リオネル・メッシは火曜日の夜、アルゼンチンのフル代表として20年以上にわたってプレーした特別な代表キャリアに終止符を打った。39歳のFWはモヌメンタル・スタジアムで行われたベナン戦の3-0の勝利で最後のゴールを決め、207試合出場125得点を記録した歩みに幕を下ろした。

この歴史的な出場は、母国のサポーターの前で戦う最後の試合となった。

その代表キャリアは、アルゼンチン代表の歴代最多得点者かつ最多出場者として締めくくられた。