「コートジボワールの皆さん、北から南、中央から西へ」とディディエ・ドログバは語り始めた。その口調は選手というより大統領のようだ。「私たちは今日、コートジボワール全員が共に暮らし、ワールドカップ予選突破という一つの目標に向かって戦えることを証明しました」
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「ひざまずいて懇願します」：内戦を食い止めたチェルシーのスター選手
2005年10月8日、スーダンで3－1で勝ち、カメルーンが敗れたことでコートジボワールは初出場を決めた。ドログバはそれだけでなく、平和も訪れと願った。 当時、コートジボワールは3年間にわたる内戦中だった。南部は軍が支配しキリスト教徒が多く比較的豊かだったのに対し、北部はイスラム教徒が多数を占める反政府勢力の拠点だった。
「今、私たちはひざまずいて訴えます」とドログバは言い、選手全員がひざまずいた。「互いに許し合いましょう！武器を捨て、選挙を行い、国を再建しましょう。」 そして彼はチームメイトとともに歌い、踊り始めた。
当時27歳のチェルシーFWは国で最も有名で、すべての人々が耳を傾けた。この訴え直後、両陣営は停戦合意に達したが、選挙実施には至らなかった。
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ディディエ・ドログバは、反政府勢力の拠点で代表チームの一員としてプレーしている。
ドイツW杯では優勝候補のコートジボワールがアルゼンチン、オランダ、セルビア・モンテネグロと同組となり、早期敗退した。 同年開催のアフリカネイションズカップでは決勝に進出したが、PK戦の末エジプトに敗れた。それでもチェルシーでの活躍が評価され、ドログバは2007年3月1日に2006年のアフリカ年間最優秀選手に贈られるゴールデンボール賞を受賞。その3日後、政府と反政府勢力は停戦合意に達した。
3月末、同族のグバグボ大統領はドログバを官邸に招いた。ドログバはトロフィーを誇らしげに示し、反政府勢力の拠点ブアケでも披露したいと申し出た。 「このトロフィーは国全体のものだ」と宣言した。 翌日ドログバはブアケを訪問し、反政府指導者ギヨーム・ソロと会談。トロフィーを披露し、ブアケで国際試合を開催すると約束した。
2007年6月、代表は同地でアフリカネイションズカップ予選を行い、マダガスカルを5－0で下した。 だが大統領がブアケへ行ったのはサッカーのためではなく、同じスタジアムでソロと武器を焼却し、内戦終結を宣言するためだった。
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「ピッチの上では別人になる」：ディディエ・ドログバの二面性
ドログバは1978年、コートジボワール南部アビジャンで生まれた。 5歳でフランスへ渡り、叔父ミシェル・ゴバの下で育つ。ゴバは2部リーグでプレーし、ドログバはユースチームで腕を磨いた。8歳で一時帰国するも、11歳で再渡仏し、定住を決意する。
21歳でル・マン（2部）でデビューし、23歳でEAギンガム（1部）へ。マルセイユで1年過ごし、26歳でチェルシーへ移籍した。 優雅さと力強さを兼備するストライカーは、チェルシーでプレミアリーグ4度、2012年にはチャンピオンズリーグを制した。バイエルンとの決勝では劣勢ながら後半終了間際にヘディングで同点とし、延長を経てPK戦で決勝点をマークした。
ジョゼ・モウリーニョの下、チェルシーは“悪役”のイメージを確立。ドログバはその象徴だった。モウリーニョは「戦いに連れていくならディディエを選ぶ」と語っている。 キャリアを通じて7度の退場処分を受けた。2008年のCL決勝ではネマニャ・ヴィディッチへの肘打ちで退場している。 2009年のバルセロナとの準決勝では、主審トム・ヘニング・オーブレボーに暴言を吐き3試合の出場停止。オーブレボーには殺害予告が届いた。ドログバは「試合中は別人のようになり、自分でも自分だと気づかないことがある」と語る。ピッチでは荒々しく、ピッチを離れると平和の使者だ。
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ディディエ・ドログバが「真実和解委員会」に参加している。
2007年のコートジボワール停戦は2010年大統領選まで続いた。選挙では北部出身のアラサン・ワッタラが現職グバグボを破ったが、グバグボは敗北を認めず、内戦が再燃した。 内戦が再燃する中、直前に『タイム』誌が「世界で最も影響力のある100人」に選んだドログバはこう訴えた。「すべての人々に暴力をやめ、責任ある民主主義を取り戻そう」。
数か月後、バグボは逮捕され、現在も政権を握るウアッタラが大統領として就任宣誓を行った。選挙をめぐる事件の解明と平和の確保に向け、11名からなる「真実和解委員会」が設立され、ドログバも参加した。 ドログバはその後も財団を通じて慈善活動に励み、多額の寄付を続けてきた。中国、トルコ、米国でプレーし、2018年にコートジボワール代表最多得点記録保持者として現役を引退した。
政治へ進まなかった理由を問われた際、「今、私が話せば誰もが耳を傾けてくれる」と語った。 「特定の政党を支持すれば、耳を傾けてくれるのは半分に減るだろう」。政治家にならなかったからこそ、ドログバはコートジボワールにとってかけがえのない存在だ。長年の代表チームメイト、ジェフロワ・セレ・ディエの言葉がそれを裏付ける。「ディディエ・ドログバは、大統領よりもうちにとって重要な人物だ」。
ディディエ・ドログバ：プロサッカー選手としての経歴
期間 クラブ 試合 得点 1998–2002年 FCル・マン 71 15 2002年～2003年 EAギンガン 50 24 2003年～2004年 オリンピック・マルセイユ 55 32 2004-2012年 チェルシーFC 341 157 2012年～2013年 上海申花 11 8 2013年～2014年 ガラタサライ・イスタンブール 53 20 2014年～2015年 チェルシーFC 40 7 2015–2017 CFモンレアル CFモントリオール 41 23 2017年～2018年 フェニックス・ライジングFC 26 16