笛が鳴った後、涙を浮かべたメッシはマイクを握り、満員のスタジアムに向けて言葉を送り、自身の歩みを振り返った。「今日は何かを言うのがとても難しい。いろいろな感情がある。まず思い浮かぶのは父だ」と、メッシはサポーターに語った。「自分にできるのは感謝を伝えることだけだ。最悪の時でさえ、戦うことをやめず、最後まで抗い、すべてを出し尽くすことをやめなかった」
世界王者は、自身の人生を通じて祖国を代表することが何を意味してきたのかについても振り返った。
「アルゼンチン代表でプレーすることは、君に起こり得る最高のことだ」とメッシは続けた。「それは自分の人生で起きた最高のことだった」
勝利と忍耐を振り返って
メッシは、アルゼンチン全土のサポーターと築いてきた特別なつながりを強調し、とりわけ2022年のカタール・ワールドカップ制覇後の結びつきに言及した。「優勝後に再びここでプレーした時、キャリアの中でも最高の瞬間のひとつを経験した」と同選手は述べた。「幸運にも国中を回ることができたし、皆さんはいつもスタジアムを満員にしてくれた。自分のそばにいたすべてのチームメートが、このユニフォームのために常に全力を尽くしてくれたことは間違いない」
また、最後のワールドカップ周期におけるフィジカル面の負荷についても触れ、北米でのチームの戦いぶりを擁護した。
「イングランド戦は、我々にとって非常に厳しい試合だった」とメッシは説明した。
- Sports Press Photo
元主将が今後の結束を呼びかける
支える立場に回る準備を進める中、メッシは来るべき移行期において代表チームを守ってほしいとサポーターに呼びかけた。「代表チームに別れを告げる。みんなのことが恋しくなるだろう。でも今度は、あちら側にいるのが僕の番だ」とメッシは締めくくった。
「常に一つでいよう。これから難しい時期が来る。大きな変化がある時にはいつもそうだ。でも、僕たちはみんな団結しなければならない。代表チームの悪口を言う人たちが出てくるだろうし、僕たちはそれを守らなければならない」
アルゼンチンは今後、象徴的なキャプテンを欠いたまま次の試合に臨むことになる。
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