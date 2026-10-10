指揮官は、そのMFの存在がチーム全体に恩恵をもたらしている理由について、単に技術力が高いからではなく、ピッチ上での献身的な姿勢によるものだと説明した。アロンソは、カイセドがチェルシーの中盤をつなぎ合わせる接着剤のような存在だと考えている。さらに指揮官は、このエクアドル代表が先発メンバーに極めて重要なバランスをもたらしていると指摘した一方で、スタンフォード・ブリッジの新体制下でこの選手はなおキャリアの成長段階にあるとも強調した。

アロンソはこの選手の影響力についてさらに踏み込み、次のように語った。「モイがピッチにいるのを見ると、私たちはみんなうれしくなる。私だけではなく、チームメートも同じだ。彼らが彼を見てうれしくなるのは、ただ素晴らしい選手だからというだけではない。モイはどれだけ惜しみなく力を尽くすか、どれだけチームメート一人ひとりを助けるか、そしてどれだけ重要な存在であるかという点で、みんなに愛されている」

「彼はチームの中で非常に重要な役割を担っている。彼がもたらすバランスゆえであり、多くの特長を備えているからだ。そして今は、成長を続け、学び続けなければならない時期にある」