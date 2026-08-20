コールはこの評価額について歯に衣着せぬ見解を示し、ポルトガル人アタッカーにふさわしい移籍金は、チェルシーが現在設定している額のおよそ半分だと主張した。

『Paddy Power』に対してコールは、次のように語っている。「1億ポンドは、さすがに少しばかげた金額だ。サウジ側は金に糸目をつけないだろうから、おそらく払うだろう。だが、マンチェスター・シティがペドロ・ネトに1億ポンドを払うとは思わない。

「チェルシーを運営するコンソーシアムには多くのサウジ資金が入っていると思う。だから、サウジ側が動くと分かったうえで、チェルシーが1億ポンドを求めているのかもしれない。分別のあるフットボール関係者なら、ペドロ・ネトに1億ポンドは払わないと思う。私の評価はその半額、5000万〜6000万ポンド前後だ」