10代の逸材ガブリエルは、以前からイングランドサッカー界屈指の有望株の一人として高く評価されてきた。すでにチェルシー、アーセナル、ウェストハムのアカデミーで過ごした経験があり、2022年にオールド・トラッフォードへ渡った。

得点力を備えたFWとしての技術力から『キッド・メッシ』の異名を取り、イングランド代表ではU-17世代までプレーしてきた。2026年夏、マイケル・キャリックはアトレティコ・マドリーとのプレシーズン親善試合で、ユナイテッドのトップチームにおけるデビューの機会を彼に与えた。

ガブリエルは昨季、プレミアリーグの規定によってマンチェスター・ユナイテッドのトップチームでプレーすることができなかった。今季はプレミアリーグ、あるいは国内カップ戦のいずれかでブレークを果たすと見られていた。

10月6日に16歳の誕生日を迎える前の段階で、エンフィールド生まれのこの若手は、その日が来るのを待つことにうんざりしていたようだ。いわゆる『夢の劇場』にいる関係者を驚かせたのは、新たな挑戦に臨みたいという意向を他クラブで示したことだった。

イングランドの強豪クラブに加え、ラ・リーガの強豪バルセロナとレアル・マドリーも関心を寄せているとされる。最終的にどこへ行き、真のポテンシャルが完全に開花するのかは、依然として不透明だ。乗り越えるべきハードルが、なお数多く残されているのは明らかである。