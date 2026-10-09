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「ばかげている」 レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督、ナイトクラブや休暇をめぐる批判の中でキリアン・エムバペを激しく擁護
レアル・マドリー指揮官、ピッチ外の外出後にエンバペを擁護
フランス代表FWは、9月25日に代表活動での初戦中に負傷した。回復期間中にパリのナイトクラブへ入る姿を撮影されたことに加え、スイスで過ごし、自転車に乗る自身の映像をSNSに投稿したことで批判を浴びた。これは、モウリーニョが以前から選手たちに控えるよう警告していた行為だった。
この反発は、昨季終盤にも起きた類似の一件に続くものだ。当時、そのFWはチームのタイトル争いの最中、負傷からの回復中にヨット上にいる姿を撮影されていた。それでも厳しい視線が向けられる中、モウリーニョはムバッペがベルナベウで行われるレアル・マドリーのラ・リーガ、ビジャレアル戦に先発すると明言した。
- AFP
モウリーニョがメディアの注目を批判、医療プロセスを説明
金曜日の記者会見に臨んだモウリーニョ監督は、この批判について次のように言及した。「ばかげている。この数週間のフットボール界には本物の『問題』が十分にあったと思っていたが、どうやらそれでも足りなかったようだ。
「[マンチェスター・シティ]の件のような巨大な問題もあるし、君たちが話したがらない昔の話[ネグレイラ]もあるし、私の国ではクリスティアーノ・ロナウドと彼の監督を巡る難しい状況もある。
「だが、それでも十分ではなかった。レアル・マドリーはレアル・マドリーだ。最初の質問は本当に重要なこと、難しい試合についてのものになると思っていた。だが、現実はこうだ」
チームのプロ意識とエンバペのリハビリ日程を擁護し、指揮官はさらにこう付け加えた。「私はうそをつかない。実際のところ、この期間、レアル・マドリーの選手たちはプロとして模範的だった。負傷した選手たちはすぐにバルデベバスへ来て、診断を受け、リハビリ計画を受け取った。
「エンバペもここにいた。診断を受け、その後は外部のコンサルタントのもとへ行った。彼の膝には忘れることのできない既往歴があるからだ。そして、レアル・マドリーの診断とその外部コンサルタントの見解は完全に一致していた。回復については、すべての詳細を知る必要はない。だが、そこで問題探しの領域に入っていくことになる」
選手が訪れていた場所について説明し、モウリーニョ監督はこう語った。「[パリでは]それはクラブではあったが、クラブではなかった。私的なイベントのために姿を変えていたクラブだった。そしてスイスでは、ただのホテルだった。小さな家がいくつかあり、それぞれの家にはレストランやスパがある場所まで行くための自転車が置かれていた。完全に静かな環境だった」
主要タイトル獲得を目指す中でもムバッペを支持
エムバペはスペインでの2シーズンを通じてコンスタントに得点を重ね、フランス代表としてのワールドカップでのパフォーマンスを受けてバロンドール候補でもあり続けているが、レアル・マドリーではいまだ主要タイトルを獲得できていない。モウリーニョは、このネガティブな報道はサポーターにこのFWへの口笛を促すための組織的な試みだと示唆した。
「これが目的だということは、アインシュタインでなくても分かる」とモウリーニョは述べた。「ベルナベウがフェアであってくれることを願っている。それはつまり、賢くあること、行間を読めることだ」
選手の基準についてファンを安心させる形で、この指揮官はこう締めくくった。「私が約束することが一つある。レアル・マドリーの選手らしく振る舞わないレアル・マドリーの選手がいれば、その選手をベンチで見ることはない。口笛を吹く機会すらない。なぜなら、その選手は家にいるからだ。だから明日、エムバペはプレーする。彼はベンチにはいない。そして彼がプレーするのは、彼がレアル・マドリーを裏切っていないと私が確信しているからだ。彼は自らの義務を果たすことに失敗していない」
- getty
エル・クラシコを前に迎える重要な国内連戦
レアル・マドリーは土曜日、ラ・リーガ首位のバルセロナと勝ち点6差でビジャレアルをホームに迎える。ムバッペは先発可能で、モウリーニョ監督のチームは勝ち点3獲得と首位争いでのプレッシャー維持を目指す。
この一戦は、レアル・マドリーにとって厳しい10月の日程の始まりとなる。その締めくくりは、10月25日にカンプ・ノウで行われるバルセロナとの重要なエル・クラシコだ。
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