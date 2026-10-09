金曜日の記者会見に臨んだモウリーニョ監督は、この批判について次のように言及した。「ばかげている。この数週間のフットボール界には本物の『問題』が十分にあったと思っていたが、どうやらそれでも足りなかったようだ。

「[マンチェスター・シティ]の件のような巨大な問題もあるし、君たちが話したがらない昔の話[ネグレイラ]もあるし、私の国ではクリスティアーノ・ロナウドと彼の監督を巡る難しい状況もある。

「だが、それでも十分ではなかった。レアル・マドリーはレアル・マドリーだ。最初の質問は本当に重要なこと、難しい試合についてのものになると思っていた。だが、現実はこうだ」

チームのプロ意識とエンバペのリハビリ日程を擁護し、指揮官はさらにこう付け加えた。「私はうそをつかない。実際のところ、この期間、レアル・マドリーの選手たちはプロとして模範的だった。負傷した選手たちはすぐにバルデベバスへ来て、診断を受け、リハビリ計画を受け取った。

「エンバペもここにいた。診断を受け、その後は外部のコンサルタントのもとへ行った。彼の膝には忘れることのできない既往歴があるからだ。そして、レアル・マドリーの診断とその外部コンサルタントの見解は完全に一致していた。回復については、すべての詳細を知る必要はない。だが、そこで問題探しの領域に入っていくことになる」

選手が訪れていた場所について説明し、モウリーニョ監督はこう語った。「[パリでは]それはクラブではあったが、クラブではなかった。私的なイベントのために姿を変えていたクラブだった。そしてスイスでは、ただのホテルだった。小さな家がいくつかあり、それぞれの家にはレストランやスパがある場所まで行くための自転車が置かれていた。完全に静かな環境だった」



