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「ばかなことはするな」 バルセロナ移籍が取り沙汰される15歳の逸材JJ・ガブリエル、マンチェスター・ユナイテッド退団の衝撃を受け、今後自らに問いかけるべきことを伝えられる
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「キッド・メッシ」ガブリエルがマンチェスター・ユナイテッド退団を希望か
10代の逸材ガブリエルは、以前からイングランドサッカー界屈指の有望株の一人として高く評価されてきた。すでにチェルシー、アーセナル、ウェストハムのアカデミーで過ごした経験があり、2022年にオールド・トラッフォードへ渡った。
得点力を備えたFWとしての技術力から『キッド・メッシ』の異名を取り、イングランド代表ではU-17世代までプレーしてきた。2026年夏、マイケル・キャリックはアトレティコ・マドリーとのプレシーズン親善試合で、ユナイテッドのトップチームにおけるデビューの機会を彼に与えた。
ガブリエルは昨季、プレミアリーグの規定によってマンチェスター・ユナイテッドのトップチームでプレーすることができなかった。今季はプレミアリーグ、あるいは国内カップ戦のいずれかでブレークを果たすと見られていた。
10月6日に16歳の誕生日を迎える前の段階で、エンフィールド生まれのこの若手は、その日が来るのを待つことにうんざりしていたようだ。いわゆる『夢の劇場』にいる関係者を驚かせたのは、新たな挑戦に臨みたいという意向を他クラブで示したことだった。
イングランドの強豪クラブに加え、ラ・リーガの強豪バルセロナとレアル・マドリーも関心を寄せているとされる。最終的にどこへ行き、真のポテンシャルが完全に開花するのかは、依然として不透明だ。乗り越えるべきハードルが、なお数多く残されているのは明らかである。
逸材ガブリエル、いまだ公式戦デビューを待つ状況に
自分よりはるかに経験豊富な多くの選手以上に見出しを飾っている選手に、過度なプレッシャーがのしかかっているのではないかと問われると、英国各地の低所得層の人々にコーチング資格取得への無料アクセスを提供しているチェイスのフットボール・コーチング・プログラムとの関連で取材に応じた元イングランド代表のヘスキー氏は、『GOAL』にこう語った。「そうだと思う。15歳なら、ただ彼には楽しんでプレーしてほしい。将来何が起こるかは分からないからね。
「彼はもうすぐ16歳になる。目の前には、とてつもなく大きなキャリアが待っている可能性がある。ばかなことはしたくないはずだ。ほら、彼には面倒を見てくれる人たちがいる。彼らは彼にとって最善の道を分かっていると私は信じている。
「彼にとっての道は、自分がトップチームのサッカーをプレーできるかどうかだ。そして、どこがトップチームで継続的にプレーし、そのチームのシステムの中で自分の力を最大限に引き出せる最高の場所なのかということだ。それがマンチェスター・ユナイテッドであれ、どこであれ、バルセロナやレアルだと言われているとしても、問題はどうやってそのトップチームに入るかだ。
「16歳でレアル・マドリーに行けばトップチームでプレーできると信じているなら、称賛するよ。でも、実際にやらなければならない。誰も振り返って『19歳、20歳になって5試合しか出ていないけど、うん、それは正しい移籍だった』とは言わないからだ。いや、トップチームでプレーしなければならない。」
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アーセナルはダウマンを15歳でデビューさせた
ガブリエウだけがイングランドサッカー界で話題を集める逸材ではない。アーセナルでは、15歳でデビューを果たしたマックス・ダウマンも同様に注目を浴びている。すでにプレミアリーグ王者から高く評価されており、その過程でトップチームでの初ゴールも記録した。
アーセナルはガブリエウやユナイテッドを手本として考えるべきかと問われると、ヘスキーは次のように付け加えた。「彼にとって、それはひとつの青写真だと思う。ただ、ダウマンは少しタイプが違う。ダウマンは子どもだが、体は大人なんだ。だから、実際にはもっとプレーできると思う。
「ただ、そうやって徐々に慣れさせ、トップチームのレギュラーにしていく方法でもある。ダウマンは素晴らしい選手だよ。私は彼を何度も見てきた。何度か私の息子と一緒にプレーしたこともあるが、際立った存在だ。1週間だけじゃない。毎試合のように際立っている。だからJJとは少し違うが、2人とも素晴らしい選手だ」
リヴァプールの10代ンゴモハがイングランドのトップチームに招集
ヘスキーは最近、チェイスとともにセント・ジョージズ・パークを訪れ、2026年ワールドカップでのイングランドのベスト4進出が、サッカー指導者をキャリアとして考える新たな世代にどのような刺激を与えているかについて語った。
チェイスのフットボール指導者育成プログラムは、英国全土の低所得層の人々に対し、導入レベルのコーチング資格取得とプロコーチ向け奨学金への全額支給アクセスを提供することで、より多くの人がサッカー指導者の道に入るための機会を生み出している。
現在イングランドを率いているのはトーマス・トゥヘルだ。最新の招集メンバーにダウマンの名前はなかったが、18歳のリバプールFWリオ・ヌグモハは選択肢に入っている。
高く評価される10代の選手たちが繰り広げるアピール合戦について、元リバプールFWのヘスキーはこう語った。「ただ、ポジションが違う。そして選手のタイプも違う。ダウマンについては、自由を与えるべきだと思う。自由に動かせばいいのであって、ポジションに縛るべきではない。
「リオは固定されていると思う。左ウイングを好んでいるしね。あるいは右ウイングでも、リバプールで右でプレーしているのを見てきた。彼はよりドリブラータイプで、そういう意味で観客を楽しませる選手だ。一方でダウマンはゴールをもたらしてくれるし、より結果に直結するタイプだ」
最高レベルの指導者たちは、多くの課題に直面する
ングモハがニュージーランドとのワールドカップ前の親善試合に出場し、2キャップ目獲得を目指すイングランドは、土曜日にウェンブリー・スタジアムで、19歳のバルセロナのスーパースター、ラミン・ヤマルを擁するスペインとUEFAネーションズリーグで対戦する。
チェイスのフットボール指導プログラムの詳細は、以下を参照：チェイス フットボール指導プログラム https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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