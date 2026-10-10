AFP
翻訳者：
「ひいきにしている」 シャビ・アロンソが「寛大な」モイセス・カイセドを称賛、チェルシーのスターがボーンマス戦で復帰へ
アロンソが中盤への「特別な思い」を明かす
アロンソは、カイセドがチェルシーのチームに与えている大きな影響について詳しく語り、元ブライトンの選手が復帰に向けて万全の状態にあることを認めた。負傷の影響で今季は途中出場1試合にとどまっていたが、24歳にとっては代表ウィークがコブハムで本来の鋭さを取り戻すための重要な時間となった。
メディア対応の中で、このスペイン人指揮官は自らの現役時代のポジションでプレーする選手に自然と親近感を抱くことを認めた。「MFには特別な思い入れがあるし、モイに対してはなおさらだ」とアロンソは語った。
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チェルシーを支える要の存在
指揮官は、そのMFの存在がチーム全体に恩恵をもたらしている理由について、単に技術力が高いからではなく、ピッチ上での献身的な姿勢によるものだと説明した。アロンソは、カイセドがチェルシーの中盤をつなぎ合わせる接着剤のような存在だと考えている。さらに指揮官は、このエクアドル代表が先発メンバーに極めて重要なバランスをもたらしていると指摘した一方で、スタンフォード・ブリッジの新体制下でこの選手はなおキャリアの成長段階にあるとも強調した。
アロンソはこの選手の影響力についてさらに踏み込み、次のように語った。「モイがピッチにいるのを見ると、私たちはみんなうれしくなる。私だけではなく、チームメートも同じだ。彼らが彼を見てうれしくなるのは、ただ素晴らしい選手だからというだけではない。モイはどれだけ惜しみなく力を尽くすか、どれだけチームメート一人ひとりを助けるか、そしてどれだけ重要な存在であるかという点で、みんなに愛されている」
「彼はチームの中で非常に重要な役割を担っている。彼がもたらすバランスゆえであり、多くの特長を備えているからだ。そして今は、成長を続け、学び続けなければならない時期にある」
戦術的な視野を解き放つ
アロンソは、チームの新進気鋭の才能を指導できることに大きな期待を示し、その成長に対して現場で密に関わるアプローチを重視していると強調した。試合後には毎回、この監督が選手と向き合い、映像を見ながら、際立ったプレーと改善が必要な点の両方を丁寧に分析している。こうした試合後のセッションは、選手の戦術眼とポジショニング意識を高めることを目的としている。継続的に一緒にパフォーマンスを振り返ることで、アロンソは選手の自信を育みつつ、試合全体への理解をさらに深めさせようとしている。
「彼と一緒に取り組み、ピッチ上でも、そして各試合のあとにも時間を共にして、良かったこと、悪かったことを見ながら、彼が自信を持ち、自分のゲーム理解が向上していると感じられるようにできることを本当に楽しみにしている」と、この監督は付け加えた。
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パーマーとジェームズに負傷離脱からの追い風
カイセドに関するニュースは、チェルシーにとってボーンマス戦を前にしたより広い意味でのコンディション面の追い風の一部でもある。アロンソは、コール・パーマーやリース・ジェームズを含め、代表活動を辞退せざるを得なかった複数の重要選手が良い状態でトレーニングを積んでおり、今週末のメンバー入りが可能だと明かした。
パーマーは前節ブレントフォード戦でコンディション面の問題を抱えていたが、この3週間の中断期間によって無理をさせることなく回復することができた。アロンソは、イングランド代表の目標は100パーセントの身体状態でプレーしながらサッカーを楽しめるようにすることだと指摘しており、このプレーメーカーが現在ははるかに良い状態にあることを示唆した。
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