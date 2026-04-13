「ひざまずいて懇願します」：チェルシーのレジェンド、ディディエ・ドログバが内戦を止めた経緯

2005年10月8日、スーダンで3－1で勝ち、カメルーンが敗れたことでコートジボワールは初出場を決めた。ドログバはさらに平和を願った。 当時、コートジボワールは3年間にわたる内戦中だった。南部は軍が支配しキリスト教徒が多く比較的豊かだったのに対し、北部ではイスラム教徒が多数を占める反政府勢力が活動していた。

「今、私たちはひざまずいて訴えます」とドログバは言い、チームメイトとともにひざまずいた。「互いに許し合いましょう！武器を捨て、選挙を行い、国を再建しましょう。」 そして彼はチームメイトとともに歌い、踊り始めた。

当時27歳のチェルシーFWは国で最も有名で、すべての人々が耳を傾けた。この訴え直後、両陣営は停戦合意に達したが、選挙は実現せず、和平は脆くも崩れ去った。