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「ばかげている！」 ジョー・コールがチェルシー主力につけられた1億ポンドの値札を酷評
コール、ネトの1億ポンドの値札を痛烈批判
コールは、チェルシーがウインガーのネトに1億ポンドという強気の評価額を設定していることに強い疑問を呈した。元イングランド代表は、この値付けが欧州のトップクラブにとって完全に非現実的だと考えている。ポルトガル代表の去就を巡る憶測は続いている。しかし、コールはスタンフォード・ブリッジの首脳陣が、同選手の実際の市場価値をはるかに上回る要求額を設定していると主張している。
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「まともな人間なら1億ポンドは払わない」
コールはこの評価額について歯に衣着せぬ見解を示し、ポルトガル人アタッカーにふさわしい移籍金は、チェルシーが現在設定している額のおよそ半分だと主張した。
『Paddy Power』に対してコールは、次のように語っている。「1億ポンドは、さすがに少しばかげた金額だ。サウジ側は金に糸目をつけないだろうから、おそらく払うだろう。だが、マンチェスター・シティがペドロ・ネトに1億ポンドを払うとは思わない。
「チェルシーを運営するコンソーシアムには多くのサウジ資金が入っていると思う。だから、サウジ側が動くと分かったうえで、チェルシーが1億ポンドを求めているのかもしれない。分別のあるフットボール関係者なら、ペドロ・ネトに1億ポンドは払わないと思う。私の評価はその半額、5000万〜6000万ポンド前後だ」
戦術的な多様性
その評価額には明確に批判的な姿勢を示した一方で、コールはネトの技術力とピッチ上での仕事ぶりに対して非常に高い評価を保っている。さらに、このポルトガル人スターが持つ戦術的な柔軟性は、どのチームにとっても大きな武器になると強調した。
「選手として本当に好きだ。闘争心があって、本物の戦士のように見える」とコールは説明した。「左でも右でもプレーできるし、必要ならウイングバックもこなせる。多くの資質を備えているし、今ではプレミアリーグで経験も積んでいる選手だ」
- AFP
スタンフォード・ブリッジであと1シーズン？
プレミアリーグのシーズンがあす夜に開幕する中、チェルシーは今後、1億ポンドでの買い手を待ち続けるのか、それともネトをトップチームの構想に組み込むことに注力するのかを決断しなければならない。
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