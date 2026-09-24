ウェールズ代表のクレイグ・ベラミー監督は、木曜日にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで行われるUEFAネーションズリーグ初戦を前に、ポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウドを絶賛した。48歳の指揮官はその長きにわたる活躍を称賛し、ロナウドが公言しているシニアキャリア通算1000ゴールという目標に全面的な敬意を抱いていると認めた。

ベラミー監督は、41歳のアタッカーを史上に残るレジェンドと位置づけ、その功績は何世紀にもわたって語り継がれるとの見方を示した。

ただ、ウェールズ代表指揮官は冗談交じりに、ロナウドのゴール追求はこの代表戦の後まで待ってほしいと求めた。