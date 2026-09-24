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ばかげた1000ゴール！ 旧敵ベラミー、ロナウドの得点目標に驚嘆もリスボン戦での無得点を要求
ベラミー、ロナウドの驚異的な1000ゴールへの挑戦を称賛
ウェールズ代表のクレイグ・ベラミー監督は、木曜日にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで行われるUEFAネーションズリーグ初戦を前に、ポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウドを絶賛した。48歳の指揮官はその長きにわたる活躍を称賛し、ロナウドが公言しているシニアキャリア通算1000ゴールという目標に全面的な敬意を抱いていると認めた。
ベラミー監督は、41歳のアタッカーを史上に残るレジェンドと位置づけ、その功績は何世紀にもわたって語り継がれるとの見方を示した。
ただ、ウェールズ代表指揮官は冗談交じりに、ロナウドのゴール追求はこの代表戦の後まで待ってほしいと求めた。
- Getty Images Sport
プレミアリーグの歴史を経て、かつてのライバルがリスボンで激突へ
ベラミーは現役時代、自身がリヴァプール、ニューカッスル・ユナイテッド、ブラックバーン・ローヴァーズ、ウェストハム・ユナイテッドでプレーしていた際に、プレミアリーグでロナウドと5度対戦した。最も注目を集めた対戦は2008-09シーズンで、ロナウドはオールド・トラッフォードで2得点を挙げ、ベラミー擁するウェストハム相手にマンチェスター・ユナイテッドを2-0の勝利へ導いた。
また、アンフィールド時代にはリヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドの激しいダービーでも戦ってきたベラミーは、ロナウドが相手守備陣にもたらす特別な難しさを理解している。
「話しているのは1000ゴールのことだ。信じられるか？ 誰が1000ゴールも決めるんだ？」とベラミーは語った。「本当にばかげているし、達成してほしいと思う。でも、明日は何も得てほしくない。それは我々との試合のあとから始まる」
ウェールズ代表監督、ジョルジェ・ジェズスはポルトガルにふさわしいと支持
ポルトガルの監督交代について、ベラミーは新たに就任したジョルジェ・ジェズス監督を、チームのワールドクラスの潜在能力を引き出せる驚異的な戦術家だと称賛した。そして、ジェズス監督は才能あるポルトガル代表にまさに必要な組織的規律をもたらす存在だとの見方を示した。
激しくテンポの速い試合になると予想しつつも、ベラミーは木曜日の一戦でポルトガルがわずかな適応期間を要することを期待している。
「ポルトガルにとって正しい選択だと思う。うまくいくと思う」とベラミーは説明した。「彼がもたらせるものは、このポルトガル代表にまさに必要なものであり、おそらく選手たちが望んでいるものでもある」
- AFP
負傷者続出のウェールズ、リスボンでユーロ予選突破という“ご褒美”を狙う
ウェールズは、ハリー・ウィルソン、カール・ダーロウ、ジョー・ロドンといった主力を含む深刻な負傷者リストを抱えながら、2度目のリーグAでの戦いに臨む。主将ベン・デイヴィスは、この試合が欧州屈指の強豪との大きな試練になると強調しており、両国の公式戦での対戦はリヨンで行われたEURO2016準決勝以来初めてとなる。
ベラミーは、今後のEURO予選に向けたウェールズのシード順向上のためにも、好結果をつかむ決意を崩していない。
ウェールズ代表は試合のテンポをコントロールし、粘り強い守備を披露することを目指している。
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